Egy hazai kisvállalkozó keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
Egy több mint 30 éves múltra visszatekintő borsodi baromfifeldolgozó üzem új fejezetet nyitott, miután az idős, utód nélküli tulajdonosok eladták a családi vállalkozást három, kereskedelmi és szállodaipari tapasztalattal rendelkező üzletembernek. A naponta 4-6 ezer csirke feldolgozására képes vállalat új tulajdonosai ambiciózus fejlesztési tervekkel álltak elő, amelyhez a Demján Sándor Tőkeprogram biztosít finanszírozást. A program rugalmas feltételei, az előfinanszírozás lehetősége és az alacsony adminisztrációs teher különösen vonzóvá tette ezt a finanszírozási formát a vállalkozás számára, amely 2025-re már 1,7 milliárd forintos forgalmat tervez.
Több mint 30 éve, még GMK formában, családi vállalkozásként indult a borsodszentgyörgyi baromfifeldolgozó üzem egy családi ház garázsából, fokozatosan bekebelezve annak alsó szintjét. A tulajdonos házaspár önerőből fejlesztette a céget, nem vettek igénybe sem hitelt, sem pályázati forrásokat, a főállásban gépészként dolgozó férj maga állította össze a gépsort, folyamatosan tanulva más vágóhidaktól, miközben a logisztikai hátteret is kiépítették.
A vállalkozás ma naponta 4-6 ezer csirke feldolgozására képes, heti négy vágási nappal, egy műszakban. A munkafolyamat jól szervezett, felölelve a nap 24 óráját. A csirkebeszállítás éjszaka történik és ezzel indul a nap a vágósoron, szakaszosan haladva a feldolgozó részlegig. A vállalkozás egyik legnagyobb előnye, hogy félautomata módon, nagyrészt kézi munkával működik, ami jobb minőségű húst eredményez.
"A kiskereskedelmi üzletekben található kínálat zöme gépi vágásból származik, a mi termékeink esetében azonban a kézzel végzett vágástechnikával a legnagyobb felületű egybefüggő homogén állapotot tudjuk biztosítani, aminek a felárát hajlandóak meg is fizetni a vásárlók" – mondta a Pénzcentrumnak Zámbó Rita, a Pi-Pi Kft. operatív igazgatója. A cég értékesítési csatornái elsősorban a korábbi kiskereskedelmi partnerek, mint például a COOP üzletei, de a tulajdonosváltás óta budapesti üzletekben is megjelentek termékeikkel.
Nincs az a mennyiség, amire ne lenne piaci kereslet
A vállalkozás életében jelentős változást hozott, amikor az idős, nyugdíjas korú, utód nélküli tulajdonosok úgy döntöttek, hogy továbbadják a céget. Az új tulajdonosok – Klauser Róbert, aki korábban a Szigetközi Friss Víz kereskedelmi igazgatója volt, Tóth-Gruber Viktor, aki szintén a kereskedelemi háttérrel rendelkezik és Zámbó Rita, aki szállodaiparból jött – azonnal meglátták a fejlesztési lehetőségeket:
Ennek a vállalkozásnak a legnagyobb előnye, hogy minden tekintetben stabil alapokon nyugszik. Felismerve a piac igényeit tudtuk, hogy milyen irányba kell fejlesztenünk ahhoz, hogy kapacitást tudjunk növelni. Ugyanis a csirke az egyik legkedveltebb hús fajta, erre a legnagyobb a keresleti igény a piacon.
– tette hozzá Zámbó Rita, a cég résztulajdonosa.
Az új tulajdonosok már idén jelentős eredményeket értek el:
februárban 30%-os növekedést produkáltak a korábbi működéshez képest.
Ahhoz azonban, hogy ezt a növekedést fenntartsák, elengedhetetlen a technológiai fejlesztés. Az új tulajdonosok először 52%-os részesedést szereztek meg, a fennmaradó 48% az eredeti tulajdonosoknál maradt, kétéves haladékkal a teljes kivásárlásra. A fejlesztési tervek megvalósításához és a tulajdonrész megvásárlásához kerestek finanszírozási lehetőséget, így találtak rá a Demján Sándor Tőkeprogramra, amely maximálisan 200 millió forintos támogatást biztosított számukra. Később, amikor a program keretösszege 400 millió forintra emelkedett, lehetőségük nyílt további 200 millió forint igénylésére is.
A baromfifeldolgozó üzem esetében a fejlesztés elsősorban a hűtőkapacitás bővítésére irányul, ami elengedhetetlen a termelés növeléséhez. "A termelés növelésének első számú akadálya a hűtőkapacitás, hiszen a vágás pillanatától a futószalagról lekerülő terméket egy zárt hűtőláncban kell tartani" – tette hozzá Zámbó Rita. A hűtőkapacitás fejlesztésével szeretnék a vágási napok számát négyről ötre növelni, valamint bevezetni a váltott műszakot, ami jelentős ugrást eredményezne a termelési kapacitásban.
A vállalkozás 2025-re 1,7 milliárd forintos forgalmat tervez, a jövőbeni tervek között szerepel a korábbi tulajdonosok teljes kivásárlása, amire a tőkeprogram forrása szintén felhasználható.
Rugalmas feltétélek, gyors elbírálás
A Demján Sándor Tőkeprogram egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vállalkozások körében, különösen a fejlesztési célú beruházások finanszírozásában. Bár kezdetben főként budapesti és Pest megyei cégek érdeklődtek iránta, mára egyre több vidéki vállalkozás is felismeri a program előnyeit. Eddig országosan közel 170 pozitív elbírálási döntés született, amely között számos ágazat képviselői megtalálhatók: építőipari, gyártó, feldolgozó, logisztikai, de akár vendéglátóipari és különféle szolgáltató vállalkozások is. A program népszerűségének egyik fő oka, hogy jelentősen különbözik a hagyományos hitelkonstrukcióktól, amelyekhez a vállalkozások korábban hozzászoktak.
„Míg a hitel a múltbeli események alapján ítéli meg a vállalkozást, a tőkeprogram a jövőt nézi: azt, hogy mit fog megvalósítani a vállalkozás, és abban bízik, hogy a befektetett tőke segítségével tovább tud lépni. A döntés után akár néhány héten belül megvalósulhat a szerződéskötés, és az aláírás után nem számlák alapján történik a folyósítás - mint a klasszikus beruházási hitelkonstrukcióknál - hanem egy összegben megtörténik kihelyezés” – mondta Grexa Noémi, a MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. régiós hálózati vezetője.
A vállalkozásoknak ezután 12 hónapjuk van arra, hogy elköltsék a kapott pénzt. Ez jelentős előny, hiszen nem kell a likviditásukat veszélyeztetni, mint egy hitelnél. A program rugalmasságát mutatja, hogy a folyamat ütemezése jelentős mértékben függ az ügyféltől is; megfelelő együttműködés mellett akár már a regisztrációt követő három héten belül is megszülethet a pozitív döntés.
A program feltételrendszere világos: a vállalkozásnak két teljes lezárt évvel kell rendelkeznie, legalább két alkalmazottat kell foglalkoztatnia, és az elmúlt két évben 300 millió forintos nettó átlagárbevételt kell elérnie. A feltételrendszeren nemrég annyiban lazítottak, hogy már a kereskedő vállalkozások is pályázhatnak, bár esetükben az átlagárbevételnek el kell érnie a 600 millió forintot. Mezőgazdasági termelő vállalkozások nem pályázhatnak, de szinte minden más ágazat képviselői igen.
A beruházási célok tekintetében rendkívül széles a paletta: az ingatlanvásárlástól a forgóeszköz-finanszírozáson át a bérköltségig vagy marketingköltségig szinte minden megengedett. Fontos szempont, hogy a beruházásnak mindenképpen lennie kell a projektben, a forgóeszközt: például készletet, bérköltséget vagy marketingköltséget a teljes beruházás 50 százalékáig lehet igénybe venni.
A program különösen vonzó a generációváltás előtt álló vállalkozások számára, hiszen cégvásárlásra is igénybe vehető
– hangsúlyozta a szakértő.
A MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. a forrásért cserébe 1%-os tulajdonrészt kér, amelyet sok vállalkozó egyfajta kéretlen kontrollnak érezhet, azonban a tőkealap nem szól bele a cég működésébe. A Pi-Pi Kft. esetében egyfajta megerősítésként értékelik az alap jelenlétét. "Az, hogy egy ilyen tőkeprogram áll mögöttünk, nekünk is egy biztosíték arra, hogy az, amit terveztünk egy reális és jól felépített terve része" – tette hozzá Zámbó Rita.
A program további előnye, hogy nem kell törleszteni a futamidő alatt. Az 5% kamatot a tagi kölcsön után minden év december 31-ig kell megfizetni, az ötödik év végén pedig a tagi kölcsönt kell visszafizetni. (A finanszírozási szerkezet 1% tőke formájában, 99% -a pedig tulajdonosi (tagi) kölcsön formájában valósul meg) Ha ez megtörtént, akkor a tőkét, vagyis a tulajdonrészt visszavásárolja a vállalkozás a tőkealaptól. Előtörleszteni minden év december 31-én lehet a kamatfizetéskor, végtörleszteni pedig bármikor, költségmentesen.
Nagyobb mozgástér a fejlődésre
A Borsodszentgyörgyön működő baromfifeldolgozó üzem új tulajdonosai alapvetően nem technológiai fejlesztésre szerették volna használni a tőkét, hanem a teljes üzletrész szerződésben vállalt időpontja előtti kivásárlásra, azonban a program kibővítése lehetővé tette, hogy mindkét cél megvalósulhasson.
"A Demján program szabadságot ad a tőke felhasználásában, nem kell fejlesztési időszakokat meghatároznunk, hanem az üzletrész kivásárlása és az üzemfejlesztés egyidőben megtörténhet, aminek köszönhetően egy termelékenyebb fokozatba tudunk kapcsolni” – mondta Zámbó, aki szerint az új tulajdonosi kör dinamizmusa, fejlesztési szemlélete és a Demján Sándor Tőkeprogram rugalmas finanszírozása együttesen biztosítja, hogy ez a több mint 30 éves családi vállalkozás új lendületet kapjon és jelentős növekedési pályára álljon.
A munkavállalók pihenése érdekében szenteste napján csak két egység, december 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
A közönség nagyjából 60%-a magyar. A külföldiek közül egyre többen jönnek tudatosan, egy-egy kiállítást megnézni. De van egy alig ismert biznisze is a múzeumnak...
Világszerte a mesterséges intelligenciától (MI) várják az üzleti világot sújtó nehézségek megoldását a pénzügyi és adózási vezetők
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Vizsgálódik a GVH: súlyos kihágásokat találtak, ebből még komoly bírságolási hullám lehet az év végén
A nemzeti versenyhatóság alapvetően nyitott a vállalkozásokkal való együttműködésre még olyan súlyos versenyjogi jogsértések tekintetében is, mint a közbeszerzési kartellek.
Az Europol Most Wanted toplistáján jelenleg 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző található.
A fuvarozók szerint a bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Az IKEA stratégiai irányváltást hajt végre az amerikai piacon: növelni kívánja a helyi beszerzések arányát, hogy csökkentse a vámterheket és a szállítási költségeket.
Ideiglenesen felfüggesztetták működésüket a taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzetre hivatkozva.
2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.
Globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet egy előrejelzés szerint.
A pénzügyőrök azonnal értesítették a rendőrség munkatársait, akik a sofőrt, az útitársát és a 18 személyt átvették.
Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
A következő évben olyan átfogó adóváltozások lépnek hatályba, amelyek egyszerre érintik a lakosságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalati szereplőket.
Óriási a szórás a karácsonyi fotózások árában: van, ahol már 35 ezerért, máshol csak 100 ezer felett készül a ünnepi képsorozat.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.