Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába

Egy több mint 30 éves múltra visszatekintő borsodi baromfifeldolgozó üzem új fejezetet nyitott, miután az idős, utód nélküli tulajdonosok eladták a családi vállalkozást három, kereskedelmi és szállodaipari tapasztalattal rendelkező üzletembernek. A naponta 4-6 ezer csirke feldolgozására képes vállalat új tulajdonosai ambiciózus fejlesztési tervekkel álltak elő, amelyhez a Demján Sándor Tőkeprogram biztosít finanszírozást. A program rugalmas feltételei, az előfinanszírozás lehetősége és az alacsony adminisztrációs teher különösen vonzóvá tette ezt a finanszírozási formát a vállalkozás számára, amely 2025-re már 1,7 milliárd forintos forgalmat tervez.

Több mint 30 éve, még GMK formában, családi vállalkozásként indult a borsodszentgyörgyi baromfifeldolgozó üzem egy családi ház garázsából, fokozatosan bekebelezve annak alsó szintjét. A tulajdonos házaspár önerőből fejlesztette a céget, nem vettek igénybe sem hitelt, sem pályázati forrásokat, a főállásban gépészként dolgozó férj maga állította össze a gépsort, folyamatosan tanulva más vágóhidaktól, miközben a logisztikai hátteret is kiépítették.

A vállalkozás ma naponta 4-6 ezer csirke feldolgozására képes, heti négy vágási nappal, egy műszakban. A munkafolyamat jól szervezett, felölelve a nap 24 óráját. A csirkebeszállítás éjszaka történik és ezzel indul a nap a vágósoron, szakaszosan haladva a feldolgozó részlegig. A vállalkozás egyik legnagyobb előnye, hogy félautomata módon, nagyrészt kézi munkával működik, ami jobb minőségű húst eredményez.

Grexa Noémi, a MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. régiós hálózati vezetője és Zámbó Rita, a Pi-Pi Kft. operatív igazgatója

"A kiskereskedelmi üzletekben található kínálat zöme gépi vágásból származik, a mi termékeink esetében azonban a kézzel végzett vágástechnikával a legnagyobb felületű egybefüggő homogén állapotot tudjuk biztosítani, aminek a felárát hajlandóak meg is fizetni a vásárlók" – mondta a Pénzcentrumnak Zámbó Rita, a Pi-Pi Kft. operatív igazgatója. A cég értékesítési csatornái elsősorban a korábbi kiskereskedelmi partnerek, mint például a COOP üzletei, de a tulajdonosváltás óta budapesti üzletekben is megjelentek termékeikkel.

Nincs az a mennyiség, amire ne lenne piaci kereslet

A vállalkozás életében jelentős változást hozott, amikor az idős, nyugdíjas korú, utód nélküli tulajdonosok úgy döntöttek, hogy továbbadják a céget. Az új tulajdonosok – Klauser Róbert, aki korábban a Szigetközi Friss Víz kereskedelmi igazgatója volt, Tóth-Gruber Viktor, aki szintén a kereskedelemi háttérrel rendelkezik és Zámbó Rita, aki szállodaiparból jött – azonnal meglátták a fejlesztési lehetőségeket:

Ennek a vállalkozásnak a legnagyobb előnye, hogy minden tekintetben stabil alapokon nyugszik. Felismerve a piac igényeit tudtuk, hogy milyen irányba kell fejlesztenünk ahhoz, hogy kapacitást tudjunk növelni. Ugyanis a csirke az egyik legkedveltebb hús fajta, erre a legnagyobb a keresleti igény a piacon.

– tette hozzá Zámbó Rita, a cég résztulajdonosa.

Az új tulajdonosok már idén jelentős eredményeket értek el:

februárban 30%-os növekedést produkáltak a korábbi működéshez képest.

Ahhoz azonban, hogy ezt a növekedést fenntartsák, elengedhetetlen a technológiai fejlesztés. Az új tulajdonosok először 52%-os részesedést szereztek meg, a fennmaradó 48% az eredeti tulajdonosoknál maradt, kétéves haladékkal a teljes kivásárlásra. A fejlesztési tervek megvalósításához és a tulajdonrész megvásárlásához kerestek finanszírozási lehetőséget, így találtak rá a Demján Sándor Tőkeprogramra, amely maximálisan 200 millió forintos támogatást biztosított számukra. Később, amikor a program keretösszege 400 millió forintra emelkedett, lehetőségük nyílt további 200 millió forint igénylésére is.

A baromfifeldolgozó üzem esetében a fejlesztés elsősorban a hűtőkapacitás bővítésére irányul, ami elengedhetetlen a termelés növeléséhez. "A termelés növelésének első számú akadálya a hűtőkapacitás, hiszen a vágás pillanatától a futószalagról lekerülő terméket egy zárt hűtőláncban kell tartani" – tette hozzá Zámbó Rita. A hűtőkapacitás fejlesztésével szeretnék a vágási napok számát négyről ötre növelni, valamint bevezetni a váltott műszakot, ami jelentős ugrást eredményezne a termelési kapacitásban.

A vállalkozás 2025-re 1,7 milliárd forintos forgalmat tervez, a jövőbeni tervek között szerepel a korábbi tulajdonosok teljes kivásárlása, amire a tőkeprogram forrása szintén felhasználható.

Rugalmas feltétélek, gyors elbírálás

A Demján Sándor Tőkeprogram egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vállalkozások körében, különösen a fejlesztési célú beruházások finanszírozásában. Bár kezdetben főként budapesti és Pest megyei cégek érdeklődtek iránta, mára egyre több vidéki vállalkozás is felismeri a program előnyeit. Eddig országosan közel 170 pozitív elbírálási döntés született, amely között számos ágazat képviselői megtalálhatók: építőipari, gyártó, feldolgozó, logisztikai, de akár vendéglátóipari és különféle szolgáltató vállalkozások is. A program népszerűségének egyik fő oka, hogy jelentősen különbözik a hagyományos hitelkonstrukcióktól, amelyekhez a vállalkozások korábban hozzászoktak.

„Míg a hitel a múltbeli események alapján ítéli meg a vállalkozást, a tőkeprogram a jövőt nézi: azt, hogy mit fog megvalósítani a vállalkozás, és abban bízik, hogy a befektetett tőke segítségével tovább tud lépni. A döntés után akár néhány héten belül megvalósulhat a szerződéskötés, és az aláírás után nem számlák alapján történik a folyósítás - mint a klasszikus beruházási hitelkonstrukcióknál - hanem egy összegben megtörténik kihelyezés” – mondta Grexa Noémi, a MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. régiós hálózati vezetője.

A vállalkozásoknak ezután 12 hónapjuk van arra, hogy elköltsék a kapott pénzt. Ez jelentős előny, hiszen nem kell a likviditásukat veszélyeztetni, mint egy hitelnél. A program rugalmasságát mutatja, hogy a folyamat ütemezése jelentős mértékben függ az ügyféltől is; megfelelő együttműködés mellett akár már a regisztrációt követő három héten belül is megszülethet a pozitív döntés.

A program feltételrendszere világos: a vállalkozásnak két teljes lezárt évvel kell rendelkeznie, legalább két alkalmazottat kell foglalkoztatnia, és az elmúlt két évben 300 millió forintos nettó átlagárbevételt kell elérnie. A feltételrendszeren nemrég annyiban lazítottak, hogy már a kereskedő vállalkozások is pályázhatnak, bár esetükben az átlagárbevételnek el kell érnie a 600 millió forintot. Mezőgazdasági termelő vállalkozások nem pályázhatnak, de szinte minden más ágazat képviselői igen.

A beruházási célok tekintetében rendkívül széles a paletta: az ingatlanvásárlástól a forgóeszköz-finanszírozáson át a bérköltségig vagy marketingköltségig szinte minden megengedett. Fontos szempont, hogy a beruházásnak mindenképpen lennie kell a projektben, a forgóeszközt: például készletet, bérköltséget vagy marketingköltséget a teljes beruházás 50 százalékáig lehet igénybe venni.

A program különösen vonzó a generációváltás előtt álló vállalkozások számára, hiszen cégvásárlásra is igénybe vehető

– hangsúlyozta a szakértő.

A MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. a forrásért cserébe 1%-os tulajdonrészt kér, amelyet sok vállalkozó egyfajta kéretlen kontrollnak érezhet, azonban a tőkealap nem szól bele a cég működésébe. A Pi-Pi Kft. esetében egyfajta megerősítésként értékelik az alap jelenlétét. "Az, hogy egy ilyen tőkeprogram áll mögöttünk, nekünk is egy biztosíték arra, hogy az, amit terveztünk egy reális és jól felépített terve része" – tette hozzá Zámbó Rita.

A program további előnye, hogy nem kell törleszteni a futamidő alatt. Az 5% kamatot a tagi kölcsön után minden év december 31-ig kell megfizetni, az ötödik év végén pedig a tagi kölcsönt kell visszafizetni. (A finanszírozási szerkezet 1% tőke formájában, 99% -a pedig tulajdonosi (tagi) kölcsön formájában valósul meg) Ha ez megtörtént, akkor a tőkét, vagyis a tulajdonrészt visszavásárolja a vállalkozás a tőkealaptól. Előtörleszteni minden év december 31-én lehet a kamatfizetéskor, végtörleszteni pedig bármikor, költségmentesen.

Nagyobb mozgástér a fejlődésre

A Borsodszentgyörgyön működő baromfifeldolgozó üzem új tulajdonosai alapvetően nem technológiai fejlesztésre szerették volna használni a tőkét, hanem a teljes üzletrész szerződésben vállalt időpontja előtti kivásárlásra, azonban a program kibővítése lehetővé tette, hogy mindkét cél megvalósulhasson.

"A Demján program szabadságot ad a tőke felhasználásában, nem kell fejlesztési időszakokat meghatároznunk, hanem az üzletrész kivásárlása és az üzemfejlesztés egyidőben megtörténhet, aminek köszönhetően egy termelékenyebb fokozatba tudunk kapcsolni” – mondta Zámbó, aki szerint az új tulajdonosi kör dinamizmusa, fejlesztési szemlélete és a Demján Sándor Tőkeprogram rugalmas finanszírozása együttesen biztosítja, hogy ez a több mint 30 éves családi vállalkozás új lendületet kapjon és jelentős növekedési pályára álljon.