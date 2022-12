Komoly változás a Tescóban, Auchanban, Sparban és Aldiban: kevesen készültek erre karácsony előtt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Aki szeretné elkerülni a karácsonyi előtti tömeget a bevásárláskor, azoknak jó opció lehet az online rendelés. A Covid óta nálunk is egyre több élelmiszerlánc nyitott webshopot, így most már elég sok lehetőség közül lehet válogatni, ha szeretnénk elkerülni a bolti sorban állást az ünnepek előtt. Arra viszont érdemes figyelni, milyen rendelési ás szállítási határidők vannak, ha valaki online venné meg a karácsonyi vacsorához valót. Ráadásul több boltláncnál az ünnepek előtt módosultak a kiszállítási feltételek és díjak, ezeket gyűjtöttük most össze.

A karácsony előtti időszak egyértelműen az év legforgalmasabb pár hete a kiskereskedelemben. Ilyenkor nem csak a fizikai boltok forgalma sokszorozódik meg, de az online vásárlásoké, amit jól mutat, hogy az ünnepek közeledtével folyamatosan változnak a boltok webshopjainak működése is. Legutóbb például a Tesco jelentette be, hogy december 19. után felfüggeszti a Tesco Doboz Webáruház szolgáltatást, és csak az áruházaik közvetlen körzetébe vállalnak kiszállítást, de a kifli.hu-nál is változtak a decemberi házhoz szállítási feltételek is. Most megnéztük a legnagyobb hazai élelmiszeráruházak felületét, és hogy mire lehet számítani, ha valaki online intézné inkább a karácsonyi bevásárlást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ünnepi túlterheltség Az utóbbi években, többek között a koronavírus-járvány miatt egyre több bolthálózatnál vált elérhetővé az online rendelés és a házhoz szállítás lehetősége, amivel sokan szívesen élnek az ünnepek előtt. Nyilván fontos szempont, hogy ezzel el lehet kerülni a karácsonyi tömeget a boltokban, ráadásul a csomagok sem nekünk kell hazacipelni. Azonban az élelmiszerláncoknak nincs egyszerű dolguk, hogy lépést tartsanak a megnövekedett forgalommal, így több bolt is az utóbbi napokban változtatott a decemberi kiszállítási feltételein és időpontjain. Tesco A Tesco online vásárlói tegnap találkozhattak először a fenti üzenettel, miszerint az áruházlánc csak december 19-ig vállalja Tesco Doboz Webáruház kiszállításait, amihez az utolsó rendelési időpont december 16. Ez azt jelenti, hogy jövő héttől már csak a Tesco áruhazák közelébe eső címekre lehet online rendelni, máshová viszont csak most péntekig lehet ezt megtenni.Ugyanakkor akinek van lehetősége személyesen átvenni a csomagját, annak érdemes ezt a lehetőséget választani, ugyanis a Tesco ezt a szállítási módot ingyenessé tette december 23-ig. Kifli.hu A Kifli.hu kifejezetten az online bevásárlásra specializálódott, azonban itt is változtak a karácsony előtti kiszállítás költségei. A Kiflinél december 27-ig megszüntették annak a lehetőségét, hogy egy hónapra lehessen prémium tagságot igényelni, így csak egy éves előfizetéssel lehet. Ez azt jelenti, hog aki most szeretne egynapos és ingyenes kiszállítást, annak 33 600 forintot ki kell fizetnie az éves prémium előfizetésért. Megkeresésünkre egyébként azt a választ kaptuk, hogy a kifli.hunál szállítási költségek dinamikusan alakulnak, így az idősáv megteltségétől, a raktártól való távolságtól, illetve a megrendelt mennyiségtől függ, hogy mikor és mennyiért tudnak szállítani karácsony előtt. Várhatóan az expressz szállítás sem lesz elérhető a leterheltség miatt, de az aznapi szállítás lehetősége valószínűleg megmarad – válaszolta a Pénzcentrumnak az oldal ügyfélszolgálata. Ezzel kapcsolatban azt tanácsolták, hogy érdemes a rendeléseket legalább egy nappal korábban leadni. EZ IS ÉRDEKELHET Beleállt az árstopba a Kifli vezére: Én örültem, hogy kibővült, de a végrehajtást máshogy csinálnám Árstop, különadó, évtizedek óta nem látott infláció, KATA-beszántás, ezekről mind-mind beszélgettünk a Kifli CEO-jával. Auchan Az Auchan webshopjában szintén a karácsonyi előtti kiszállítással kapcsolatos üzenet fogadja az online vásárlókat: eszerint az autós házhozszállításnál december 18-án vasárnap is vannak elérhető idősávok, míg december 24. és 26. között, valamint december 31. és január 1. között szünetel ez a szolgáltatás. A szállítási tájékoztatóban pedig figyelmeztetnek, hogy aki már nem talál szabad idősávot, ajánlják a személyes átvételt, ami az egy forintos díjával gyakorlatilag itt is ingyenes. Az Auchannál december 19-e az utolsó rendelési nap. Itt nem változtak a szállítási díjak az ünnepek előtt, hanem súlytól és mérettő függ ennek a költsége. Spar A Spar oldalán nem szerepel semmilyen figyelmeztetés azzal kapcsolatban, mikor lehet leadni az utolsó rendeléseket, illetve nincs olyan tájékoztatás, hogy mi a legkésőbb rendelési határidő, ha december 24-ig szeretnénk, hogy kiszállítsák a vásárolt termékeket. Megkeresésünkre az ügyfélszolgálattól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kapacitásuknak megfelelően nyitnak új idősávokat a csomagok kiszállításához. Ha van szabad időpont, akkor legkésőbb december 23-án szállítják ki a rendeléseket. Az ünnepek alatt itt is szünetel a szállítás. G-Roby A G-Robynál szintén nem találunk külön tájékoztatót az ünnepi rendelési határidőkről, vagy a szállítási lehetőségek változásáról, viszont a rendelésnél kiderül, hogy meddig viszik az online vásárlásokat. Ha viszont a vásárolunk, akkor a kiszállítási időpont kiszállításánál kiderül, hogy az utolsó nap dec. 21., utána nincsenek egyáltalán idősávok, ebből pedig kiderül, hogy ez az utolsó nap, mikor kihozzák a rendeléseket. A szállítás díja idősávtól függetlenül egységesen 990 forint. Príma A CBA Prímánál ugyan a honlapon nem szerepel az utolsó kiszállítási nap karácsony előtt, de az ügyfélszolgálattól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy december 23-án is kivisznek megrendeléseket, ehhez viszont ajánlott időben lefoglalni a szállítási időpontot. Nem kell semmilyen korlátozásra számítani a leterheltség miatt, de a rendeléseket két nappal a tervezett szállítási időpont előtt le kell adni, ha szeretnénk még karácsony előtt megkapni. Aldi Az Aldi termékei is elérhetőek onlibe a Roksh bevásárlószolgálatnál. Itt sem szerepel a honlapon, hogy milyen rendelési és kiszállítási határidők vannak az ünnepek előtt. Szintén megkérdeztük az ügyfélszolgálattól, mi az utolsó nap, amikor még kivisznek rendeléseket: ez itt is december 23-a, aznap még este 6-ig szállítanak ki. A Rokshtól azt a választ kaptuk, hogy szerdán és csütörtökön nyitnak meg szabad szállítási idősávokat, így aki tőlük rendelne karácsonyra, jövő héten ezeken a napokon lesz érdemes figyelnie. Fontos határidők Ugyan az online karácsonyi bevásárlás sokat könnyíthet az életünkön, azért érdemes figyelni a fenti a határidőkre, illetve minél előbb rendelni, hogy el tudjuk kapni a nekünk megfelelő szállítási időpontokat. Ráadásul előfordulhat, hogy valahol a nagy leterheltség miatt hamarabb elfogynak az idősávok, úgyhogy azoknak mindenképpen érdemes külön is tájékozódni, akik csak a jövő héten akarnak rendelni.

