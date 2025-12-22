Durván lecsaphat a valóság 2026-ban a magyarokra: semmiképp nem ússzuk meg a súlyos válságot?

Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte: miközben a kormány sorra jelentette be az új intézkedéseket, a deficit nem szállt el drasztikusan, az ország pedig elkerülte a komolyabb hitelminősítői leminősítést. Elemzők szerint azonban a valódi költségvetési kihívások csak most kezdődnek - írja cikkében a Portfolio.
A fiskális politika idei teljesítménye rendkívül vegyes képet mutat. Az enyhébb értékelések szerint a számos engedmény ellenére is sikerült kordában tartani a hiányt. A kritikusabb megközelítés viszont úgy látja, hogy az állam továbbra sem tudott elszakadni a költekező gyakorlattól, és a tényleges problémák még csak most körvonalazódnak.
A költségvetés horgonyszerepének gyengülése különösen szembetűnő volt az elmúlt években. Két évvel ezelőtt, a 2023-as büdzsé esetében az eredetileg kitűzött, 3,5 százalékos GDP-arányos hiánycél végül 6,8 százalékra emelkedett. Bár a 2025-re és 2026-ra vonatkozó tervek esetében nem következett be ekkora mértékű elcsúszás, a tendencia hasonló maradt: a kormányzati döntések sorra felülírták az eredeti tervszámokat.
Az elmúlt tíz hónapban gyakorlatilag havonta születtek olyan gazdaságpolitikai döntések, amelyek alapvetően módosították a költségvetési kereteket. A 2025-ös büdzsét a parlament december 20-án fogadta el, ám már februárban kiderült, hogy új adócsökkentési intézkedések ismét átrajzolják a számokat.
A Magyar Nemzeti Bank és a Költségvetési Tanács számításai szerint a lakosságnak kedvező intézkedések jelentős mértékben rontják az államháztartási egyenleget. A tanács megállapítása alapján a bejelentett lépések statikus költségvetési hatása 2025-ben a GDP 0,4 százaléka, 2026-ban pedig már 2,2 százaléka lehet. A következő években ez az arány várhatóan 2 százalékpont körüli szinten marad.
Az intézkedések teljes költségvetési hatása az évtized végére bontakozhat ki, amikor közel egymillió édesanya és mintegy 2,4 millió nyugdíjas részesülhet támogatásban. A negatív egyenleghatásokat részben ellensúlyozhatja, hogy a többletjövedelem növeli a fogyasztást, ami magasabb adó- és járulékbevételeket generál.
A fokozatos romlás és a Nemzetgazdasági Minisztérium óvatos kommunikációs stratégiája következtében Magyarország viszonylag kisebb sérülésekkel vészelte át az idei hitelminősítői felülvizsgálatokat. A három nagy nemzetközi hitelminősítő összesen hat alkalommal értékelte az ország adósbesorolását.
Az S&P áprilisban kilátásrontással indította a sort, októberben viszont már nem változtatott sem a besoroláson, sem a kilátáson. A Moody's májusban és novemberben is változatlanul hagyta mind az osztályzatot, mind a kilátást. A Fitch júniusban nem módosított, decemberben azonban szintén kilátásrontást hajtott végre.
A kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok és a növekvő költségvetési hiány együttesen nem kedveznek az államadósság alakulásának. A kormány saját prognózisa szerint a tavalyi, 73,5 százalékos GDP-arányos adósságráta 2025 végén és 2026 végén is hasonló szinten maradhat.
Elemzők szerint a kormányzati költekezésnek még nincs vége. A szoros politikai verseny és a közelgő, 2026-os országgyűlési választások további, a lakosságot célzó intézkedésekre ösztönözhetik a kabinetet. Egy évvel korábban, 2025 februárjában például az szja-mentesség kiterjesztését jelentették be a két- és háromgyermekes anyákra.
Ha újabb jelentős költekezési hullám indul, a költségvetési deficit 2025-ben könnyen elszállhat. Ebben az esetben a választások után az új kormánynak kiigazító lépéseket kell tennie, hogy elkerülje a hitelminősítői leminősítéseket, a befektetői bizalom megingását, valamint az Európai Bizottság szigorúbb fellépését a túlzottdeficit-eljárás keretében.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat – a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
2025-ben is több tízezer olvasónk osztotta meg velünk véleményét a Pénzcentrum kutatásaiban.
Hányan küzdenek vízszegénységgel hazánkban? És hogyan lehetne tisztább a víz? Mi van, ha túl sok vagy túl kevés? Mutatjuk!
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
