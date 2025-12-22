Kemény pofon az Apple-nek: elképesztő összegű büntetést kapott a techóriás

Az olasz versenyhivatal (AGCM) 98,6 millió eurós bírságot szabott ki az Apple-re, mert megítélése szerint a vállalat visszaélt erőfölényével a mobilalkalmazások piacán, írja a Reuters.

A szabályozó közlése szerint az Apple az App Store-ban abszolút domináns helyzetben van a harmadik fél fejlesztőivel szemben, és ezzel a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.

A vizsgálat 2023 májusában indult. A hivatal álláspontja szerint a vállalat 2021 áprilisától szigorúbb adatvédelmi szabályokat kényszerített a külső fejlesztőkre. Az Apple előírta számukra, hogy az adatgyűjtéshez és a hirdetési célú adatfelhasználáshoz külön hozzájárulást kérjenek a felhasználóktól egy úgynevezett App Tracking Transparency (ATT) felugró ablakon keresztül.

A hivatal közleménye szerint "az ATT szabályait az Apple egyoldalúan vezette be, ezek sértik üzleti partnerei érdekeit, és nincsenek arányban a vállalat által hangoztatott adatvédelmi célokkal". A szabályozó hozzátette, hogy az eljárás nem felel meg az adatvédelmi előírásoknak, és a fejlesztőknek ugyanarra a célra többször is hozzájárulást kellett kérniük a felhasználóktól.

A versenyhivatal kiemelte, hogy az összetett vizsgálatot az Európai Bizottsággal és más nemzetközi versenyhivatalokkal együttműködésben folytatták le.