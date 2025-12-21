2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Fajsúlyos bejelentés ékezett a magyar államadósságról: enyhítenek a szabályokon, ebből mi lesz?

Pénzcentrum
2025. december 21. 07:59

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára, így a 30 százalékos célértéktől a jövőben mindkét irányban el lehet térni - írta a Portfolio.

Az új szabályozás szerint a teljes államadósságon belüli devizaarány 27 és 33 százalék között maradhat anélkül, hogy az eltérést azonnali lépésekkel kellene korrigálni. Az idei év végére kitűzött, 30 százalék alatti érték teljesülése ugyanakkor bizonytalan a forint árfolyamának ingadozása miatt, miközben 2026-ban a tervezett jelentős devizakibocsátások várhatóan felfelé tolják a mutatót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adósságkezelő 2023 elején már megemelte a devizaadósság úgynevezett benchmarkját 25-ről 30 százalékra, és ezt egészen 2025 elejéig sikerült is tartania. A januári eurókötvény- és a nyári dollárkötvény-kibocsátások azonban a célérték fölé tolták az arányt: az ÁKK által számított 90 napos mozgóátlag szerint október végén 31 százalékon állt a devizaadósság részaránya.

Kapcsolódó cikkeink:

A szerdai sajtótájékoztatón Hoffmann Mihály elnök-vezérigazgató ismertette a 2026-os finanszírozási tervet. Prezentációjában az idei év végére 29,9 százalékos devizaarányt jelzett előre, ami arra utal, hogy a korábbi szigorú célértéket akár a mostani rugalmasítás nélkül is teljesíteni lehetett volna.

Az adósságkezelő korábban azt is mérlegelte, hogy a rendelkezésre álló devizaforrásokból visszavásárol rövidebb lejáratú államkötvényeket. Augusztusban ehhez még megvolt a fedezet, akkor a kincstári egységes számla egyenlege meghaladta a 3000 milliárd forintot. November végére azonban ez az összeg 2162 milliárd forintra csökkent. Különösen látványos a devizatartalék apadása: három hónap alatt közel 2000 milliárd forintról 756,5 milliárd forintra esett vissza.

A tartalékok csökkenése mögött feltehetően egyrészt a költségvetés általános finanszírozási igénye, másrészt a szeptemberi jen- és az októberi, egymilliárd eurós kötvénylejáratok állnak. A kisebb devizatartalék jelentősen beszűkítette a visszavásárlási lehetőségeket. Az ÁKK kérdésre úgy fogalmazott: "az ÁKK mindig az adott piaci és likviditási helyzet függvényében hozza meg a döntést" az ilyen típusú műveletekről.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az adósságkezelő adatai szerint november eleje óta a napi devizaarány a forint korábbi erősödésének köszönhetően 30 százalék alatt alakult. A december második felében bekövetkezett forintgyengülés azonban veszélybe sodorhatja a cél teljesülését, mivel az euró/forint árfolyam az október végi szintekre tért vissza, miután átmenetileg a 380-as szint közelébe erősödött. Az év végi cél eléréséhez a forintnak ismét nagyjából 380-as árfolyam környékére kellene visszaerősödnie az utolsó kereskedési napokban.

A 2026-os finanszírozási tervben az ÁKK 2541 milliárd forintos nettó devizakibocsátással és összesen 5445 milliárd forintos teljes nettó kibocsátással számol. Ezeket az október végi adatokkal összevetve körülbelül 31,4 százalékos devizaarány prognosztizálható. Ha a forint tovább gyengül, a mutató a most meghatározott 33 százalékos felső határt is megközelítheti jövőre.

A gyakorlatban csekély a különbség aközött, hogy az év végén pontosan 29,9 vagy 30,2 százalék lesz-e a devizaadósság aránya. Az ÁKK eddig is rugalmasan kezelte a benchmarkot, most pedig hivatalosan is bejelentette a szélesebb toleranciasávot.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #euró #forint #államkötvény #államadósság #deviza #kötvény #gazdaság #ákk #dollár #finanszírozás #forintárfolyam #hitelminősítő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:59
07:45
07:01
06:06
21:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 19. 16:45
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen - De mit lehet még tenni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 20. 12:14
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten...
Bankmonitor  |  2025. december 19. 15:47
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még száml...
MEDIA1  |  2025. december 19. 15:06
Megszólaltak a Barátok közt sztárjai: fenyegetések és kirúgások a kulisszák mögött
Rékasi Károly, Sztárek Andrea, Csomor Csilla és Nyári Dia is igencsak kritikus dolgokat mondott.
Összkép  |  2025. december 19. 14:12
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőké...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 21.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 21. vasárnap
Tamás
51. hét
December 21.
Advent (4.)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
2 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
23 órája
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
4
6 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
4 napja
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 07:01
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 06:06
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
Agrárszektor  |  2025. december 21. 06:01
Vége a kisgazdaságoknak? Közelítünk a rendszerváltás előtti állapothoz