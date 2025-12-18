2025. december 18. csütörtök Auguszta
Autó

Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?

Pénzcentrum
2025. december 18. 10:30

A magyar utakon is egyre gyakrabban találkozunk nagykerék-hajtású autókkal; sőt, az elektromos kínálatban is feltűntek már ilyen modellek. De mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára? Miben tér el a megszokott első- vagy hátsókerék-meghajtástól, és miként érezhető mindez városban, illetve országúton?  Milyen szituációkban domborodik ki leginkább a 4x4 előnye, és ehhez mit tehet hozzá az AllGrip-e rendszer, valamint az elektromos hajtás jelentette plusz biztonság? Erről is megkérdezte a Pénzcentrum Borsi Gergely autós szakértőt.

Egyre több a négykerék-hajtású autó az utakon, sőt az elektromos modellek között is mind gyakrabban találkozunk velük. De mit nyújt ez a megoldás a mindennapokban az első- vagy hátsókerék-meghajtással szemben, és hogyan érződik mindez városban, illetve országúton?

Mely helyzetekben domborodik ki leginkább a 4x4 előnye, és mit tehet hozzá ehhez az AllGrip-e rendszer, valamint az elektromos hajtás extra biztonsága – erről kérdezte a Pénzcentrum Borsi Gergely autós szakértőt.
