Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?

A magyar utakon is egyre gyakrabban találkozunk nagykerék-hajtású autókkal; sőt, az elektromos kínálatban is feltűntek már ilyen modellek. De mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára? Miben tér el a megszokott első- vagy hátsókerék-meghajtástól, és miként érezhető mindez városban, illetve országúton? Milyen szituációkban domborodik ki leginkább a 4x4 előnye, és ehhez mit tehet hozzá az AllGrip-e rendszer, valamint az elektromos hajtás jelentette plusz biztonság? Erről is megkérdezte a Pénzcentrum Borsi Gergely autós szakértőt.

