Itt a karácsonyi tv műsor: ezen a csatornán lesznek Bud Spencer-filmek, Kevin és az Igazából szerelem

A Pénzcentrum friss felméréséből kiderült, hogy rengeteg magyar egyáltalán nem is szokott tévét nézni, illetve a tévézők között is jellemzőbb, hogy átlagosan csak 1-2, 2-4 órát nézik naponta a képernyőket. A karácsonyi időszakban mindig nő a tévék előtt töltött idő, hiszen az emberek jobban ráérnek, a család tud együtt tévézni, és sokszor unaloműzőként is bekapcsolják a készülékeket. A kutatásunk arra is rávilágított, hogy kevés dolog van, amit a magyarok egyöntetűbben szeretnek, mint a Bud Spencer-filmek. Vajon idén lesznek a kedvelt színész filmjei a tévében valamelyik csatornán? Hol adják a Reszkessetek, betörők!-et, a Harry Potter-filmeket és az Igazából szerelmet? Mutatjuk.

A Pénzcentrum a 2022-es Népszámlálást követően tette közzé kérdőívét sok olyan - viccesnek szánt - kérdéssel, amelyek a hivatalos kérdéssorból "kimaradt". A magyarok kedvenc színéről és rizsfőzési szokásairól, illetve hogy milyen színű autót vezet a legtöbb magyar már publikáltuk is az eredményeket. Arról is írtunk korábban, ki hogy mosogat, illetve milyen gyakran fürdik, elemezzük, hogy nevezik Magyarország egyes részein a legtöbbek által tócsniként ismert egyszerű, filléres ételt. A felmérésben érdeklődtünk a kitöltők tévénézési szokásairól és arról is, hogy szeretik-e a Bud Spencer-filmeket. Kiderült, hogy ez a kérdés sokkal kevésbé megosztó, mint gondolnánk! A kérdőív továbbra is elérhető: cikkünk végén, aki eddig lemaradt volna, idén még kitöltheti.

A legfrissebb elemzésünkből az derült ki, hogy a válaszadóinknak csaknem negyede egyáltalán nem néz tévét, az 50 év alattiaknak pedig több mint harmada. A tévénézők között inkább az naponta átlagosan 1-2 órát tévézők vannak többen, nem sokkal előzve a 2-4 órát tévéképernyő előtt ülőkkel. A felmérésből kitűnik, hogy a nők valamivel többet tévéznek, mint a férfiak - kevesebb köztük a nem tévéző is, és aki nézi, az arányaiban több időt tölt vele.

Ugyanígy az 50 év alattiak és fiatalok összevetéséből az derül ki, hogy az idősebbek többet tévéznek, amelynek az is lehet az oka, hogy a már nyugdíjas korúak jobban ráérnek erre. Az 50 felettieknek mindössze nagyjából hatoda nem néz egyáltalán tévét, és jóval magasabb köztük azok aránya, akik átlagosan egy nap 4 óránál is többet tévéznek (15,6%), mint az 50 év alattiak körében (6,4%).

Többen szeretik a Bud Spencer-filmeket, mint a pacalt, a rock-zenét, a kávét, a halászlét, vagy a karácsonyt

Egy igen meglepő dolog is kiderült a felmérésünkből, amely a tévénézéssel van összefüggésben: a Bud Spencer-filmeket a válaszadók 52,9 százaléka egyértelműen szereti, további 27,3 százalék pedig gyerekkori nosztalgiából. Mindössze 18,1 százalék nem szereti, vagy egyenesen utálja azokat. A kérdőívben feltett kérdések közül csak megosztóbakkal találkoztunk: a pacalt a válaszadók 46,5 százaléka nem eszi meg, 20,6 százalék nem iszik egyáltalán kávét, 31 százalék egyáltalán nem szereti a halászlét. A legnépszerűbb zenei stílus a rock lett, de ezt is mindössze a válaszadók 28,7 százaléka hallgatja szívesen. Mindössze a kitöltők 43,3 százalékának a kedvenc ünnepe a karácsony, 39 százaléknak nincs is kedvenc ünnepe!

Elmondhatjuk tehát, hogy ha egy kérdésben nincs nagy megosztottság a válaszadóink körében, az a Bud Spencer-filmek szeretete. Az is érdekes, hogy mindössze 1,1 százalék nem tudta, ki is az a Bud Spencer, illetve 0,7 százalék nem látta még egy filmjét sem. Ez nagyon alacsony arány.

Bud Spencernek valóban igazi kultusza van Magyarországon, 2016. június 27-én bekövetkezett halála után Budapesten, a Filatorigátnál egy firkafalra festett hatalmas portréja egyfajta zarándokhellyé vált a rajongók számára, mely csaknem egy évig meg is maradt. 2017. novemberében a színész szobrot is kapott a Corvin-negyedben. 2021 óta pedig már hivatalosan is névadója a fővárosban, a kaszásdűlői Bud Spencer parknak.

Azzal, milyen népszerű a színész Magyarországon, illetve a filmjei, természetesen a tévécsatornák is tisztában vannak. Így karácsonykor kifejezetten sok filmjével lehet találkozni, ha elkezd a tévében kapcsolgatni az ember. Hiszen a hazai karácsonyi tv műsornak Kevin és az Igazából szerelem mellett elengedhetetlen elemei Bud Spencer (és Terence Hill) pofonjai.

A karácsonyi tévéműsor 2022-ben

Úgy tűnik, idén rendhagyó lesz a magyar tévécsatornák műsora karácsonykor, mert már nem minden csatornán a Reszkessetek, betörők!-filmek, Bud Spencer-filmek, vagy az Igazából szerelem fog menni. Kevesebb karácsonyi filmet találni idén a műsorban, annál több romantikus vígjáték lesz a tévében. A Harry Potter-sorozatból is mindössze a Bölcsek köve, a Tűz serlege és a Varázsvilág másik franchise-ának első filmje, a Legendás állatok lesz látható.

December 24-e, szombat

Az RTL-en 9:45-kor kezdődik a Kiskarácsony mindenáron című amerikai családi film, 11:50-kor a Mi a manó, 13:55-től a Dennis, a komisz karácsonya, 15:55-től a Stuart Little kisegér, este pedig jön A mi kis falunk karácsonyi epizódja (20:00), 21:20-tól pedig a Dirty Dancing. Késő este a Zene és szöveg című amerikai romkomot adják. Az RTL2-n lesz a 17:30-tól a Négy karácsony és 19:20-tól a Téli mese.

A TV2-n 8:25-től kezdődik a karácsonykor szintén kötelező Aludj csak, én álmodom című Sandra Bullock-film. Délelőtt Jégkorszak-maraton lesz, majd 12:20-tól a Sztárom a párom. Aztán ismét visszatérünk az animációs vonalra a Shrekkel és A Grinccsel. (Tehát nem a Jim Carrey-féle 2000-es grincs-filmről van szó, hanem a 2018-as animációs filmről.) 18:45-től pedig jön az Igazából szerelem! Ha mindez nem lenne elég 21:10-től megy majd a Reszkessetek, betörők!, idén sem ússzuk meg. A SuperTV2-n 19:00-kor kezdődik A hobbit - Váratlan utazás, 22 órától az Életrevalók.

A Viasat3-on animációs maraton lesz, kezdve 9:25-től a Gólyákkal, folytatva a Nagyon vadon két részével a Táncoló talpakon keresztül a Polar expresszen át egészen a Steven Spielberg által rendezett Tintin kalandjaiig. Este 21:00-tól pedig kezdődik a Legendás állatok és megfigyelésük. A Viasat6-on 21:00-tól lesz a Karácsonyi vakáció.

A Cool-on 18:20-tól lesz a Charlie és a csokigyár, majd 20:50-től a Harry Potter és a bölcsek köve, mely már szintén karácsonyi klasszikusnak számít. Az HBO-n 20:00-tól a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadást adják, melyben a kedvelt sorozat sztárjai jönnek ismét össze.

A Duna 8:40-től a Vukot adja, 14:00-tól kezdődik itt a tízéves Tüskevár-film. Az atv-n lesz este a #Bochkor - ünnepi különkiadás.

December 25-e, vasárnap

Az RTL-en 15:20-kor kezdődik a Télbratyó, este 7-kor pedig a magyar romkom, a Nagykarácsony. 21:30-tól pedig adják a Rossz anyák karácsonyát. Az RTL2-n lesz este 7-kor a Szerelmünk lapjai.

A TV2 leadja 12:15-től megint a Reszkessetek, betörők!-et, majd 20:45-től a második részt, a Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkbant. Közben 18:45-től lemegy a Múlt karácsony. 22:55-től pedig a Hófehér és a vadász lesz műsoron. A SuperTV2-n 19:00-kor kezdődik A hobbit: Smaug pusztasága - vagyis a tegnapi első rész után a másodikat is leadják.

A Viasat3-on a Kőgazdag ázsiaiak kezdődik 21:00-tól, utána ismét lemegy a Legendás állatok és megfigyelésük 23:30-tól. A Viasat6-on 21:00-tól megy majd a Karácsonyi vakáció 2.

A Cool-on 15:15-kor megint a Charlie és a csokigyár megy majd, ezután érdekes módon 17:45-től ismét a Harry Potter és a bölcsek köve, majd 20:50-től a Harry Potter és a Tűz Serlege. Szóval valamiért átugorják a Titkok kamráját és az Azkabani fogolyt, rögtön a negyedik résszel folytatják. Az HBO-n 13:20-tól kezdődik az MCU-s Pókember-maraton, mindhárom filmet leadják egymás után. 20 órától pedig kezdődik a Morbius és utána 21:45-től a Venom 2. - Vérontó.

20:00-kor a Dunán kezdődik az Aranybulla sorozat, az első epizódot adják le karácsony este. Az atv műsorán a megszokott vasárnapi műsornak megfelelően folytatódik A Géniusz című kvízműsor 20:25-től.

December 26-a, hétfő

Az RTL-en 19 órától lesz a Nász-ajánlat, 21:30-tól pedig a 2019-es Kisasszonyok adaptáció. Az RTL2-n lesz a 23:30-tól a Ragadozó madarak (És egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása).

A TV2-n 12:10-től kezdődik a Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkban, majd 21:10-től a Reszkessetek, betörők! 3.. Közben 18:45-től adják a Holidayt is. 23:05-től pedig kezdődik A Vadász és a Jégkirálynő. A SuperTV2-n folytatódik a sorminta és 19 órától megy A hobbit: Az öt sereg csatája, a trilógia zárórésze.

A Viasat3-on ismét lemegy 12:20-tól a Polar Expressz, 14:15-től a Rossz tanár, 16:15-től újra a Kőgazdag ázsiaiak, majd 18:45-től az amerikai romkom, a Barátság extrákkal. 21:00-tól pedig kezdődik a Kellékfeleség. Az HBO-n leadják az idei év egyik nagy kedvencét, az Elvist.

20:00-tól a Dunán az Aranybulla második epizódját adják. Az atv-n 21:50-től kezdődik a Jákob rabbi kalandjai.

Mikor és hol lesznek a tévében Bud Spencer-filmek?

Úgy tűnik, az idei karácsonyt nem szórják meg a csatornák pofonokkal. Az ünnepek alatt december 24-én, 21:00-kor az AMC műsorán lesz Aranyeső Yuccában, amit ismételnek december 25-én 17:10-kor. Szombaton hajnalban, 05:20-kor is lesz az Isten megbocsát, én nem! a Mozi+ csatornán.

Szilveszterkor viszont annál több film jöhet szembe velünk a tévében: a RTL-en már reggel 08:55-kor lesz a Zsoldoskatona, majd 15:20-tól a Kincs, ami nincs, 19:00-tól lesz a Különben dühbe jövünk, majd 21:20-tól az ...és megint dühbe jövünk.

Nincs még vége a kitöltésnek!

Ha valaki cikkünk elolvasása után kapott kedvet kérdőívünket kitölteni, még nem maradt le semmiről! A kedvenc színnel és a rizsfőzési szokásokkal kapcsolatos elemzését követően ugyanis meg fogjuk vizsgálni egyesével a többi kérdésünkre adott válaszokat is: kiderül majd, átlagosan hányas cipőt hordanak a magyar nők, a férfiak hány százaléka nem szereti a Bud Spencer-filmeket, a szegedi vagy bajai halászlé az igazi, vagy hogy milyen zenét hallgatnak a legtöbben Baranyában. A többi kérdésnél még befolyásolhatja a végeredményt egy-egy plusz kitöltés. Köszönjük, ha ezzel is segíted a munkánkat!