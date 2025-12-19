Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Kulcsfontosságú szinten billeg a forint: bedől vagy erőre kap az euróval szemben?
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 387,51 forinton jegyezték péntek reggel hét óra után a csütörtök este 18 órai 387,69 forinttal szemben, a dollár 330,62 forinton áll 330,56 forint után, a svájci frank pedig 416,03 forinton 416,15 után.
Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a hétfői kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 0,8 százalékkal a dollár és egy százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint a péntek reggeli állás szerint 5,8 százalék nyereséget halmozott fel az euróval, 16,8 százalékot a dollárral és 5,0 százalékot a svájci frankkal szemben.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.
Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest.
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését és a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződést.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a döntés hátterét az elnök indokolta meg.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.