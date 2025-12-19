2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
néhány magyar forint bankjegy és érme
Gazdaság

Kulcsfontosságú szinten billeg a forint: bedől vagy erőre kap az euróval szemben?

MTI
2025. december 19. 08:17

Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 387,51 forinton jegyezték péntek reggel hét óra után a csütörtök este 18 órai 387,69 forinttal szemben, a dollár 330,62 forinton áll 330,56 forint után, a svájci frank pedig 416,03 forinton 416,15 után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a hétfői kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 0,8 százalékkal a dollár és egy százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint a péntek reggeli állás szerint 5,8 százalék nyereséget halmozott fel az euróval, 16,8 százalékot a dollárral és 5,0 százalékot a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:01
08:45
08:35
08:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 18. 16:50
Minden a készpénz ellen szól, de Magyarországon más szelek fújnak  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
ChikansPlanet  |  2025. december 19. 07:45
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kuta...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 19. 07:45
A jövőtervezés felesleges?
Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig...
MEDIA1  |  2025. december 18. 19:09
Gyászol a magyar tévés szakma - meghalt Fenyves Tamás
Az élete volt a lineáris televízió és az Eurosport, és több más csatornát is képviselt korábban.
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 18. 13:01
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 18.
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
2025. december 18.
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
2025. december 18.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
2 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
4 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
1 hete
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 08:30
Kiderült, ennyi az átlagkereset Magyarországon: ez most akkor sok vagy kevés?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 05:20
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
Agrárszektor  |  2025. december 19. 08:16
Kiadták a figyelmeztetést: veszélyes időjárás jön Magyarországon