Súlyos jelentés a magyar nyugdíjasokról: maguk alatt vágják a fát, a pénztárcájuk bánja

Ma a magyar háztartások internethozzáférése kifejezetten jó: az öt évvel ezelőtt 82 százalékos szintről 91 százalékra ugrott fel idén. Legtöbben azonnali üzenetküldésre, e-mailezésre, gyors információszerzésre használjuk, holott ennél sokkal több lehetőség rejlik akár egy mobiltelefonban is. A magyar lakosság e-banking és e-kereskedelem mutatója bőven a kontinensátlag alatt van, holott pénzügyeink online intézése egyre fontosabb lenne az idősebb korosztály számára is.

Mára az internet mindennapi életünk kulcsfontosságú elemévé vált: olyan könnyen elérhető akár a telefonunkról, hogy egyesek számára szinte lehetetlen élni nélküle. 2022-ben az EU-ban a 16-74 évesek 90%-a számolt be arról, hogy az elmúlt 3 hónapban használt internetet, ez az arány a bulgáriai 79%-tól a luxemburgi 98%-ig terjedt.

Elsősorban e-mailek küldésére, fogadására (77%), azonnali üzenetküldésre (72%), illetve információ keresésére árukról és szolgáltatásokról (70%) használtuk idén - derül ki az Eurostat friss adataiból. Hazánkban az internethozzáféréssel rendelkező háztartások arány nem rossz az EU-s átlaghoz képest, 91 százalék. 5 évvel ezelőtt még csak 82 százalék volt. Legtöbben itthon is üzenetküldésre, e-mailezésre használjuk, ám az átlaghoz képest viszonylag alacsony azok aránya, akik banki ügyeiket is így intézik.

De miért lenne ez fontos?

A legtöbb bank már évek óta próbálja az alacsonyabb üzemeltetési költségű digitális csatornák irányába terelni az ügyfeleket, sokáig váratott magára az áttörés. Ám a korábbi vírushelyzet miatt még a legmakacsabb ügyfeleknek is be kellett jelentkezniük netbank fiókjukba. Azok a bankok, melyek informatikai infrastruktúrája nem volt erre felkészülve, komoly versenyhátrányba kerültek, a digitálisan fejlettebb bankok pedig elkezdték keresni azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek segítségével ismét előnyre tehetnek szert - számolt be korábban a Pénzcentrum.

Online bankolni nem csak azért érdemes, mert rengeteg időt, energiát spórolunk meg vele, de bizonyos esetekben személyre szabottabb, kedvezőbb ajánlatokat is kaphatunk, arról nem is beszélve, hogy a környezetünkért is rengeteget teszünk a megspórolt kilométerekkel, valamint azzal, ha papír helyett .pdf-ben tároljuk szerződéseinket, ajánlatainkat.

Ennek ellenére a magyar lakosság e-banking és e-kereskedelem mutatója bőven a kontinensátlag alatt van. A teljes lakosság tekintetében 46,7 százalék használja az internetet bankolás, e-kereskedelem céljából, ez a 24. helyre elég, lényegesen rosszabb azonban az idős polgárok körében az arány: közülük csak 16,24 százalék bankol, vásárol online.

Jönnek a bennszülöttek!

A fiatal generáció, a digitális bennszülött szegmens elsődleges motorja a növekedésnek és változásoknak is, a legtöbb banknak azonban az összes fogyasztói szegmenst sikeresen ki kell szolgálnia, nem csupán demográfiai jellemzőik, de lokáció alapján is. Olyan megoldásokat kell kínálniuk, melyek globálisan is megállják a helyüket, de regionális igények szerint testreszabhatók, például olyan piacokon, ahol még mindig szignifikáns a készpénzhasználat, vagy kevés embernek van hagyományos bankszámlája.