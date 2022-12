Megdőlt a nagy karácsonyfa-tévhit: erről mindenképp tudj, ha élő fenyőt vennél idén

Sokunknak az ünnepi időszak elengedhetetlen kelléke a karácsonyfa és a karácsonyi díszítések szerte a lakásban. Azonban könnyen lehetséges, hogy karácsony első napján egy csupasz fára ébredünk, hiszen megfelelő gondozás nélkül az élő fa gyorsan kiszáradhat, ezzel pedig nem csak csúnya, de egyenesen tűzveszélyes is lehet. A Pénzcentrum most összeszedett pár olyan tippet, amivel megsokszorozhatjuk a fánknak az élettartamát.

Az adventi időszakban sokan feldíszítik a lakást koszorúkkal, fenyőágakkal, de vannak, akik a karácsonyfát is feldíszítik már most, de legalábbis többségünk már meg is vette. Az pedig évről-évre felmerül, mint kérdés, hogy mégis hogyan érjük el, hogy az ünnepekre ne száradjanak el az élő díszeink. Megfelelő gondozás nélkül ugyan is az élő fa könnyen kiszárad, amitől nem csak csúnya lesz, de tűzveszélyes is.

Annak érdekében, hogy a fenyőnk az ünnepi szezonban végig friss maradjon a realsimple.com felkereste Kurt Emmerich-et, a New York-i Karácsonyfagazdálkodók Szövetségének elnökét, hogy elárulja, hogy mégis mivel érhetjük el, hogy ne egy tűlevél kupacon sétáljunk szenteste.

Válasszunk frissen vágott fát a vásárban

Amikor a tökéletes fenyőfát keressük karácsonyra tartsuk szem előtt, hogy élő növényről beszélünk, hacsak nem műfenyőt, vagy valamilyen alternatív megoldást részesítünk előnyben.

Minél rövidebb idő telik el a fa kivágása és az eladása között, annál nagyobb az esély arra, hogy a fa kevesebb tűlevelet fog lehullajtani

– mondta Emmerich. Figyeljünk oda arra, hogy ne vegyünk száraz, törékeny tűlevelű fákat, a legjobb megoldás pedig, ha mindenképpen a legjobbat szeretnénk megvenni, ha kiválasztjuk előre a fát és mi magunk vágjuk ki azt. Így tudjuk szabályozni a kivágás, és a vízbe kerülés közti időt.

Minél hamarabb tegyük vízbe

Akár a vágott virágok esetében, a karácsonyfánál is érdemes vízbe tenni azt, hogy ne száradjon ki. Ezzel a módszerrel ugyanis a kivágott fa törzse és a tűlevelei is tovább frissek maradnak. Mielőtt elindulunk vásárolni, vagy fát vágni így érdemes előkészíteni egy vödör vizet, amit egy fűtetlen, védett helyre tegyünk, például a garázsba. Így azonnal bele tudjuk állítani a fát, és december 24-éig, a díszítésig friss marad.

Mindig vágjunk a végéből

Ahogyan telik az idő a fa kivágása és kiállítása között, a fában lévő nedv elkezd megkeményedni, ami elzárja a víz áramlását a tűlevelekhez

– kezdett bele Emmerich a magyarázatba, hogy miért is érdemes mindig frissíteni a fenyő törzsén lévő vágást. A fa törzsének levágásával ugyanis eltávolítjuk a szöveteket az aljáról, amik már megszáradtak, így több vizet tud felvenni.

Adjunk friss vizet a fának díszítés előtt

A fa fajtájától függően előfordulhat, hogy többször is le kell vágnunk a törzs aljából, ugyanis egyes fenyők több törődést igényelnek, mint mások.

Ha egy fa törzsét frissítettük, de nem látunk változást egy nap után sem, akkor érdemes felfrissíteni még egyszer a fenyőt

– vélekedett Emmericj, aki éppen emiatt azt tanácsolja, hogy várjunk 1-2 napot a fa vízbehelyezése és a feldíszítése között.

Nem mindegy, hogy nordmann, luc-, vagy ezüstfenyő

Mielőtt elindulunk fát venni az IKEA-ba, OBI-ba, vagy akár az Auchanba érdemes utánajárnunk, hogy melyik fenyőfajtára mi jellemző pontosan. Ugyanis koránt sem véletlen, hogy a nordmann fenyő a legdrágább és egyben a legnépszerűbb is, hiszen a lucfenyővel és az ezüstfenyővel ellentétben sokkal kevésbő hullajtja el a leveleit, így jelentősen tartósabb, mint társai. Ráadásul kevésbé szúrós is, így jobban tudjuk díszíteni.

A piacon kapható fáknak a többsége nordmann fenyő, de sok gazdaság a mai napig árul olcsóbban luc- és ezüstfenyőt is. Utóbbi kettő esetében pedig különösen fontos, hogy vízben tároljuk és a díszítés előtt is „megolcsoljuk”

– hangsúlyozta a szakértő, utalva arra, hogy ez a két fenyőfajta jelentősen könnyebben kiszárad, mint a nordmann fenyő.

Nem mindegy, hol tároljuk

Ha már hazavittük a karácsonyfánkat fontos, hogy megtaláljuk számára a lehető legjobb helyet. A díszítésig érdemes száraz, védett helyen tárolni, ahogyan azt már fent is írtuk, azonban utána sem mindegy, hogy pontosan hová is helyezzük el az ünnepi dekoráció ékét.

A karácsonyfa ugyanis nagyon meghitten mutat egy kandalló, vagy kályha mellett, azonban garantáltan hamar ki fog tőle száradni a fa. Arról nem is beszélve, hogy egy kósza szikrától is könnyen ki tud gyulladni, lángba borítva az egész lakást. De a radiátort se ajánlják a szakértők éppen ezért.

A fát olyan helyre helyezzük el, ahol nem éri közvetlen hő. Minél hűvösebb helyen állítjuk fel, annál tovább lesz szép a fánk

– mondta Emmerich.

A díszítés után is adjunk neki vizet

Érdemes olyan állványt beszerezni, amibe vizet is tudunk tenni, hiszen ezzel is tovább marad életben a karácsonyfánk. Emmerich elmondása szerint a legtöbb fa 4-6 héten keresztül bírja, ha megfelelően gondozzák és öntözik azt. Néhány alapvető szabály betartásával pedig majdnem olyan zöld maradhat, mintha műfenyőt vásároltunk volna. Ráadásul nem kell mesterséges aromákkal előidézni a fenyőfaillatot.

De hol vegyünk karácsonyfát?

Mostanra már szinte mindegyik nagyobb áruházban és piacon lehet már karácsonyfát vásárolni vágottat és földlabdásat egyaránt. A Pénzcentrum már korábban utánajárt annak, hogy milyen áron vehetünk fenyőt az IKEA-ban, az OBI-ban és az Auchanban.

A svéd bútoróriás az egyik legnépszerűbb, itt ugyanis egységesen 8990 forintért vehetjük meg a nordmann fenyőt, ráadásul, aki IKEA klubtag, annak egy 4500 forint értékű vásárlási utalványt is adnak a karácsonyfa mellé. Így kvázi féláron vehetjük meg a kiszemelt fát.

Az OBI három különböző méretben és három árkategőriában árulja a legnépszerűbb karácsonyi alapkelléket. Sőt, jár mellé egy 10 százalékos kupon is, ami 15 ezer forintos, vagy afölötti vásárlás esetén válthatunk be az áruházban.

Az árak a következőképpen a alakulnak az OBI barkácsáruházakban:

100- 150 cm: 5599 forint

150- 175 cm: 6999 forint

175- 200 cm: 9499 forint

Az Auchanban hatalmas a választék, az áruházlánc ugyanis háromféle fenyőt árul különböző méretekben és mindegyik esetben elérhető konténeres változat is, azaz vásárolhatunk élő fenyőt, ráadásul ez a környezetvédőbb megoldás koránt sem kerül jelentősen többe, mint a hagyományos változat.

A nordmann fenyő esetében a 100-139 centis 4990 forintba, a 140-179 centi magasak 7990 forintba, a 180-229 centiméteresek 11490 forintba, a 230-299 centisek és a prima jelzésű, 160-199 centi magas darabok 16990 forintba kerülnek. Ha viszont konténeres fát szeretnénk, az már kicsit drágább: a 60-89 cm magasak kerülnek 9990 forintba, a 90-119 cm magasakért 12490 forintot kérnek, míg a 120-139 centisekért 12990-et.

Választhatunk a ezüst- és lucfenyőt is. Az ezüstfenyőből négyféle méretet tartanak:

100-145 cm, 5990 forintért

150-199 cm, 8990 forintért,

200-250 cm, 11990 forintért,

illetve 100-124 centis konténeres fenyőt is kérhetünk 7990 forintért.

A lucfenyő ennél már jóval kevesebbet kérnek:

a 75-124 cm-esek 3990 forintba,

a 125-149 cm-esek 4690 forintba,

a 150-199 cm-esek 5490 forintba,

míg a 200-250 centisek 6990 forintba kerülnek.

Ezen kívül szintén kapható a lucfenyő is konténeres kiszerelésben, 6490 forintért vehetünk meg egy 100-124 centi magas karácsonyfát.