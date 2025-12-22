Gyakori tévhit, hogy a téli abroncsok létjogosultsága kizárólag a havazáshoz kötődik.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
Idén egészen hosszú ideig lehetnek zárva a normál nyitvatartású patikák: egészen december 24-től december 28-ig. Ráadásul a 2026-os év egy négynapos hosszúhétvégével kezdődik, amikor szintén nem sok gyógyszertár lesz nyitva. Sőt, a szabadságok miatt még a két ünnep közötti időszakban sem bitos, hogy mindenhol találunk nyitva tartó gyógyszertárat. Ezért hasznos, ha tudjuk, hol lehet megnézni, megtalálni, melyik a hozzánk legközelebb lévő ügyeletes gyógyszertár 2025-ben és 2026-ban az ünnepek alatt.
A menütervezés, ajándékvásárlás, bevásárlás, takarítás és egyéb karácsony előtti teendők közepette sokan vannak, akik még a gyógyszerkészleteket minden szükséges szerrel feltöltötték, amelyre az ünnepek alatt szükség lehet, hogy zavartalanul teljen a karácsony. Azonban még a leggondosabbakkal is előfordulhat, hogy valamiről megfeledkeznek, vagy olyan egészségügyi szükséghelyzet áll elő, amelyre nem is lehet felkészülni. Ilyenkor kénytelen az ember megtalálni, hol van a hozzá legközelebb eső ügyeletes patika, mely nyitvatart az ünnep alatt is.
Amennyiben az ünnepek alatt van szükségünk gyógyszerre, más készítményekre a patikából, többféleképpen is kideríthetjük, hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár. Ennek az egyik legbiztosabb, offline módja, ha egyszerűen elmegyünk a hozzánk legközelebbi, zárva lévő patikához és megnézzük a kiírást. Ugyanis minden gyógyszertár kötelessége jól látható helyen és jól olvasható módon kiírnia a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is.
Természetesen van online módja is, ha szeretnénk megtalálni a hozzánk legközelebbi ügyeletes patikát. Az NNGYK (korábban OGYÉI) aktuálisa tájékoztatása elérhető a honlapon, ahol a Gyógyszertár-keresőben ügyeletes és készenléti patikákat is lehet találni. Ehhez néhány egyszerű lépést kell megtennünk:
- állítsuk be a vármegyét a jobb felső menüben
- az ügyeletes gyógyszertár alpontnál kiválaszthatjuk akár a települést is
- ne felejtsük el a dátumot is beállítani!
- ne a piros Keresés gombar, hanem a dátum melletti kék ok feliratra kattintsunk!
Így ahol addig a "Keresés eredménye" szöveg volt látható, megjelenik egy "Ügyeletes gyógyszertárak" felirat és mellette az általunk megadott dátum, a megye és a városnév is. Ha mindent jól csináltunk, akkor a kereső kiírja az adott helyen, hogy hol találunk ügyeletes patikát, mi a pontos címe és meddig van nyitva.
A gyógyszertárkereső az Egészségablak applikációban is elérhető.
Ha nem találunk így patikát a közelünkben keresgélhetünk a készenléti gyógyszertárak között is: a készenléti gyógyszertár azonban másként működik, mint az ügyeletes patika. Készenlét esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertár, illetve fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási időn túl - ideértve a heti pihenőnapot, illetve munkaszüneti napot is - legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. Tehát jellemzően nincs nyitva, hanem "csöngetni kell". Az ilyen típusú gyógyszerkiadás általában inkább éjszaka jellemző.
Így tartanak nyitva a gyógyszertárak
Korábbi évek tapasztalatai szerint a december 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig ügyelnek. December 25-én, valamint 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.
December 31-én jellemzően a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint dolgoznak a patikák, de némely gyógyszertár csak 14 óráig lesz nyitva. Január 1-jén, akárcsak a karácsony napjain, kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Január másodikán pedig feltehetően hasonló lesz a helyzet, mint december 24-én. A hétvégi napokon a megszokott rend szerint tarthatnak nyitva a gyógyszertárak, arra viszont számítani kell, hogy év végén egyre több a szabadság miatt zárva levő patika is.
