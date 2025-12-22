Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd

A Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) január 24. és február 1. között kerül megrendezésre, ahol többek között az Oscar-díjra jelölt 'Senki tanár úr Putyin ellen' című filmet is vetítik.

A BIDF idei szlogenje: "A jövőd filmje már forog" – különösen összecseng az Oscar-jelölt dokumentumfilmmel, amely egy orosz iskolai tanár, Pasha történetét mutatja be, akinek életébe az ukrajnai invázióval együtt az orosz hazafias propaganda is beköszönt.

A fesztivál nemcsak Budapesten, hanem további tizenkét vidéki városban – köztük Debrecenben, Szegeden, Pécsett és Veszprémben – is vetítéseket szervez. Összesen 60 film tekinthető meg 250 vetítés keretében, és a legtöbb alkotó személyesen is ellátogat Magyarországra, hogy találkozhasson a közönséggel.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében, többek között Al Ghaoui Hesna, Borbély Alexandra, Geszti Péter, Karafiáth Orsolya, Litkai Gergely, Nyáry Krisztián és Puzsér Róbert.