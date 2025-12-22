2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörös szőnyeg a kötelek és arany akadályok egy luxus párt bejárat, mozi premier filmfesztivál esemény gála ceremónia, gazdag gazdag gazdag vendégek érkező, szabadtéri dekorációs elemek, nyári napsütéses nap
Szórakozás

Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd

Pénzcentrum
2025. december 22. 18:31

A Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) január 24. és február 1. között kerül megrendezésre, ahol többek között az Oscar-díjra jelölt 'Senki tanár úr Putyin ellen' című filmet is vetítik.

A BIDF idei szlogenje: "A jövőd filmje már forog" – különösen összecseng az Oscar-jelölt dokumentumfilmmel, amely egy orosz iskolai tanár, Pasha történetét mutatja be, akinek életébe az ukrajnai invázióval együtt az orosz hazafias propaganda is beköszönt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fesztivál nemcsak Budapesten, hanem további tizenkét vidéki városban – köztük Debrecenben, Szegeden, Pécsett és Veszprémben – is vetítéseket szervez. Összesen 60 film tekinthető meg 250 vetítés keretében, és a legtöbb alkotó személyesen is ellátogat Magyarországra, hogy találkozhasson a közönséggel.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében, többek között Al Ghaoui Hesna, Borbély Alexandra, Geszti Péter, Karafiáth Orsolya, Litkai Gergely, Nyáry Krisztián és Puzsér Róbert.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #ukrajna #film #kultúra #szórakozás #művészet #filmek #vlagyimir putyin #oscar-díj #háború #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:31
18:17
18:00
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 22.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
2025. december 22.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 22. hétfő
Zénó
52. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
5
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Respiro
a biztosítás díj esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító "várja" a díjat. Elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi. Tartama: általában 30 nap, de a felek ennél hosszabb respiro-ban is megállapodhatnak. Rövidebben azonban nem!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 18:00
Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ban történt a sportvilágban? Teszteld le nálunk!
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 15:59
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
Agrárszektor  |  2025. december 22. 17:34
Mégis lehet fehér karácsony Magyarországon: mutatjuk, hol