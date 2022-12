Ezek voltak a magyarok kedvenc társasjátékai 2022-ben: még nem késő egyet beszerezni a fa alá

A társasjáték 2022 is töretlenül az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék, mely kicsiknek és nagyoknak egyaránt nyújthat szórakozást. A koronavírus járvány alatt jelentősen fellendült a kereslet az ilyen játékok iránt, mely azóta sem hagyott alább. A választék évről évre szélesebb, a régi klasszikusok mellett az újdonságok is minden évben a figyelem középpontjába kerülnek. A Pénzcentrum most hazai kereskedőket kérdezett arról, melyek voltak az idei év legkelendőbb játékai, a legfontosabb újdonságok és milyen trendek jellemzik most a játékpiacot.

Hasonlóan a sok éves trendhez, 2022-ben is a legkeresettebb játékkategóriák év végén a társasjáték, kártya, a LEGO és a kreatív-, fejlesztő játékok egy novemberi közlemény szerint. A társasjáték karácsonykor népszerű ajándék, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is. A társasjátékok 2020 óta sokadik reneszánszukat élik, a koronavírus járvány új lendületet is adott a magyarok társasjátékozási kedvének: megnőtt az igény azokra a játékokra, melyek teljes mértékben lekötik a gyermekek figyelmét, és mellette edukatív tartalmat is nyújtanak. Az elmúlt években a korábbiaknál is keresettebbé váltak a kollektív közösségi élményt nyújtó társasjátékok is, amelyek az egész család számára élményt biztosítanak.

A Pénzcentrumnak arról, hogy melyek voltak idén a legkeresettebb társasjátékok, a 2022-es megjelenések közül a legnépszerűbbek, milyen új trendek rajzolódtak ki idén a játékpiacon, az eMAG, a Gémklub és a Szellemlovas nyilatkozott. Utóbbiak kifejezetten társasjátékok, játékok eladására specializálódott boltok, míg az eMAG az egyik legnagyobb hazai online piactér, ahol rengeteg társasjáték is gazdára talál minden évben.

Társasjátékok toplistája 2022-ben

A Gémklub listája:

Azul Bang! Cica, pizza, taco, gida, sajt Dixit Dobble Fedőnevek Fröccs Robbanó cicák Spicy The Mind - Érezz rá!

A Szellemlovas listája:

Homályrév: Az Oroszlánfalka Boldog Kicsi Dínók 7 Csoda: Párbaj Ark Nova Kartográfusok

A teljes társasjáték termékkategóriát figyelembe véve a legsikeresebb játéknak az eMAG.hu-n a Honfoglaló, valamint a Pandemic és a Scrabble számítanak - ezek mind olyan klasszikus játékok, amelyek felnőtt korú játékosok számára is szórakoztatóak.

A toplistákat persze az jellemzi, hogy egyrészt az olcsóbb, másrészt a szélesebb rétegeket megmozgató játékok kerülnek a tetejére – vagyis a kedvezőbb árú partijátékok közül kerül ki a nagyobb része. A hosszabb játékidejű, akár családoknak, akár tapasztaltabb játékosoknak szánt stratégiai játékok, bármilyen sikeresek is, ritkán jelennek meg a legkeresettebb társasjátékok listáján

- mondta el lapunknak a toplisták kapcsán Tóth Balázs a Gémklub senior marketing menedzsere. Tehát ezeket a népszerűségi listákat olyan szemmel böngészni, hogy nem feltétlenül a legérdekesebb, legjobb játékokat tartalmazzák, hiszen vannak olyan kategóriák, amelyek jellegükből, árszabásukból adódóan - pl. kártya-, vagy partijáték - nagyon keresettek.

2022-es újonnan megjelent társasjátékok toplistája

A Szellemlovas listája:

Homályrév: Az Oroszlánfalka Ark Nova Stardew Valley: The Boardgame Dűne: Impérium Mars Terraformálása: Árész Expedíció

A Szellemlovas cégvezetője, Tóth András lapunknak kifejtette, hogy mindkét listán minden játék magyar nyelvű, kivéve a Stardew Valley, ami angol, mely nem is jelent meg magyarul. Ez meglehetősen ritkának számít a magyar piacon - emelte ki. Arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az Ark Novából a napokban érkezik az újranyomás, ha az előrendelt darabszámokat is figyelembe veszik, akkor viszont mindkét listát az vezetné.

A Gémklub listája:

Ark Nova Azul: A királyné kertje Homályrév - Az Oroszlánfalka Ki20tuk! Kisfröccs Robbanó minyonok Stranger Things – Attack of the Mind Flayer Süti, sapi, taco, pizza, ajcsi Sweet & Spicy Szabadulópakli: Drakula kastélya

A két lista közös pontja az idén megjelent, már említett Ark Nova, mely kifejezetten gémer játék. A játékosok feladata, hogy benépesítsék saját állatkertjüket - szépen megrajzolt állatkártyákból tablót építve -, mindezt a természet védelmében. A Homályrév - Az Oroszlánfalka szintén mindkét listában szerepel, mely az egyik legkedveltebb nemzetközi játék „folytatása”, kooperatív társasjáték taktikus harci elemekkel. A játékosok egy kalandozó csapat tagjaiként együttesen néznek szembe az ellenfeleikkel, teljesítik a kihívásokkal teli küldetéseket. A Szellemlovas közlése szerint az Oroszlánfalka a Homályrév játék könnyedebb, kezdőbarátabb verziója. Az Ark Nova, amit sokan az új Mars Terraformálásának neveztek, a 2021-es esseni játékkiállítás legnépszerűbb játéka volt.

A Gémklub csapatának személyes kedvencei voltak a Cascadia vadvilága és az Ébredő erdő, melyek elnyerték a német Spiel des Jahres díjat, ami "a társasjátékozás Oscar-jának" számít. Hozzátették, hogy nehéz a választás, mert a Gémklub számára mindig is az volt a küldetés, hogy a legkülönlegesebb, legegyedibb játékokat elhozza a magyar társasjáték-rajongóknak, melyek közül nehéz kiemelni egyet-egyet.

Gyermekeknek szóló társasjátékok

Az eMAG-on gyerekeknek szánt társasjátékok közül 2022-ben tavalyhoz hasonlóan a Zanzoon Igaz vagy Hamis? Junior társasjátéka volt a legnépszerűbb, de csaknem ugyanilyen jól teljesítettek a Goliath Undi Guszti, a Hedbanz és a Kamudetektor játékok is.

A Gémklub listáján szerepelnek

Az elvarázsolt labirintus Concept Kids: Állatok Cortex Kids Dobble Bogyó és Babóca Dragomino: Sárkánytojások nyomában Miénk a vár! Nem én voltam! Sztorikocka Teknőscsúszda Varázslatos krónikák: A holdkövek nyomában

A Szellemlovas gyerekjátékokkal alapvetően nem foglalkozik, néhány nagyobb megjelenést tartanak, de azoknak a keresettségéből lényegi információkat nem lehet leszűrni.

2022. évi trendek a társasjátékpiacon

Az eMAG azt közölte a 2022-es trendek kapcsán, hogy a hagyományos játékoktól eltérően a társasjátékok piaca nincs annyira kihegyezve a nagyobb ünnepekre, mivel a baráti és családi összejöveteleket is színezni tudja, ezért az év bármelyik időszakában kelendőek ezek a játékok az piactéren. Karácsony előtt elsősorban a kigyerekeknek valótól a Junior korosztályig készülő játékok iránt növekszik az érdeklődés. Azt is elárulták, hogy agy tipikus hazai eMAG-vásárló átlagosan bruttó 10 ezer forintért rendel társasjátékot.

Tapasztalataik szerint a játékpiac is megérezte a gazdasági nehézségeket, viszont lényegesen alacsonyabb visszaesés mértéke más termékkategóriákhoz képest. A karácsonyi szezonban leadott rendelések száma és azok értéke majdnem megközelíti a tavalyi évet, amely az elmúlt évek egyik legjobb éve volt. A LEGO természetesen, mint hosszú évek óta már, idén is a legkedveltebb termékek közé tartozik, mellette a társasjátékok a játékfigurák, puzzle-k és játékbabák a legkelendőbbek az eMAG.hu-n.

A termékek kisebb hányadának az ára nem emelkedett, a maradék ára legfeljebb a harmadával nőtt 2022-ben - csak nagyon kevés termék ára nőtt ennél nagyobb mértékben.

A Gémklub azt közölte, hogy bár témában továbbra is tartja magát a természettel, az állatvilággal kapcsolatos érdeklődés, mégis az izgalmas játékmenet a legfontosabb, amit a jól bevált mechanizmusok jól sikerült új kombinációja biztosít. Emögül nem maradhat el a vonzó külső, a színes és találó illusztráció sem.

A járvány hatásaival kapcsolatban arról tájékoztattak, hogy itthon már évek óta egyre nagyobb érdeklődés vette körül a modern társasjátékozást, amit a karantén alatt így nem újra fedeztek fel az emberek, hanem egy olyan lehetőségként nyúltak hozzá, amely tartalmas és élvezetes szórakozást hozott nekik a nehéz időszakban.

Sajnos azonban a globális hatások miatt a társasjátékozást többszörösen is sújtotta a gazdasági visszaesés, mert nem csak a gyártási költségek emelkedtek nem várt mértékben, de a szállítási költségek is. Ennek a kettős hatásnak köszönhetően egyre több társasjáték esetében fogadjuk el a külföldi kiadó ötletét,

hogy a játékot Európában gyártatjuk a távol-keleti gyártás helyett

- fejtette ki Tóth Balázs. A jövőben a Gémklub terve, hogy folytatják az izgalmas újdonságok, minőségi társasjátékok kiadását, amivel az új társasjátékosokat és a társasjátékozást hobbinak tekintők meg tudják szólítani. Egyelőre úgy látják, hogy a társasjátékok iránti érdeklődés nem esett vissza.

A Szellemlovas azt közölte, hogy a társasjátékok évről évre egyre népszerűbbek, és nincs ez máshogy 2022-ben sem. Kitértek rá, hogy az idei megjelenések toplistájáról két cím rögtön felkerült az idei legeladottabb listára is (Ark Nova és Homályrév: Az Oroszlánfalka), ami jól mutatja, hogy egy-egy nagyobb nemzetközi siker azonnal begyűrűzik a magyar piacra is, amint megjelenik belőle a magyar kiadás. Tapasztalataik szerint a jó nevű, elismert játékokat keresnek a vásárlók elsősorban.

A nemzetközi trendek alakítják a magyar megjelenéseket is, amelynek eredményeként egyre nagyobb és bonyolultabb játékok jelennek meg, egyre több tartalommal, és ennek megfelelően egyre magasabb árakkal. Míg néhány éve az átlagos társasjáték 10-12 ezer forint volt, a két legnépszerűbb játék már 18-20 ezer forintba kerül. Ennek csak egy része az infláció, ezek az új, drágább játékok alapvetően többet is kínálnak, mint a korábbiak

- fejtette ki Tóth András. Azt is hozzátette, hogy a magyar piacot 2022-ben kifejezetten erősen érintette a forint-euró árfolyam változása, hiszen minden magyar megjelenés egy nagy nemzetközi kiadó játéka, így a gyártás jellemzően ugyanott zajlik, ahol a többi nyelvű verziót gyártják, ezért devizában fizetnek a magyar kiadók. "Sajnos ez erőteljesen rányomta a bélyegét az idei megjelenésekre, hiszen sok esetben ezekről a megjelenésekről már 2022 előtt megszülettek a szerződések, akkori árfolyamokkal számolva" - magyarázta.