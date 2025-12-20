2025. december 20. szombat Teofil
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fehér teherautók konténerekkel az autópályán. Nagy szállító teherautó egy autópályán úton a vidéken keresztül kék ég és fehér felhők háttér.
Gazdaság

"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán

Pénzcentrum
2025. december 20. 17:17

Orosz Tibor fuvarozói érdekvédő élesen bírálta a közlekedési tárca és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete között péntek este megkötött útdíj-megállapodást, hangsúlyozva: arra a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát. Állítása szerint az egyezség csak látszatengedmény, miközben a tervezett díjemelés továbbra is elfogadhatatlan terhet jelent, ezért hétfőn a korábban meghirdetett módon tüntetnek Budapesten, az M0-áson. A megállapodást a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) is elutasítja: szerintük a kormány figyelmen kívül hagyta a gazdálkodók érdekeit, miközben az útdíjemelés több milliárd forintos többletköltséget róna a mezőgazdasági szektorra.

„Nincs megállapodás, erre nem kaptunk felhatalmazást” – jelentette ki Orosz Tibor fuvarozói érdekvédő egy videóüzenetben, reagálva a közlekedési minisztérium és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) között péntek este megkötött útdíj-megállapodásra. Orosz szerint nem felel meg a valóságnak a tárca állítása, miszerint a fuvarozók elfogadták volna az ajánlatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint fogalmazott, a megállapodás lényegében csak annyit jelent, hogy

nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól.

Hangsúlyozta: mindez nem változtat azon, hogy a korábbi tervek szerint hétfőn tüntetést tartanak Budapesten, az M0-áson az útdíjemelés ellen.

Kapcsolódó cikkeink:

Orosz Tibor elmondása szerint Lázár János péntek délután hívott össze egyeztetést az útdíjak ügyében, amelyről Árkay Tivadar, az MKFE főtitkára tájékoztatta őt. Orosz ekkor egyértelművé tette, hogy a fuvarozók nem fogadják el az ajánlatot.

Ne a fuvarozókon tekerjék a potmétert, mert olyan idegállapotban vagyunk, hogy a végére értünk

– fogalmazott, bírálva nemcsak a minisztériumot, hanem az MKFE-t is, amely szerinte nem a magyar fuvarozók érdekeit képviselte. Kiemelte: az MKFE elnöke Barna Zsolt, a Waberer’s vezérigazgatója, amely vállalat Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. „Innentől mindenki eldöntheti, ki kinek az érdekeit képviseli. Nem a miénket, nem a magyar fuvarozókét” – mondta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Orosz Tibor szerint az MKFE korábban azt ígérte, hogy csak olyan megállapodást ír alá, amelyet a fuvarozók is elfogadnak, ennek ellenére péntek este mégis megszületett az egyezség. Elmondása szerint a főtitkár azzal indokolta a döntést, hogy ellenkező esetben a minisztérium eredeti javaslata lépett volna életbe. „Ezt mi zsarolásnak hívjuk. Aki megijed, az alá is írja” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte Európa legmagasabb útdíját készülnek 35 százalékkal megemelni.

Az ügyre reagált Koncz Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke is, aki megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a kormányzat nem egyeztetett azokkal, akiket a drasztikus díjemelés a leginkább érint: a gazdálkodókkal.

A szervezet közleményében hangsúlyozta: a főúti hálózatra kiterjedő útdíjemelés aránytalan terhet ró a mezőgazdasági termelőkre, akik tevékenységükből fakadóan nem tudják elkerülni ezeknek az utaknak a használatát. Rámutattak arra is, hogy az útdíjakat végső soron nem a fuvarozók, hanem a megbízók fizetik meg, ami jellemzően a gazdálkodók költségeit növeli. Számításaik szerint még a péntek este bejelentett, mérsékeltebb díjtételek mellett is több mint 5 milliárd forintos többletteher keletkezik az ágazatban, ami a jelenlegi jövedelmi helyzetben elfogadhatatlan.

A MOSZ ezért arra szólította fel a kormányzatot, hogy kezdjen érdemi egyeztetést az érintett gazdasági szereplőkkel, és ne sodorja még nehezebb helyzetbe a vidéki gazdálkodók százezreit.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #áremelés #gazdaság #útdíj #tüntetés #gazdálkodás #mezőgazdaság #lázár jános #fuvarozás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
21 perce
Ezeknek ti hiába panaszkokdtok, ezek ész-érveket egyáltalán nem fogadnak el. Nem is latolgatják. Van egy politikai ukáz, kell a pénz, még lenne mit ellopni ! Tehát facsarnak egyet ! Fel kell lázadni, meg kell ezt akadályozni, különben tényleg felborul a magyar gazdaság az egyensúlytalanságtól. A fuvarozás nem drágulhat 35 százalékkal egy válságos időszakban, ez katasztrófához vezet ! A koncesszió álságos konstrukció, ha az állam a beruházásba, a fenntartásba és nyereségességbe is be van vonva ! Ez csalás és visszaélés - minden nézetben!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:57
17:24
17:17
17:04
16:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 19. 16:45
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen - De mit lehet még tenni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 20. 12:14
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten...
Bankmonitor  |  2025. december 19. 15:47
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még száml...
MEDIA1  |  2025. december 19. 15:06
Megszólaltak a Barátok közt sztárjai: fenyegetések és kirúgások a kulisszák mögött
Rékasi Károly, Sztárek Andrea, Csomor Csilla és Nyári Dia is igencsak kritikus dolgokat mondott.
Összkép  |  2025. december 19. 14:12
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőké...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
5 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
4
3 napja
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
5
1 hete
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 17:57
Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 16:15
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Agrárszektor  |  2025. december 20. 17:33
A magyarok nagy része nem látja mostanában a napot