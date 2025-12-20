Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor fuvarozói érdekvédő élesen bírálta a közlekedési tárca és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete között péntek este megkötött útdíj-megállapodást, hangsúlyozva: arra a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát. Állítása szerint az egyezség csak látszatengedmény, miközben a tervezett díjemelés továbbra is elfogadhatatlan terhet jelent, ezért hétfőn a korábban meghirdetett módon tüntetnek Budapesten, az M0-áson. A megállapodást a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) is elutasítja: szerintük a kormány figyelmen kívül hagyta a gazdálkodók érdekeit, miközben az útdíjemelés több milliárd forintos többletköltséget róna a mezőgazdasági szektorra.
„Nincs megállapodás, erre nem kaptunk felhatalmazást” – jelentette ki Orosz Tibor fuvarozói érdekvédő egy videóüzenetben, reagálva a közlekedési minisztérium és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) között péntek este megkötött útdíj-megállapodásra. Orosz szerint nem felel meg a valóságnak a tárca állítása, miszerint a fuvarozók elfogadták volna az ajánlatot.
Mint fogalmazott, a megállapodás lényegében csak annyit jelent, hogy
nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól.
Hangsúlyozta: mindez nem változtat azon, hogy a korábbi tervek szerint hétfőn tüntetést tartanak Budapesten, az M0-áson az útdíjemelés ellen.
Orosz Tibor elmondása szerint Lázár János péntek délután hívott össze egyeztetést az útdíjak ügyében, amelyről Árkay Tivadar, az MKFE főtitkára tájékoztatta őt. Orosz ekkor egyértelművé tette, hogy a fuvarozók nem fogadják el az ajánlatot.
Ne a fuvarozókon tekerjék a potmétert, mert olyan idegállapotban vagyunk, hogy a végére értünk
– fogalmazott, bírálva nemcsak a minisztériumot, hanem az MKFE-t is, amely szerinte nem a magyar fuvarozók érdekeit képviselte. Kiemelte: az MKFE elnöke Barna Zsolt, a Waberer’s vezérigazgatója, amely vállalat Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. „Innentől mindenki eldöntheti, ki kinek az érdekeit képviseli. Nem a miénket, nem a magyar fuvarozókét” – mondta.
Orosz Tibor szerint az MKFE korábban azt ígérte, hogy csak olyan megállapodást ír alá, amelyet a fuvarozók is elfogadnak, ennek ellenére péntek este mégis megszületett az egyezség. Elmondása szerint a főtitkár azzal indokolta a döntést, hogy ellenkező esetben a minisztérium eredeti javaslata lépett volna életbe. „Ezt mi zsarolásnak hívjuk. Aki megijed, az alá is írja” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte Európa legmagasabb útdíját készülnek 35 százalékkal megemelni.
Az ügyre reagált Koncz Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke is, aki megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a kormányzat nem egyeztetett azokkal, akiket a drasztikus díjemelés a leginkább érint: a gazdálkodókkal.
A szervezet közleményében hangsúlyozta: a főúti hálózatra kiterjedő útdíjemelés aránytalan terhet ró a mezőgazdasági termelőkre, akik tevékenységükből fakadóan nem tudják elkerülni ezeknek az utaknak a használatát. Rámutattak arra is, hogy az útdíjakat végső soron nem a fuvarozók, hanem a megbízók fizetik meg, ami jellemzően a gazdálkodók költségeit növeli. Számításaik szerint még a péntek este bejelentett, mérsékeltebb díjtételek mellett is több mint 5 milliárd forintos többletteher keletkezik az ágazatban, ami a jelenlegi jövedelmi helyzetben elfogadhatatlan.
A MOSZ ezért arra szólította fel a kormányzatot, hogy kezdjen érdemi egyeztetést az érintett gazdasági szereplőkkel, és ne sodorja még nehezebb helyzetbe a vidéki gazdálkodók százezreit.
