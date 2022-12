Ezzel készít ki rengeteg magyar dolgozót a saját cége: így kerülheted el, hogy te légy az áldozat

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Közeleg a karácsony a munkahelyeken is, és úgy tűnik, az ünnep idén is több szempontból rendhagyó lesz. A cégek jellemzően visszavágják a kiadásaikat, így elmaradhatnak a puccos céges partik, nagyértékű ajándékok, év végi bónuszok és egyre hidegebb van a munkahelyeken is. Egyes helyeken még a fizetésemelések is veszélybe kerülhetnek. Eközben a dolgozók az infláció, energiaárak hatására egyre nehezebben jönnek ki a fizetésükből. Ez a helyzet teremthet idén év végén elsősorban feszültségeket a munkahelyeken. A Pénzcentrumnak a Megoldásközpont munkatársai, Kisfaludy Lilla és Bodó Anna Petra munka- és szervezetpszichológiára specializálódott szakemberek nyilatkoztak most arról, hogyan kezelhetők az idei év végére felgyülemlett feszültségek, hogyan tehetnek a dolgozók a mentális egészségük megőrzéséért az ünnepek alatt és milyen célokat érdemes kitűzni 2023-ra.

Pénzcentrum: Sok dolgozó várhatja most, hogy kiderüljön, lehet-e fizetésemelésre számítani, és ha igen, mekkorára. Mi a jó stratégia a munkavállalók és a cégek részéről a jelenlegi bizonytalan helyzetben? Hogyan készüljenek a dolgozók az esetleges rossz hírekre? Kisfaludy Lilla: Az idei év több szempontból nem várt kihívásokat tartogatott a munkavállalók és a munkáltatók számára is. A jelenlegi gazdasági helyzetben több vállalkozásnak, cégnek komoly nehézségekkel szükséges szembenéznie, amely hatások leképeződnek munkavállalói szinten is. Pszichológusként nap mint nap tapasztalom, hogy rengeteg kérdés merül fel a jövővel kapcsolatban. Az emberi psziché ösztönös igénye a stabilitásra, biztonságra való törekvés, így természetes, hogy igyekszünk felkészülni és megteremteni a saját biztonságérzetünket az adott körülményeket között. Azt gondolom, hogy azok a szervezetek pozitívabb eredményekre számíthatnak, ahol jelen van a transzparens kommunikáció, a munkavállalói bevonás és tájékoztatás, illetve az erős vezetői és emberi támogatás. Munkáltatóként látni kell azt, hogy a munkahelyi teljesítményre jelentős hatással van, ha a kollégák fókusza kevésbé tud a munkavégzésre koncentrálódni, és az aggodalom, a jövőtől való félelem uralja a gondolataikat. Fontos, hogy a munkáltató felmérje, hogy milyen bizonytalanságok vannak a kollégákban, és ezeket figyelembe véve reagáljon és kommunikáljon. Lehetséges, hogy valahol a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban érdemes segíteni a kollégáknak, valahol pedig segítő szakemberrel való együttműködést szükséges támogatni. Eközben a munkavállói részről érdemes figyelembe venni azt, hogy a munkáltató keresi a hosszútávú, fenntartható megoldásokat a gazdasági válságban. Míg egyéni szinten a saját nehézségeinkre és szorongásainkra keressük a megfejtéseket, úgy a munkáltatók szervezeti szinten teszik ezt. Így az eddig megszokott támogatás a cégek felől akadályoztatottan tud megérkezni. Ebből kifolyólag a kölcsönös, őszinte kommunikáció, a befogadáskészség és megértés, és a reziliencia, vagyis a rugalmas alkalmazkodóképesség, egymás kölcsönös támogatása, és a tolerancia lesz a siker kulcsa. PC: Mióta tartósan hideg lett, egyre több munkahelyen jelent problémát, hogy a fűtés alacsony fokozaton működik, mely akár az egészségi állapotra is kihatással lehet. Hogyan teheti ezt szóvá a dolgozó? Mit tehetnek a cégek, hogy csökkentsék a kellemetlenségeket? Kisfaludy Lilla: Azt gondolom, hogy különleges idők különleges megoldásokat igényelnek. Fontos tudatosítani, hogy milyen hatással van az emberi testre, a munkavégzésre, a munkatársi elégedettségre és megélésre ez az intézkedés, és hogy milyen következményei lehetnek. Annak érdekében, hogy az adott munkahely megtalálja a saját, egyedi megoldásait, érdemes lehet egy közös ötletgyűjtést szervezni annak érdekében, hogy előtérbe kerülhessenek azok az alternatívák, amelyek elősegíthetik a komfortosabb és hatékonyabb munkavégzést. Javasolt bevonni az érintett munkatársakat, a vezetőség egyes tagjait, döntéshozókat, hogy minél szélesebb körben előtérbe kerülhessenek az érvek, és megismerjük egymás álláspontját. Fontos, hogy a megoldáskeresés minél előbb megtörténjen akár munkavállalói, akár munkáltatói kezdeményezéssel, ezzel fenntartva a kollégák hitét és elégedettségét a szervezetben, a vezetőségben. Ne felejtsük tájékoztatni a szervezet egészét a megoldáskeresésről, és a lehetséges opciókról. A belső kommunikációban a tényalapú tájékoztatás mellett érdemes a döntések hátterét is megmutatni, hogy a kollégák informálódni tudjanak, hogy milyen szempontok lettek figyelembe véve a megszorítások bevezetésénél, ezzel elősegíthetjük azok elfogadását. A belső kommunikációban a tényalapú tájékoztatás mellett érdemes a döntések hátterét is megmutatni, hogy a kollégák informálódni tudjanak, hogy milyen szempontok lettek figyelembe véve a megszorítások bevezetésénél, ezzel elősegíthetjük azok elfogadását. PC: Hamarosan itt a céges karácsonyi bulik ideje, amelyeket most sok helyen költségcsökkentett módon rendeznek meg. Mit üzen ez a dolgozók számára? Ha már spórolni akar egy cég, akkor azt hogyan érdemes kommunikálni a dolgozók felé? Kisfaludy Lilla: Cég- és költségfüggő az, hogy mely szervezet hogyan tudja megvalósítani az év végi eseményeket. Véleményem szerint a költséghatékonyabb forma egyes esetekben a kollégák számára befogadhatóbb, és értékelhetőbb, mint az, ha ilyenkor a cég két kézzel szórja a pénzt, majd a 2023. év elején súlyos költségcsökkentésbe kezd. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rengeteg lehetőség van arra, hogy emlékezetes, mégis költséghatékony formában tudjuk megszervezni az év végi rendezvényeket. Az elmúlt covidos évek ajándéka lehet, hogy megmutatta nekünk, hogyan valósulhatnak meg a korábbi tapasztalatoktól eltérően, mégis értékes és élménydús formában a céges ünneplések. Az év végi ünneplés szervezése során elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a céges kultúrát, a szokásokat, a kollégák igényeit, és ezek mentén keressük meg a lehető legjobb lehetőséget arra, hogy az év lezárását, a közös sikereket és eredményeket, elismeréseket meg tudjuk ünnepelni. PC: Jönnek a karácsonyi szabadságolások, év végi hajtás időszaka, amely magánéletben és munkahelyen egyaránt stresszes lehet. Mi a legfontosabb tanács, amelyet érdemes a dolgozóknak betartani 2022 karácsonyán, hogy ne készüljenek ki idegileg? Kisfaludy Lilla: Valójában minden év vége stresszes és feszültségekkel teli lehet, legyen szó az év végi munkahelyi hajtásról, vagy az otthoni karácsonyi készülődésről és rokonlátogatásokról. Erre a legnagyobb hatással a saját hozzáállásunk, a gondolataink vannak. Az ünnepekről mindannyiunkban megvannak az eddigi tapasztalataink alapján a saját narratíváink, amelyek meghatározzák, miként tekintünk az év végi időszakra. Előfordulhat, hogy a környezet nem jelent plusz stresszforrást, de a mi automatikus gondolataink, a megszokásaink alapján mégis stresszként élünk meg bizonyos tényezőket. A jó hír az, hogy ezen tudunk változtatni, ezt át tudjuk dolgozni. Elsősorban fontos megkeresni azokat a stresszforrásokat, amelyeket enyhíteni tudunk, vagy akár teljes mértékben meg tudunk szüntetni. Aztán fedezzük fel és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek megkönnyíthetik az ünnepi teendőket (például gondoljuk át, hogy mi az, ami áttolható a következő évre a feladatok közül, miben tudnak segíteni kollégáink, rokonaink, nem kell mindent egyedül magunkra vállalni). És még egy tipp: merjük megengedni magunknak azt, hogy átadjuk magunkat a szeretet ünnepe varázslatos pillanatainak! Nem szükséges arra törekedni, hogy minden tökéletes legyen, épp elég az, ha együtt vagyunk, odafigyelünk egymásra és kikapcsolódunk. PC: Az utóbbi évek rányomták a bélyegét a magyar dolgozók mentális egészségére. Regenerálódtunk már a járvány óta, vagy még mindig nagy gondok vannak? Mit lehet tenni a „gyógyulás” érdekében a jövőben? Bodó Anna Petra: A járvány ugyan lecsengőben van és egyre kevésbé befolyásolja a mindennapjainkat, újabb kihívásokkal kell szembenéznünk. A szomszédunkban folyó háború, az egyre súlyosbodó infláció és gazdasági válság ismét próbára teszi mentális erőforrásainkat. Talán a bizonytalanság a legnehezebb ezekben az új élethelyzetekben: nem tudunk meghatározni egy távlati időpontot, ameddig úgymond „ki kell tartanunk”. Ez egyfajta kontrollvesztettség érzetet okoz a legtöbbünknél. A covid alatti izoláltság okozta magányt és egészségügyi állapot miatti aggodalmat mostanra felváltotta a megélhetési problémákból fakadó frusztráció. Tapasztalatom szerint az emberek egyre türelmetlenebbek és stresszesebbek. Sokaknak nincsenek megfelelő eszközei ahhoz, hogy megküzdjenek az előttük álló problémákkal, így egyre inkább fokozódik az ezek által gerjesztett mentális túlterheltség. Az idei évben nagyon sok megmozdulás volt ennek kezelésére a szakemberek részéről különféle platformokon, más-más formában. A mentális jóllét fenntartásához egy nagyon fontos készség a reziliencia, amely a rugalmas alkalmazkodóképességet jelenti olyan viharos körülmények között is, amilyen a mostani időszak. A Megoldásközpont csapatával egy díjmentes, 4 napos online reziliencia konferencia formájában igyekeztünk gyakorlatias szakmai segítséget nyújtani a közönségünk számára. Ahhoz viszont, hogy ezek a kezdeményezések elérjék a céljukat, nyitottságra van szükség a hallgatóság részéről is. Az egymásra való odafigyelésre, megértésre és türelemre talán még soha nem volt ekkora szükség. Emellett nagyon fontos, hogy az emberek megtanulják az öngondoskodás különféle formáit, amelyek menedéket nyújthatnak számukra bármilyen nehéz időkben. Fókuszáljunk befelé, keressük tudatosan azokat a tevékenységeket, eseményeket, amelyek feltöltenek és motiválnak minket. PC: A karácsony, illetve az újév jellemzően a számadás időszaka is a legtöbb ember életében. Hogyha valaki elégedetlen a karrierjével magával vagy a munkakörülményekkel, kiégéssel küzd, mit fontoljon meg és hogyan változtasson jövőre? Bodó Anna Petra: Az év végén jó lehet áttekinteni, hogy milyen célokat tűztünk ki magunk elé, milyen elvárásokkal mentünk neki az új évnek, és mi az, amiben fejlődni szerettünk volna? Sikerült-e ezeket megvalósítani? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása segíthet minket abban, hogy egy más perspektívából nézzünk rá jelenlegi helyzetünkre. Sokszor esünk szerintem abba a hibába, hogy elégedetlenek és türelmetlenek vagyunk a karrier céljaink elérésében, vagy éppen nem tudjuk értékelni a vezetőnktől és a vállalattól kapott támogatást. „A szomszéd gyepe mindig zöldebb” mondás nagyon jól szemléltetheti ebben az esetben is, hogy gyakran azt gondoljuk, hogy máshol, más pozícióban biztosan sokkal jobb lehet. Természetesen vannak olyan esetek, amikor ez valóban így is van, de mielőtt elégedetlenek lennénk az aktuális körülményeinkkel, monitorozzuk önmagunkat is! Mi az, amit én tehetnék még az előre jutásom érdekében? Megfelelően kommunikáltam-e szándékaimat a közvetlen felettesemnek? Érdemes lehet bevonni egy ilyen helyzetben a vezetőnket, megosztani vele a kétségeinket és igényeinket. Az is segíthet, ha átgondoljuk, hogyan járulnak hozzá a mostani lehetőségeink a hosszú távú terveinkhez. A munkakörülmények esetében egy más helyzet áll fenn, hiszen ez nagy részben a szervezeten múlik, a költségvetésen, a szervezeti kultúrán. Ha valaki ezekkel kapcsolatban érzi magát elégedetlennek, akkor fel kell mérnie, mennyire fontos ez a jólléte és mindennapjai szempontjából. Amennyiben alapvető értéket jelentenek számára, és nem tudja a munkahelye biztosítani, akkor érdemes lehet elgondolkodni a váltás lehetőségén, és olyan szervezetet keresni, ahol ezek adottak.

