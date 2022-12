Őrülten rápörögtek a magyarok az új slágerhitelre: milliókhoz juthatnak így Karácsony előtt

A magyarok nagyrésze találkozott már valamilyen a 0 százalékos THM-el kínált áruhitelekkel és a jelenlegi gazdasági helyzetekben egyre többek szemében vonzó lehet. A kvázi ingyenkölcsönnel ugyanis papíron megkerülhetjük a tomboló drágulást is. Fontos viszont tudni, hogy az ilyen hiteleknek komoly buktatói lehetnek.

A magyarok jelentős része találkozott már az akár 0 százalékos THM-el is elérhető áruhitelekkel és sokan már éltek is a lehetőséggel, hogy kamatmentes segítséggel, sőt adott esetben önerő nélkül cserélhetik le így kiöregedett hűtőgépüket, mosógépüket, tévéjüket, vagy egyéb nagyobb értékű elektronikai cikküket.

A Cofidis Hitel Monitor legfrissebb országos reprezentatív felmérés szerint az elmúlt egy évben áruhitelt választók közül 43% háztartási gépeket, 37% elektronikai eszközöket (TV, HIFI, egyéb informatikai cikkek), 23% pedig bútort finanszírozott a hitelből. Az online bevásárlás mellett egyre nagyobb az igény az érintésmentes és személyes kontaktust nélkülöző hitelfelvételre: jelenleg 25% körül van az online áruhitelek aránya a cég által finanszírozott hiteleknél.

Az áruhitel az ünnepek közeledtével kifejezetten népszerű hitelformának számítanak, hiszen legtöbbször akár ott helyben az áruházban tudjuk igényelni, ahogy ráleltünk arra a termékre, amit szeretnénk hazavinni, de anyagi helyzetünk ezt nem tenné lehetővé. Jellemzően az áruhitelt is pénzintézetek folyósítják és meg van szabva mely termékekre tudjuk igénybe venni. A jövedelemvizsgálat persze itt is elvárás, de azt ott a helyszínen meg is tudják csinálni az üzlet vagy a pénzintézet munkatársai.

Az áruhitelek mellett igen gyakori érv az is, hogy akár 0 százalékos THM mellett is elérhetőek. Ez alapján első blikkre úgy tűnhet, hogy gyakorlatilag részletre vásárolhatunk. Persze fontos, hogy az áruhitel esetén önrész is felmerülhet, ami jellemzően a vételár 20 százaléka, ha nagyobb összegű, több százezer forintos terméket szeretnénk vásárolni.

Az áruhitelezésben a karácsony miatti vásárlási láznak mindig van pozitív hatása. Az elszabaduló infláció mellett viszont most egy újabb vonzó lehetőség miatt is népszerűvé teheti ezeket a kölcsönöket. Tartozásunk ugyanis a termék hiteligénylés megkötésekor érvényes árára vonatkozik, tehát a jelenlegi, két évtizedes csúcsokat döntögető inflációt az ára nem követi le.

Emiatt csak az eMAG-nál tavaly októberhez képest 80 százalékponttal, novemberben pedig 96 százalékponttal volt magasabb az áruhitelre történő vásárlások száma: vagyis mintegy kétszer annyi vásárló él az áruhitel lehetőségével, mint tavaly ilyenkor.

Persze az ilyen kölcsönöket csak bizonyos üzletek, egyes, megszabott termékeire lehet igénybe venni, ráadásul felmerülhetnek velük kapcsolatban egyéb komoly buktatók is.

Érdemes odafigyelni a döntés előtt

Az áruhitel valóban az elérhető legjobb hitel lehet, ha ténylegesen 0 százalékos THM-el jutunk hozzá. Kedvezmények nélkül azonban ezek a hitelek messze nem tartoznak a legbarátibbak közé, az pedig, hogy 0 százalékos kamattal kínálnak egy kölcsönt nem jelenti azt, hogy más költségek sem merülnek fel, gondolva akár a számlavezetési díjra, vagy egyéb különféle tételekre. Az ökölszabály, hogy az összes többi hitelhez hasonlóan az áruhiteleknél is a teljes hiteldíj mutatót kell elsősorban figyelembe venni, ez ugyanis az egyetlen biztos mutató a hitel költségeivel kapcsolatban.

Arra is kiemelten fontos odafigyelni, hogy milyen elvárást támaszt a folyósító a 0 százalékos áruhitelhez. Gyakori ugyanis, hogy azért érhető el egy ilyen ajánlat "ingyenesen", mert hitelkártya-szerződés is társul hozzá és csak azon keresztül vásárolhatjuk meg a vágyott terméket. Az ilyen kölcsönöknél tehát kiemelten fontos odafigyelni rá, hogy milyen esetleges kapcsolt szolgáltatásokat kell mellé igénybe vennünk. Az említett hitelkártya fenntartásának ugyanis például a legtöbb esetben rendszeres díja van és komolyan ráfizethetünk arra is, ha nem fizetjük vissza rá időben a kölcsönt.

Fontos mindig szem előtt tartanunk, hogy az üzletek és bankok sem puszta jó szándékból vállalják át egy hitel anyagi vonzatait. Az ilyen ajánlatok jó esetben is egyfajta akciók, amelyek a cikkek egy-egy szűkebb körére vonatkoznak. Gyakran pedig annak is nyomós oka van, hogy egy üzlet ilyen "trükkel" próbál eladni valamit. Simán lehet ugyanis, hogy annak ára alapból kevésbé kedvező, mint más kereskedőknél.

Nem minden nagy kereskedőknél elérhető az "ingyenhitel"

A GKI Digital 2021-es online forgalmi adatai alapján hazánk legnagyobb e-kereskedője az eMAG-Extreme Digital volt, a második helyen a cseh Alza végzett, a harmadik helyre pedig a Media Markt online áruháza került. A Pénzcentrum most ebben a három népszerű üzletben járt utána a nullás THM-el elérhető áruhiteleknek. Az eMAG-nál a következő kondíciókkal találtunk kölcsönöket:

Standard 24,99% THM bolti

Promo 8,8% THM bolti

10 havi 0% THM bolti csak Samsung termékek esetén

20 havi 0% THM bolti csak Samsung termékek esetén

A fenti listáról is látszik, hogy csak az üzletek által forgalmazott termékek kis részét vásárolhatjuk meg nullás hitelre, a sztenderd árazás pedig - hiába az elszálló piaci kamatok - egy jobb személyi hitelnél még kevésbé kedvező feltételeket kínál. Érdemes persze megnézni a többi dobogós kereskedő ajánlatait is.

Az Alzánál valamivel bonyolultabb a rendszer. Náluk hitelösszegtől és futamidőtől függően 11.90 % és 33.50 % közötti THM-el elérhetőek az áruhitelek. Bár ezek a kölcsönök egyedi módon az üzlet teljes termékkínálatára elérhetőek, 0 százalékos THM-el kínált ajánlatot nem találni, de a személyi kölcsönöknél kedvezőbbet igen.

A Media Marktnál az akciós áruhitel konstrukciók az üzletlánc honlapján elérhető listáját érdeme gyakran figyelemmel kísérni, náluk ugyanis az Alzával szemben inkább az akciós konstrukciókra építik az ilyen hiteltermékek körét

Időnként változatos termékkörökre elérhető a 0 százalékos kölcsön is, de az akció jellemzően csak rövidebb időszakokat fed le.

Legutóbb idén márciusban találhattak náluk a vásárlók ilyen ajánlatot, többek között a 165 cm vagy annál nagyobb átmérőjű TV készülékekre, minden 50.000 forintnál drágább okos telefonra, a megjelölt videokamerákra, fényképezőgépekre és objektívekre, továbbá a 100 000 forint fogyasztói ár feletti okos órára, és minden HUAWEI notebookra, valamint minden Microsoft Surface eszközre.

Az ilyen áruhitellel elérhető termékek köre tehát itt elég bő, az akció viszont időszakos, az állandó konstrukciók a következő feltételekkel elérhetőek:

Több kevesebb 36 MM 50 000 Ft és 2 000 000 Ft közötti hitelösszegre 9,92% THM 36-48 hónapra (minden műszaki termékre)

Digiloan MM: 49 900 Ft és 1 000 000 Ft közötti hitelösszegre 9,92% THM 36-48 hónapra

3X10 MM: 39 900 Ft és 500 000 Ft közötti hitelösszegre 26,27% THM 10 hónapra (minimum 10% önerővel)

Standard MM: 39 900 Ft és 500 000 Ft közötti hitelösszegre 39,58% THM 10-48 hónapra

Az állandó ajánlatok tehát ennél az üzletnél is inkább a piaci személyi hitelekre jelentenek alternatívát, de sok esetben annál is kevésbé kedvezőek.

Igen szűk tehát a terünk 0 százalékos THM-el hozzájutni a műszaki cikkekhez, így ha nem az inflációzúzó szupertrükköt szeretnék (jól megtervezett módon) végigvinni, nem is feltétlen érdemes az "ingyenes" kölcsönökre várnunk. Ha rászorulunk a segítségre pedig érdemes az áruhitelek mellett a személyi kölcsönök piacán is körülnéznünk és a legjobb kondíciókkal kínált konstrukciót választani.

300 ezer forint alatti kölcsönösszegig az áruhiteleknek továbbra sem igen van alternatívája, de ettől az összegtől felfele gyakori, hogy még ma is jobban megéri egy személyi hitel. Egy sztenderd áruhitel kamata ugyanis akár 40 százalék körül is lehet, a személyi kölcsönöknél már ilyen alacsony hitelösszegre is eséllyel találunk kedvezőbb feltételeket.

A Pénzcentrum kalkulátorában található ajánlatok közül az UniCredit Banké 17,3 százalékos teljes hiteldíj mutatót kínál, a MagNet személyi kölcsöne pedig 19,24 százalékos kamattal elérhető. Milliós kölcsönösszegeknél pedig a különbség már egészen szembetűnő, ugyanis kalkulátorunkban számos ajánlatot találni 20 százalék alatti THM-el, aminél tényleg csak kevés hagyományos áruhitel kínál kedvezőbb feltételeket.

Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a 0 százalékos THM-el kecsegtető hitelek ne lennének rendkívül is kedvező ajánlatok. Ezek gyakran ténylegesen egyfajta ingyen pénzt jelenthetnek, ráadásul inflációálló módon vásárolhatunk be belőle. Fontos azonban szem előtt tartani a következő, a cikkünkben sorra vett szempontokat: