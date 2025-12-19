2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Christmas pastry stollen cake or Christmas pudding decorated with star cookies, rosemary and cranberries on festive table with plates, decoration and fire bokeh lighting, front view. Cozy holidays at home
Vásárlás

Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?

Pénzcentrum
2025. december 19. 13:31

A karácsonyi időszakban a Lidl különösen odafigyel arra, hogy a magyar családok kedvező áron szerezhessék be az ünnepi menühöz szükséges termékeket, miközben a minőségből sem engednek. Az áruházlánc kínálatában megtalálhatók a hagyományos karácsonyi fogások alapanyagai, mint a friss halak széles választéka, különféle szárnyasok és ünnepi desszertek, de különleges termékekkel is készülnek a Deluxe termékcsaládban. A vásárlók számára többféle spórolási lehetőséget kínálnak, köztük a saját márkás termékeket, XXL kiszereléseket és a Lidl Plus applikáció kedvezményeit, valamint egy exkluzív szakácskönyvet is kaphatnak a hűséges vásárlók.

A karácsony a közös pillanatokról szól: együtt főzni, megteríteni az ünnepi asztalt, közösen megélni a hagyományok ízeit. Idén a Lidl ünnepi mottója: "A legszebb pillanatokért igazán megéri." Az áruházlánc számára egész évben kiemelten fontos, hogy a frissesség és minőség mellett a lehető legjobb árakat biztosítsa a vásárlók számára, az ünnepi időszakban pedig különösen odafigyelnek arra, hogy

a magyar családok a lehető legolcsóbban szerezhessék be a karácsonyi menühöz és az ünnepléshez szükséges termékeket.

Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a diszkontlánc célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék. A jól ismert ünnepi termékek mellett idén több újdonsággal és különlegességgel is bővül a kínálat, hogy még egyedibb legyen a karácsonyi élmény. Hétről-hétre folyamatosan jelennek meg a hagyományos és különleges fogásokhoz elérhető ünnepi termékek, hogy minden család kedvező áron alkothassa meg a saját karácsonyi menüjét.

Ha karácsony, akkor hal

A karácsonyi asztal egyik főszereplője sok családban a hal, amelyből a Lidl széles választékot kínál. A Fresh Fish Today friss afrikai harcsafilé mellett különlegességek – például osztriga, lazac, vörös tonhalfilé, halikra, feketekagyló vagy akár kékcápa steak – is elérhetők lesznek az üzletekben. December 20-tól a friss pontyszeletek változó kiszerelésben kaphatók kedvező áron.

Azokra is gondoltak, akik inkább készen vásárolnák meg az ételt: a Chef Select Halászlé afrikai harcsafilével 33 százalékkal olcsóbban kerül a polcokra.

Elmaradhatatlan kacsa és liba

A szárnyasokat kedvelők szintén bőséges kínálatból választhatnak: kacsacombot, kacsamellfilét vagy akár egész kacsát is vásárolhatnak – mindegyiket kedvező áron, hogy a családi recept elkészítése ne csak finom, hanem megfizethető is legyen. Ha valaki sonkára vágyna az ünnep alatt, a Lidlben megtalálhatja számítását, hiszen elérhető a kínálatban békebeli füstölt karaj, sertéstarja, frikandó sonka vagy békebeli diósonka is.

Nincs karácsony bejgli nélkül, különlegességekre sem kell várni

A klasszikus ünnepi desszertek kedvelői kedvezményesen juthatnak hozzá a különféle bejglikhez: a 300 grammos diós, mákos és gesztenyés változatok is mindössze 499 forintért lesznek kaphatók. Emellett más karácsonyi édességkülönlegességek is helyet kapnak a Lidl ünnepi desszertkínálatában.

A Deluxe termékcsaládban különleges fogásokat és alapanyagokat találhatunk, melyekből ínyenc falatokat varázsolhatunk az ünnepi asztalra. Választhatunk a garnéla, a különböző sonkák és chorizok, a füstölt lazac és pástétomok közül – melyekből finom vendégváró falatokat is készíthetünk egy kis zöldség és szószok hozzáadásával. A termékcsaládban különleges tésztaféléket és olajokat, édességek és desszerteket, mint a panettone, macaron válogatás, tiramisu, és desszertkrémeket találhatunk, amelyek akár ajándékként is kiváló és költséghatékony megoldásként szolgálhatnak, akár családon belül, akár, ha vendégségbe megyünk. 

Ajándék a Lidl-től

A Lidl idén is szeretne kedveskedni hűséges vásárlóinak, méghozzá „Egy csipet lazaság” címmel megjelent legújabb szakácskönyvével. A kötet arról szól, amire sokan vágyunk: a főzés lehet egyszerű, örömteli és mindenki számára megvalósítható. Az ajándék szakácskönyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, limitált példányszámban, kizárólag a Lidl Plus applikáció használatával juthatnak hozzá a vásárlók 2025. november 24. és december 23. között a "Szakácskönyv pontvadász"-ban. Minden elköltött 8000 forint után jár egy pont az applikációban, melyből hatot kell összegyűjteni.

Ezt követően aktiválható a kupon és kérhető az ajándék szakácskönyv a kasszáknál.

Emellett az idei promóció egy különleges meglepetést is tartogat: aki legalább 24 pontot összegyűjt, s elfogadja a részvételi feltételeket, részt vehet egy nyereményjátékban, ahol közös élményfőzést nyerhet Mizsei Janival és Kapunics Grétivel!

Többet kevesebbért

A vállalat számos spórolási lehetőséget kínál az ünnepi időszakban is. Olcsóbban jövünk ki például a Lidl saját márkás termékeivel, amelyek az élelmiszergyártók márkáihoz hasonlóan nagyon magas minőségűek, szigorúan ellenőrzött módon, magasfokú követelményeknek megfelelve készülnek, de az áruk kedvezőbb. A tudatos vásárlók kihasználják azt a lehetőséget is, hogy a Lidl nagyobb, XXL-es kiszerelésű termékeket is kínál, amelyek ára egy kilogrammra, literre vagy darabra vetítve alacsonyabb, mint a normál csomagolású termékeké.

Ugyancsak jó lehetőség a spórolásra a "Szuper ár" és az "Őrületes Lidl ár" címkével ellátott termékek megvásárlása, valamint a kettő fizet hármat vihet akciók is.

A Lidl Plus digitális hűségkártyát pedig érdemes minden bevásárláskor használni, az alkalmazásban elérhető egyedi kuponok és az egyéb kedvezmények adta előnyökkel ugyanis rengeteget lehet spórolni. A különféle akciók mellett a vállalat további promóciókkal is készül az ünnepi időszakra. Karácsonyig pedig az adventi kuponakció-sorozatban a felhasználók minden nap egy új kupont kaphatnak, ha megnyitják az applikációt.
Címlapkép: Getty Images
