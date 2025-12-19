Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
A karácsonyi időszakban a Lidl különösen odafigyel arra, hogy a magyar családok kedvező áron szerezhessék be az ünnepi menühöz szükséges termékeket, miközben a minőségből sem engednek. Az áruházlánc kínálatában megtalálhatók a hagyományos karácsonyi fogások alapanyagai, mint a friss halak széles választéka, különféle szárnyasok és ünnepi desszertek, de különleges termékekkel is készülnek a Deluxe termékcsaládban. A vásárlók számára többféle spórolási lehetőséget kínálnak, köztük a saját márkás termékeket, XXL kiszereléseket és a Lidl Plus applikáció kedvezményeit, valamint egy exkluzív szakácskönyvet is kaphatnak a hűséges vásárlók.
A karácsony a közös pillanatokról szól: együtt főzni, megteríteni az ünnepi asztalt, közösen megélni a hagyományok ízeit. Idén a Lidl ünnepi mottója: "A legszebb pillanatokért igazán megéri." Az áruházlánc számára egész évben kiemelten fontos, hogy a frissesség és minőség mellett a lehető legjobb árakat biztosítsa a vásárlók számára, az ünnepi időszakban pedig különösen odafigyelnek arra, hogy
a magyar családok a lehető legolcsóbban szerezhessék be a karácsonyi menühöz és az ünnepléshez szükséges termékeket.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a diszkontlánc célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék. A jól ismert ünnepi termékek mellett idén több újdonsággal és különlegességgel is bővül a kínálat, hogy még egyedibb legyen a karácsonyi élmény. Hétről-hétre folyamatosan jelennek meg a hagyományos és különleges fogásokhoz elérhető ünnepi termékek, hogy minden család kedvező áron alkothassa meg a saját karácsonyi menüjét.
Ha karácsony, akkor hal
A karácsonyi asztal egyik főszereplője sok családban a hal, amelyből a Lidl széles választékot kínál. A Fresh Fish Today friss afrikai harcsafilé mellett különlegességek – például osztriga, lazac, vörös tonhalfilé, halikra, feketekagyló vagy akár kékcápa steak – is elérhetők lesznek az üzletekben. December 20-tól a friss pontyszeletek változó kiszerelésben kaphatók kedvező áron.
Azokra is gondoltak, akik inkább készen vásárolnák meg az ételt: a Chef Select Halászlé afrikai harcsafilével 33 százalékkal olcsóbban kerül a polcokra.
Elmaradhatatlan kacsa és liba
A szárnyasokat kedvelők szintén bőséges kínálatból választhatnak: kacsacombot, kacsamellfilét vagy akár egész kacsát is vásárolhatnak – mindegyiket kedvező áron, hogy a családi recept elkészítése ne csak finom, hanem megfizethető is legyen. Ha valaki sonkára vágyna az ünnep alatt, a Lidlben megtalálhatja számítását, hiszen elérhető a kínálatban békebeli füstölt karaj, sertéstarja, frikandó sonka vagy békebeli diósonka is.
Nincs karácsony bejgli nélkül, különlegességekre sem kell várni
A klasszikus ünnepi desszertek kedvelői kedvezményesen juthatnak hozzá a különféle bejglikhez: a 300 grammos diós, mákos és gesztenyés változatok is mindössze 499 forintért lesznek kaphatók. Emellett más karácsonyi édességkülönlegességek is helyet kapnak a Lidl ünnepi desszertkínálatában.
A Deluxe termékcsaládban különleges fogásokat és alapanyagokat találhatunk, melyekből ínyenc falatokat varázsolhatunk az ünnepi asztalra. Választhatunk a garnéla, a különböző sonkák és chorizok, a füstölt lazac és pástétomok közül – melyekből finom vendégváró falatokat is készíthetünk egy kis zöldség és szószok hozzáadásával. A termékcsaládban különleges tésztaféléket és olajokat, édességek és desszerteket, mint a panettone, macaron válogatás, tiramisu, és desszertkrémeket találhatunk, amelyek akár ajándékként is kiváló és költséghatékony megoldásként szolgálhatnak, akár családon belül, akár, ha vendégségbe megyünk.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Ajándék a Lidl-től
A Lidl idén is szeretne kedveskedni hűséges vásárlóinak, méghozzá „Egy csipet lazaság” címmel megjelent legújabb szakácskönyvével. A kötet arról szól, amire sokan vágyunk: a főzés lehet egyszerű, örömteli és mindenki számára megvalósítható. Az ajándék szakácskönyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, limitált példányszámban, kizárólag a Lidl Plus applikáció használatával juthatnak hozzá a vásárlók 2025. november 24. és december 23. között a "Szakácskönyv pontvadász"-ban. Minden elköltött 8000 forint után jár egy pont az applikációban, melyből hatot kell összegyűjteni.
Ezt követően aktiválható a kupon és kérhető az ajándék szakácskönyv a kasszáknál.
Emellett az idei promóció egy különleges meglepetést is tartogat: aki legalább 24 pontot összegyűjt, s elfogadja a részvételi feltételeket, részt vehet egy nyereményjátékban, ahol közös élményfőzést nyerhet Mizsei Janival és Kapunics Grétivel!
Többet kevesebbért
A vállalat számos spórolási lehetőséget kínál az ünnepi időszakban is. Olcsóbban jövünk ki például a Lidl saját márkás termékeivel, amelyek az élelmiszergyártók márkáihoz hasonlóan nagyon magas minőségűek, szigorúan ellenőrzött módon, magasfokú követelményeknek megfelelve készülnek, de az áruk kedvezőbb. A tudatos vásárlók kihasználják azt a lehetőséget is, hogy a Lidl nagyobb, XXL-es kiszerelésű termékeket is kínál, amelyek ára egy kilogrammra, literre vagy darabra vetítve alacsonyabb, mint a normál csomagolású termékeké.
Ugyancsak jó lehetőség a spórolásra a "Szuper ár" és az "Őrületes Lidl ár" címkével ellátott termékek megvásárlása, valamint a kettő fizet hármat vihet akciók is.
A Lidl Plus digitális hűségkártyát pedig érdemes minden bevásárláskor használni, az alkalmazásban elérhető egyedi kuponok és az egyéb kedvezmények adta előnyökkel ugyanis rengeteget lehet spórolni. A különféle akciók mellett a vállalat további promóciókkal is készül az ünnepi időszakra. Karácsonyig pedig az adventi kuponakció-sorozatban a felhasználók minden nap egy új kupont kaphatnak, ha megnyitják az applikációt.
