Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején. A díjak összességében 35 százalékkal nőnek, miközben a felek a tranzitforgalom szabályozásáról és a fuvarozókat érintő adminisztratív terhek csökkentéséről is egyezségre jutottak.
Megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói szakmai érdekképviseletek között a fuvardíjak emeléséről. A díjak két lépcsőben nőnek: január 1-jétől 4,3 százalékkal emelkednek, majd március 1-jétől a 2025-ös díjszinthez képest összességében 35 százalékos növekedést érnek el.
Az ÉKM közleménye szerint a felek több kiegészítő kérdésben is megegyeztek. Támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az átmenő forgalom döntően 2×2 sávos útvonalakon haladjon, továbbá 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor is.
Abban is megállapodtak, hogy a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják, valamint újabb lépések történnek a fuvarozókat érintő adminisztratív terhek csökkentése érdekében, például a bírságriasztási rendszer és a hibás regisztrációk javíthatóságának fejlesztésével. Emellett közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályozás egyszerűsítését is.
A megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium mellett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint több szakmai és érdekképviseleti szervezet írta alá, köztük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
2025-ben is több tízezer olvasónk osztotta meg velünk véleményét a Pénzcentrum kutatásaiban.
Hányan küzdenek vízszegénységgel hazánkban? És hogyan lehetne tisztább a víz? Mi van, ha túl sok vagy túl kevés? Mutatjuk!
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.
Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest.
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését és a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződést.
Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? És miért marad le Európa harmada ezen a téren? Megmutatjuk!
Vámháborútól banki költségekig, fagyiáraktól pihenőnapig: számos témában kérdeztük az olvasók véleményét 2025-ben is.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
