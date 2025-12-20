2025. december 20. szombat Teofil
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Worker loading a lorry at a large warehouse
Gazdaság

Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre

Pénzcentrum
2025. december 20. 09:24

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején. A díjak összességében 35 százalékkal nőnek, miközben a felek a tranzitforgalom szabályozásáról és a fuvarozókat érintő adminisztratív terhek csökkentéséről is egyezségre jutottak.

Megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói szakmai érdekképviseletek között a fuvardíjak emeléséről. A díjak két lépcsőben nőnek: január 1-jétől 4,3 százalékkal emelkednek, majd március 1-jétől a 2025-ös díjszinthez képest összességében 35 százalékos növekedést érnek el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ÉKM közleménye szerint a felek több kiegészítő kérdésben is megegyeztek. Támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az átmenő forgalom döntően 2×2 sávos útvonalakon haladjon, továbbá 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor is.

Kapcsolódó cikkeink:

Abban is megállapodtak, hogy a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják, valamint újabb lépések történnek a fuvarozókat érintő adminisztratív terhek csökkentése érdekében, például a bírságriasztási rendszer és a hibás regisztrációk javíthatóságának fejlesztésével. Emellett közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályozás egyszerűsítését is.

A megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium mellett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint több szakmai és érdekképviseleti szervezet írta alá, köztük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autópálya #adminisztráció #áremelés #gazdaság #útdíj #megállapodás #logisztika #fuvarozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:58
09:44
09:24
08:44
08:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 19. 16:45
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen - De mit lehet még tenni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2025. december 19. 15:47
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még száml...
MEDIA1  |  2025. december 19. 15:06
Megszólaltak a Barátok közt sztárjai: fenyegetések és kirúgások a kulisszák mögött
Rékasi Károly, Sztárek Andrea, Csomor Csilla és Nyári Dia is igencsak kritikus dolgokat mondott.
Összkép  |  2025. december 19. 14:12
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőké...
Holdblog  |  2025. december 19. 09:05
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
2025. december 19.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
2 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
5 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
3 napja
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zálogjog ingó vagyontárgyon
Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos meghatározásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 09:58
Így készül az igazi pozsonyi kifli karácsonyra: ettől lesz csodaszép márványos
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 08:05
Extra szerencsésen ébredt 16 ezer magyar, majdnem 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés karácsony előtt
Agrárszektor  |  2025. december 20. 09:33
Riasztó hírek jöttek a műanyagról: sokkal nagyobb a baj, mint eddig hittük