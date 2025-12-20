Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején. A díjak összességében 35 százalékkal nőnek, miközben a felek a tranzitforgalom szabályozásáról és a fuvarozókat érintő adminisztratív terhek csökkentéséről is egyezségre jutottak.

Megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói szakmai érdekképviseletek között a fuvardíjak emeléséről. A díjak két lépcsőben nőnek: január 1-jétől 4,3 százalékkal emelkednek, majd március 1-jétől a 2025-ös díjszinthez képest összességében 35 százalékos növekedést érnek el.

Az ÉKM közleménye szerint a felek több kiegészítő kérdésben is megegyeztek. Támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az átmenő forgalom döntően 2×2 sávos útvonalakon haladjon, továbbá 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor is.

Abban is megállapodtak, hogy a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják, valamint újabb lépések történnek a fuvarozókat érintő adminisztratív terhek csökkentése érdekében, például a bírságriasztási rendszer és a hibás regisztrációk javíthatóságának fejlesztésével. Emellett közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályozás egyszerűsítését is.

A megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium mellett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint több szakmai és érdekképviseleti szervezet írta alá, köztük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.