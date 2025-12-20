2025. december 20. szombat Teofil
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tábla Német szövetségi központi bank tábla, Deutsche Bundesbank Eurosystem, infláció ellenőrzése, Németországi Központi Bank Frankfurt am Mainban, Hessen, Németország - 2024. július 22.
Gazdaság

Rendkívüli előrejelzés érkezett: ez a magyar gazdaság kilátásait is alapjaiban írhatja át

Pénzcentrum
2025. december 20. 10:25

A Bundesbank által közzétett féléves előrejelzés szerint a három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később, elsősorban az állami beruházások felfutásával várható. A jegybank ugyanakkor komoly kockázatnak tartja az államháztartási hiány megugrását - számolt be a Portfolio.

Európa vezető gazdasági hatalmának teljesítménye 2023 óta lényegében stagnál. A jelentős súlyt képviselő ipari ágazat pozíciót vesztett meghatározó exportpiacain, miközben a német háztartások a költekezés helyett a megtakarítást részesítették előnyben, az állam pedig szigorú költségvetési politikát folytatott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fordulat jelei az idei évben mutatkoztak meg, miután Friedrich Merz kancellár új fiskális keretrendszert vezetett be, és ambiciózus védelmi, valamint infrastrukturális fejlesztési programot hirdetett. Ezek az intézkedések teremthetik meg az ipari termelés felfutásához és a háztartások bizalmának erősödéséhez szükséges feltételeket.

"A haladás eleinte visszafogott lesz, aztán fokozatosan gyorsul" – fogalmazott Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke. Hozzátette: "2026 második negyedévétől a gazdasági növekedés számottevően erősödik, főként a kormányzati kiadásoknak és az export bővülésének köszönhetően."

Kapcsolódó cikkeink:

A német jegybank prognózisa szerint 2025-ben mindössze 0,2 százalékos GDP-bővülés várható, ami némileg kedvezőbb a korábban várt teljes megtorpanásnál. A 2026-ra vonatkozó előrejelzés 0,6 százalékos növekedést vetít előre, ami visszafogottabb a júniusban még valószínűsített 0,7 százaléknál.

Az áremelkedési folyamatok terén érdemi korrekciót hajtott végre az intézmény, amit a vártnál dinamikusabb bérkiáramlás indokolt. A Bundesbank elemzői szerint a béremelkedés üteme még éveken át meghaladhatja a történelmi átlagértékeket.

A számítások szerint a nominálbérek 2025-ben 4,7, a rákövetkező évben pedig 4 százalékkal emelkedhetnek. A későbbi időszakban is csupán nagyjából 3 százalékra mérséklődhet a növekedési ütem. A jelenség mögött a kedvező munkaerőpiaci helyzet, a mind súlyosabb szakemberhiány és a ledolgozott órák számának emelkedése áll.

A dinamikus bérnövekedés felfelé tolja az árszínvonalat. A fogyasztói árak 2025-ben előreláthatólag 2,2 százalékkal emelkednek, szemben a korábbi 1,5 százalékos várakozással. A volatilis tételektől – élelmiszertől és energiától – megtisztított maginfláció prognózisát 1,9 százalékról 2,4 százalékra emelte a német jegybank.

A német adatok felülvizsgálata jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Központi Bank csütörtöki ülésén az euróövezet 2026-ra vonatkozó inflációs várakozását 1,7 százalékról 1,9 százalékra korrigálta felfelé. Az EKB egyben jelezte, hogy nem tervez gyors fordulatot a monetáris kondíciók terén – idézte a Reuters.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az EKB júniusban módosított utoljára az alapkamatokon, és a pénzpiacok 2026 előtt nem is áraznak be újabb lépést. Az euróövezeti monetáris tanács döntéshozatali mechanizmusait ismerő források szerint a vezetők összességében egyetértenek a piaci konszenzussal.

A Bundesbank előrejelzése arra is rámutatott, hogy az állami beruházási tervek következtében Németország a német újraegyesítés óta eltelt három évtized legnagyobb költségvetési deficitje felé tart. A jegybank ezért azonnali lépéseket sürget az államháztartási egyensúly helyreállítása érdekében.

A számítások szerint a tervezett fejlesztések, az adócsökkentések és a transzferkifizetések együttesen 2028-ra a GDP 4,8 százalékára duzzaszthatják az államháztartási hiányt. Ez 1995 óta, vagyis a keleti és nyugati országrész egyesítését követő időszak óta a legmagasabb érték lenne.

"Jelenleg nem világos, hogyan szándékozik a központi kormányzat kezelni a nemzeti költségvetési szabályok 2028-ig történő betartásának biztosítására irányuló sürgős intézkedési igényt" – fogalmaz a Bundesbank havi jelentése.

Az emelkedő deficit mellett Németország államadóssága GDP-arányosan továbbra is mérsékelt szinten marad. A jelenlegi mintegy 63 százalékról 2028-ra várhatóan 68 százalékra emelkedik.
Címlapkép: Getty Images
#kamat #béremelés #államadósság #infláció #költségvetés #gazdaság #németország #bérek #német #kamatdöntés #gdp #ekb #államháztartás #európai központi bank #gdp növekedés #Friedrich Merz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:25
11:00
10:25
09:58
09:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 19. 16:45
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen - De mit lehet még tenni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2025. december 19. 15:47
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még száml...
MEDIA1  |  2025. december 19. 15:06
Megszólaltak a Barátok közt sztárjai: fenyegetések és kirúgások a kulisszák mögött
Rékasi Károly, Sztárek Andrea, Csomor Csilla és Nyári Dia is igencsak kritikus dolgokat mondott.
Összkép  |  2025. december 19. 14:12
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőké...
Holdblog  |  2025. december 19. 09:05
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
2025. december 19.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
2 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
5 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
3 napja
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 11:00
Teszten a Lidl, Aldi, Smack halászlevek: melyik kerüljön az ünnepi asztalra?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 09:58
Így készül az igazi pozsonyi kifli karácsonyra: ettől lesz csodaszép márványos
Agrárszektor  |  2025. december 20. 11:31
Alig foglalkoznak ezzel a magyar termelők: pedig sok múlik rajta