Budapest, 2025. szeptember 11.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Rendkívüli Kormányinfót hirdettek: meglepő időpontban tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely

Pénzcentrum
2025. december 22. 16:37

A Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn délután közölte, hogy kedden 15:30-kor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismét sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Ismét váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ, ezúttal kedden délután fél négykor tart satótájékoztatót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eseményen várhatóan több gazdasági és gazdaságpolitikai kérdés is terítékre kerül.

Legutóbb december 10-én tartottak Kormányinfót, akkor többek közt az orosz energiáról való leválásról és a lakossági energiatároló program indításáról is szó volt.

A fontosabb bejelentésekről ezúttal is beszámolunk majd a Pénzcentrumon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címkapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gazdaság #kormányinfo #gulyás gergely #miniszterelnökség #sajtótájékoztató #kormányzat

