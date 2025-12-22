Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)

Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat...
A 2022–2023-as energiasokk után a kkv-k számára az energiabeszerzés ma a versenyképesség egyik döntő tényezője, ezért az elmúlt években a vállalatvezetők akarva-akaratlanul alapos energetikai ismeretekre tehettek szert. Ugyanakkor örökérvényű igazság, hogy akkor működnek igazán jól a dolgok, ha mindenki a szakterületével foglalkozik, éppen ezért minden KKV-nak szüksége van egy olyan partnerre, amely nemcsak versenyképes áron szolgáltat energiát, hanem tanácsadással, személyre szabott megoldásokkal és szoros ügyfélkapcsolat-tartással támogatja a vállalatok sikerét. Négy cég, négy iparág, azonos igények. Az E.ON a gyakorlatban is megmutatja, hogyan érdemes egy hazai vállalkozásnak az energiabeszerzésre tekinteni, miközben a főtevékenységükre fókuszálhatnak, és egyben költségeik és kockázataik is kiszámíthatóbbá válnak.
A hazai kkv-k, amelyek a foglalkoztatás gerincét adják jelentős kihívásokkal néznek szembe: termelékenységük elmarad a nyugat-európai versenytársaiktól, miközben az Eurostat adatai szerint az energiaárak jellemzően magasabbak, mint máshol.
Az energetikai beruházások, illetve a pazarlóan működő géppark lecserélése azonban rendkívül költségesek, igaz számos támogatott program segíti az energiaátmenetet.
Nemcsak a költségek magasak, hanem az energiabeszerzésre, energiamenedzsmentre fordított idő és energia is, amely a főtevékenység elől veheti el a fókuszt, ahelyett, hogy egy vállalatvezető például új termékeket fejlesszen, innováljon vagy keressen új üzleti lehetőségeket. Egyre fontosabbá válik egy olyan energetikai partner, aki nemcsak energiát szolgáltat, hanem a beruházásokban, energetikai korszerűsítésekben is részt vesz, amelyen keresztül közvetlenül akár az üzleti stratégiára is hatással lehet.
Így tud segíteni egy szolgáltató
Jól látszik, hogy a magyar kkv-k működésében a kiszámíthatatlan piacok, a szabályozási változások és a beszállítói láncok sérülékenysége miatt felértékelődik minden olyan megoldás, amely stabil ellátást és előre látható árazást kínál: a fogyasztás mérséklése, a versenyképes árazás és a szerződéses rugalmasság együtt adja a fenntartható működés alapját.
Ebben az E.ON nem csupán szolgáltatóként, hanem partnerként jelenik meg: a biztos energiaellátás mögött hálózati és kereskedelmi kompetenciák, beruházások és évtizedes üzemeltetési tapasztalat áll, az ügyféloldalon pedig személyre szabott kapcsolattartás, energiaaudit, fogyasztási profilra szabott portfólió és a zöldátállást támogató megoldások. A partnerség lényege, hogy
a cég nemcsak kilowattórát ad el, hanem kockázatot kezel: segít dönteni a fix áras vagy indexált áras konstrukciók között, miközben digitális eszközökkel transzparenssé, pontosan mérhetővé teszi a fogyasztást.
Kulcsszereplő ebben a dedikált kapcsolattartó, aki ismeri az adott vállalkozás működését, és gyors, proaktív ügyintézéssel leveszi a terhet a cégvezető válláról: támogatja a szerződéskötést és -módosítást, magyarázza a számlákat, jelzi a piaci- és szabályozási változásokat, koordinálja az új telephelyek energetikai bekapcsolását, és határidőre intézi a szükséges engedélyeket. Így a vállalkozás az energiakérdések helyett a főtevékenységére koncentrálhat, miközben költségei és kockázatai kiszámíthatóbbá válnak.
Sikeres magyar kkv-knál már működik
Az E.ON négy imázsvideón keresztül mutat be négy tevékenységükben teljesen különböző magyar vállalkozást. Egy közös pont azonban összeköti őket: az energiaellátás a működésük egyik alappillére. A kisfilmek célja, hogy ne kitalált példákkal, hanem valódi szereplők mindennapi működésén keresztül szemléltesse, mit jelent a gyakorlatban a „megbízható ügyfélkapcsolat”.
A magyar Magnus Aircraft Zrt. kompozit repülőgépek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, termékeik pedig a világ számos országában megtalálhatók Afrikától Ázsiáig és Amerikáig. Zászlóshajójuk a teljesen testre szabható, 100%-ban kompozitból készült Fusion repülőgép, amely gazdaságos üzemeltetés mellett biztosít dinamikus repülési élményt. A fenntarthatóság jegyében hamarosan napelemparkot hoznak létre Pécs-Pogány székhelyükön az E.ON-nal együttműködve. Számukra nagy segítség az E.ON által biztosított dedikált kapcsolattartó, akivel többek között az energiahatékonysági beruházásokról is folyamatosan lehet egyeztetni.
A vállalat célja, hogy minél többen átélhessék a repülés élményét modern körülmények között, maximális biztonság mellett.
A Forni di Napoli a budapesti Szent István körúton autentikus nápolyi pizzát és friss tésztát kínál, 100%-ban olasz alapanyagokkal, vegyes tüzelésű Morello Forni kemencében, közel 500 fokon; a tésztát több mint 48 órán át kelesztik. Az étterem energiaigényes működése miatt a cég az energiaszolgáltatót ugyanazzal a gondossággal választotta, mint az alapanyagait. Az E.ON egyetlen beszállítóként biztosítja az áram- és gázellátást, ami egyszerűsíti a beszerzést és az adminisztrációt, valamint növeli az ellátásbiztonságot a folyamatos, magas hőmérsékletű sütéshez.
A szolgáltató dedikált kapcsolattartót biztosít, aki személyesen és gyorsan intézi az ügyeket, problémák esetén azonnali megoldást ad, ezáltal csökkenti a leállások és a minőségromlás kockázatát.
A stabil, kiszámítható energiabázis lehetővé teszi, hogy az étterem a termékminőségre, a vendégélményre és a szakmai kiválóságra összpontosítson; ezt a megközelítést díjak és minősítések is tükrözik.
A VEM Metal Kft. 2010 óta CNC megmunkálással, összeszereléssel és marással foglalkozik, közel 30 fővel, házon belül szervezett logisztikával és adminisztrációval. A vállalat versenyelőnye a század-, ezredmilliméteres pontosság, a minőség és a határidők betartása; Európa számos országába szállít alkatrészeket csomagológép-gyártóknak, logisztikai rendszergyártóknak, az autóipari háttériparnak, valamint egy, legmodernebb chipgyártó gépeket előállító ügyfélnek.
A teljes géppark villamosenergiával működik, ezért az energiaszolgáltatás üzembiztonsága kulcstényező. E téren az E.ON szerepe meghatározó: hosszú évek óta a VEM Metal villamosenergia-beszállítója;
a napelemrendszer telepítését követően az E.ON végezte annak integrálását és biztosítja az üzemeltetést is.
A dedikált kapcsolattartó folyamatos támogatást nyújt, az energiacég teljes körű szolgáltatása és nemzetközi, stabil háttere pedig hozzájárul a vállalat ellátásbiztonságához és a kiszámítható működéshez. A viszonylag új, nagy pontosságú géppark és a fémmegmunkálási, valamint programozási kompetenciák együtt teremtenek alapot a hatékony, megbízható szállításoknak a nemzetközi piacokon.
A Prima Maroni Kft. 100% magyar tulajdonban lévő családi vállalat. A magyar gesztenyepiac meghatározó szereplője, több mint 35 év tapasztalattal a gesztenye alapú termékek gyártásában. Céljuk, hogy kiváló minőségű, innovatív és egészséges termékeket gyártsanak, illetve megismertessék a gesztenye pozitív táplálkozástani tulajdonságait és élvezeti értékét a fogyasztókkal. A családi tulajdonban lévő vállalat több mint 30 alkalmazottat foglalkoztat, a stratégiai és operatív irányítást a Schweickhardt család tagjai végzik. Minden évben jelentős beruházásokat hajtanak végre, folyamatos az innováció, több szabadalmaztatott gyártási technológia is hozzájuk köthető. Széles termékválasztékkal rendelkeznek: több mint 30 termék, 60 féle csomagolási és kiszerelési verzióban. Az értékesítésük 25%-a exportba megy.
Az E.ON versenyképes energiaárat biztosít a működésükhöz, a kiszámíthatóság és rugalmasság nagyon fontos számukra, ahogy a személyes kapcsolattartó is, akitől mindig naprakész információkat kapnak.
Az E.ON által biztosított energia 50%-a megújuló forrásból származik, amihez a Prima Maroni 16%-ot tesz hozzá a saját napelemes rendszerük segítségével.
Bár a négy vállalat teljesen más iparágban működik, mégis közös bennük, hogy az energiakereskedőjükkel szemben támasztott igényeik nagyon hasonlók: személyes ügyfélkapcsolattartás, proaktivitás, technológiai felkészültség, rugalmasság és természetesen versenyképes árazás. Ezeket kell biztosítani egy, a szektorban sikeres energia-vállalatnak.
