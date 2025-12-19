Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá

A Gránit Bank Prémium bankszámlájához kapcsolva féláron érhető el év végéig a Platinum Mastercard bankkártya, amely különösen az utazók számára nyújt kiemelkedő szolgáltatásokat. A prémium bankkártya 50 millió forintos, síelésre is érvényes utasbiztosítást, reptéri VIP szolgáltatásokat (gyorsító sáv, Mastercard VIP Lounge) és kedvezményes készpénzfelvételi lehetőségeket is kínál. Különleges előnye, hogy a mobilbanki applikációban azonnal igényelhető és digitálisan használható, így akár a repülőtér felé tartva is aktiválható. A kártyával az autókölcsönzés is egyszerűbb, Avis VIP tagság, valamint onliine vásárlási biztosítás is tartozik hozzá, ami jelentős kedvezményeket és extra biztonságot nyújt tulajdonosának.

A Gránit Bank most (is) különleges ajánlattal jelentkezett: a Gránit Platinum kártyát a Gránit Prémium számlacsomaggal együtt féláron lehet igényelni.* A prémium bankkártya számos olyan előnyt kínál, amelyek különösen az utazók számára jelenthetnek valódi értéket, de a mindennapi pénzügyi tranzakciók során is kiemelkedő szolgáltatásokat biztosít tulajdonosának.

A Platinum kártya egyik legfontosabb jellemzője az 50 millió forintig térítő, a világ összes országára érvényes utasbiztosítás, amely a síelés alatt is teljes védelmet nyújt.

Ez különösen előnyös, hiszen sok esetben az extrém sportnak számító síelésre külön utasbiztosítást kellene kötni, ami jelentős többletköltséget jelenthet az utazóknak.

Annak tükrében különösen fontos lehet a biztosítás, hogy a Mabisz összesítése alapján Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban. Különösen veszélyesnek számít a szezon kezdete, amikor a legtöbben felkészületlenül, rossz kondícióban csatolják fel a léceket. Mivel a legnépszerűbb síterepnek idehaza továbbra is az osztrák lejtők számítanak, ezért nem árt az emlékezetbe idézni, hogy Ausztriában egy szános mentés kb. félmillió, egy helikopteres pedig egy-kétmillió forintba kerül, s a kórházi napidíj akár több százezer forint is lehet.

Reptéri szolgáltatások kényelmesebbek, a pénzügyi tranzakciók kedvezőbbek

A reptéri szolgáltatások terén is kiemelkedő előnyöket kínál a kártya: a budapesti repülőtéren a kártya felmutatásával használható a gyorsító sáv egy vendéggel és a 18 év alatti gyermekekkel együtt. Emellett a Mastercard VIP Lounge is díjmentesen és korlátlan fogyasztással vehető igénybe, szintén egy vendég és a 18 év alatti gyermekek társaságában. A lounge használatához a kártya fizikai felmutatása szükséges, vagy digitálisan kell végrehajtani egy kártyaellenőrző tranzakciót az applikáción belüli kártyával.

Az utazáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók is kedvezőbbek a Platinum kártya tulajdonosainak: havonta négyszer díjmentesen lehet készpénzt felvenni Magyarországon, illetve a külföldi (havi kétszeri) pénzfelvételért a bank nem számít fel díjat – csak a külföldi ATM üzemeltető által felszámított költséget kell fizetni.

Ez jelentős megtakarítást jelenthet a gyakran utazók számára.

Különösen praktikus funkció, hogy az utazási előnyöket akár azonnal is ki lehet használni. Ha valaki éppen a repülőtér felé tart, a Gránit mobilbanki applikációban a meglévő sztenderd bankkártyája mellé igényelhet egy Platinum prémium bankkártyát, amely szinte azonnal élesedik az applikációban, és máris használható például a Mastercard Lounge-ba való belépéshez.

A külföldi utazás során előforduló váratlan helyzetekre is felkészít a Gránit Bank szolgáltatása: amennyiben egy ügyfél elveszítené a bankkártyáját, vagy le kellene tiltania azt valamilyen okból, a letiltást követően azonnal igényelhet az applikációban egy új bankkártyát, amelyet digitálisan máris használhat. Az applikációban a Kártyák menüpontban a kártyát oldalra húzva jelenik meg az új azonnali bankkártya igénylése funkció.

Így az ügyfél nem marad bankkártya nélkül külföldön sem.

Az autókölcsönzés is olcsóbb

A Platinum kártya tulajdonosai kiemelten kedvező autókölcsönzési lehetőséghez is hozzáférnek az Avis VIP tagság révén. A Gránit Platinum Mastercard tulajdonosok regisztrációt követően díjmentesen kiemelt Avis Preferred tagokká válnak, amely kiemelt kényelmet és kedvezményeket biztosít utazásaik során. A kiemelt klubtagság az egyszeri regisztrációt követően nem évül el, megújítása nem szükséges.

Az Avis VIP tagság előnyei között szerepel a garantált 10% kedvezmény a legjobb nemzetközi árakból, akár 10-35% nemzetközi kedvezmény (az elérhetőség függvényében), automatikusan magasabb kategóriás autó (szintén az elérhetőség függvényében), valamint gyorsabb ügyintézés és gördülékenyebb autóátvétel a világ számos pontján.

Az ünnepek előtti időszakban különösen hasznos lehet a Platinum bankkártyához kapcsolt vásárlási biztosítás is, amely további biztonságot nyújt a kártyatulajdonosoknak a nagyobb értékű online vásárlások esetén.

A Prémium bankszámla is kínál újdonságokat

A Gránit Bank új Prémium bankszámlája a mindennapi bankolást és a megtakarítást egyszerre teszi egyszerűvé és jövedelmezővé. A számlacsomag legnagyobb előnye a hozzá kapcsolódó Prémium Megtakarítási számla, amely lekötés nélkül évi 4,8 százalékos kamatot fizet. A kamat napi jóváírással kerül a számlára, így a kamatos kamat hatásának köszönhetően az éves hozam eléri a 4,92 százalékot (EBKM).

Ehhez nincs szükség semmilyen extra feltétel teljesítésére, a jóváírt kamat pedig átláthatóan követhető a Gránit Bank mobilalkalmazásában.

Fontos előny, hogy a megtakarítási számlára bármikor díjmentesen átvezethető pénz, és ugyanígy vissza is utalható a folyószámlára. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek kamatveszteség nélkül férhetnek hozzá a pénzükhöz, amikor szükségük van rá, miközben a megtakarítás folyamatosan kamatozik.

A Prémium bankszámla a költségek terén is kedvező: minden elektronikus csatornán indított belföldi forintutalás díjmentes, összeghatártól függetlenül. Ingyenesek a csoportos beszedések és az állandó megbízások is, így a rendszeres számlafizetések plusz költségek nélkül intézhetők.

A csomag részeként havonta négy belföldi és két külföldi készpénzfelvétel is díjmentes.

A Prémium bankszámla kényelmesen megnyitható a Gránit Bank mobilappjában szelfivel vagy videóbankon keresztül. A kedvezményes, 1400 forintos havi díj rendszeres, legalább 300 ezer forintos jóváírással biztosítható. A konstrukció így egyszerre kínál magas, látra szóló kamatot, díjmentes szolgáltatásokat és modern digitális bankolást.

*Az 50%-os akció 2025.12.31-ig tart a jelenleg érvényes hirdetmény szerint

Jelen kommunikáció nem minősül ajánlattételnek, az abban foglalt információk nem teljeskörűek, csak a figyelem felhívására szolgálnak. Részletek és feltételek a https://granitbank.hu/lakossag/bankkartyak/platinum/ weboldalon. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben, kátogass el a KiberPajzs honlapra! (kiberpajzs.hu)