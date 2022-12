Horror árak a csúcséttermekben: ennyiért rendelik a karácsonyi menüt a dúsgazdag magyar famíliák

Nincsenek könnyű helyzetben a hazai éttermek, sokan bezárni kényszerültek, hiszen nyár óta megsokszorozódtak a költségeik, valamint a szorító munkaerőhiány problémája sem oldódott meg. Akik még talpon vannak, markáns áremelést voltak kénytelenek végrehajtani, látszik ez a karácsonyi menük árain is: átlagosan 40-50 százalékot emeltek, ám van olyan vendéglátóhely, ahol kétszer annyiba kerül a töltött káposzta és a halászlé, mint egy évvel ezelőtt.

Az elmúlt években egyre többen döntöttek úgy, hogy a karácsonyi főzést megspórolják és inkább étteremből hozatják az ünnepi fogásokat. Ennek azonban ára van: eddig sem volt olcsó, de a szolgáltatószektort sújtó extra nehézségek, mint az energia-, az alapanyagdárgulás és a munkaerőhiány megsokszorozták a kiadásaikat, így kénytelenek voltak árat emelni – erről részletesen itt írtunk. Ám a végtelenségig nem mehetnek el, hiszen akkor elveszítik a vendégeiket, akiknek amúgy is kevesebb pénzük marad hó végén a szokatlanul magas infláció miatt.

A szakmai szervezetek várakozásai szerint újabb bezárási hullám jöhet a karácsonyi és a szilveszteri szezon után, hiszen az év első hónapja amúgy is, békeidőben is sokkal visszafogottabb. A Pénzcentrum idén is elkészítette szokásos körképét az elviteles ételek árairól, és kiderült, hogy sok helyen durva áremelések voltak.

Textura

Sárközy Ákos étterméről már írtunk pár napja a szilveszteri menü kapcsán, mostanra azonban a karácsonyi kínálata is nyilvánosságra került. A menüsor nem változott, az árak a tavalyikhoz képest nőttek:

Halászlé ponttyal: 3200 forint (tavaly: 2100 forint)

Halászlé harcsával: 3600 forint (2600 forint)

Belsőség: 700 forint (600 forint)

Erdélyi töltött káposzta csomborral és csülökkel: 3600 forint (3200 forint)

Kacsamáj pástétom, alma chutney: 4900 forint (3500 forint)

Zserbó (2 szelet): 2400 forint (1800 forint)

Stex

A Stex ház étterem karácsonyi menüjében a halászlé szürke harcsával 4290 forintba kerül, tavaly ez 2890 forint volt, , a töltött káposzta 3990 forintba (3390 forintról), a hízott kacsacomb almás krokettal és gyömbéres narancsraguval 7290 forint, a lecsós harcsapaprikás snidlinges túrós csuszával 5990 forint.

Kéhli

Hal alaplé: 2000 forint (1500 forintról)

ponty 12 dkg: 800 forint (600 forintról)

harcsa 12 dkg: 2200 forint (1700 forintról)

Töltött káposzta 2 db: 5300 forint (3200 forintról)

Sült libacomb: 4000 forint (3500 forintról)

libamáj terrine csatos üvegben: 9900 forint

bejgli: 4000 forint

Náncsi néni

Náncsi néninél a karácsonyi elviteles rendeléseket 2022. december 18-ig lehet leadni, 2022. december 22-én és 23-án, 12:00 és 20:00 óra között lehet érte menni.

Karácsonyi harcsa halászlé: 4780 forint (tavaly: 3 980 forint)

kocsonya: 4230 forint (3250 forintról)

Töltött káposzta: 5640 forint (3 920 forintról)

Konfitált kacsacomb párolt lilakáposztával, hagymás tört burgonyával, vörösboros aszalt szilvával és birsalma kompóttal 6800 forint (5 120 forintról)

Intercontinental

A híres dunaparti szállodában különleges, ünnepi vacsorával várják a vendégeket, amely tartalmazza a gazdag magyar és libanoni karácsonyi ételekből összeállított büfé választékunkat, továbbá a helyi borok és sörök, üdítők, kávé, tea fogyasztását. Ár: 39.000 Ft/fő + 13% szervizdíj.

Jardinette

A Jardinette-ben a rendelés leadási határideje december 16-án, pénteken 18:00 óra, az alábbi érelek közül válogathatunk:

karácsonyi kocsonya 3250 forint

vegyes halászlé pontyból és harcsából: 3490 forint

sült kacsacomb szalonnás - hagymás törtburgonyával és párolt lilakáposztával: 5450 forint

grillezd otthon lazac: 5260,-

dédi csupa dió tortája (családi recept szerint: 2250 forint

flódni fahéjas sült alma krémmel: 2490.-

ünnepi töltött káposzta: 3890

Vakvarjú

Adventi szürkeharcsa-halászlé: 2 890 Ft

Adventi pontyhalászlé 2 890 Ft

Füstölt csülkös malackocsonya céklás tormakrémmel, fermentált uborkarelish-sel: 2 290 Ft

Kolozsvári töltött káposzta: 3 590 Ft

Konfitált kacsacomb: 2 980 Ft

Gyömbéres édesburgonyapüré: 1 190 Ft

Barabás étterem – Debrecen

Vidéken sok helyen eltűntek a karácsonyi menük, ahol tavaly még voltak, és itt is markáns áremelést voltak kénytelenek végrehajtani a cégek.

Harcsa halászlé – 3800 forint (1900 forintról)

Töltött káposzta – 2800 forint 5 db (tavaly 1500 forint volt 4 db)

2 személyes meleg karácsonyi bőség tál ára 9900 forint (tavaly 7900 forint/tál volt): Gyümölccsel töltött pulykamell, rántott harcsa szelet, bazsalikomos pesztóval, mozzarellával töltött jércemell rántva, sült libacomb, rántott sertés érmék, fűszeres burgonya karikák, párolt zöldségek, párolt jázminrizs

Erhardt

A soproni étterem kínálata is leszűkült a tavalyi évhez képest.

klasszikus bőséges hidegtál: 5990 forint (tavaly 3990 forintvolt). Kaszinótojás, franciasaláta, tormakrémmel töltött sonkatekercs, aszaltszilvás pulykarolád, kolbászhúsos sertésszűz-rolád, füstölt-főtt marhanyelv

Halászlé: 3490 forint (tavaly 1490 forint volt, + 1490 a hal és az ikra)

Töltött káposzta 3490 forint (1990 forint volt)

Jankovich Fogadó - Rácalmás

Halászlé tintahallal, kagylóval, rákkal: 4750 forint

Szarvas pörkölt 5250 forint

Töltött káposzta: 4205 forint (tavaly: 1 990 forint volt)

Beigli (diós, mákos) 0,5 kg 4550 forint (tavaly: 2 300 forint volt)

Lavender Terasz - Balatonvilágos

Karácsonyi tálak rendelhetők december 21-ig:

Karácsonyi bébipulyka egészben sütve 38 700 forint

Ünnepel-tál 2 főre: 11 900 forint (tavaly 6950 forint volt), 4 főre: 22 900 forint (tavaly 13200 forint)

Haltál 2 főre 18 900 forint (tavaly a haltál 2 főre: 9700 forint volt)

Room Bisztró - Pécs