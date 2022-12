Indul a karácsonyi roham a bankokba : csúnya bukó is várhat arra, aki így vásárol

Az utóbbi évtized rendkívül kedvező kamatkörnyezete mellett rengeteg magyar szokta meg, hogy adott esetben hitelből is finanszírozni tud egy-egy a megtakarításaiból nem kigazdálkodható nagyobb kiadást. Az ilyen fedezetlen hitelekkel kapcsolatos igénylések egyik csúcsidőszakának számítanak a Karácsony előtt hetek, amikor mindig rengetegen vásárolnak fogyasztási cikkeket áruhitelre, vagy éppen személyi kölcsönből. Felmerül azonban, hogy a mostani kamatok mellett és a jelenlegi gazdasági környezetben mennyire érdemes még ilyen megoldásokhoz folyamodni. A Pénzcentrum most ennek járt utána.

A karácsony előtti hetek soha nem tartoztak az év leginkább pénztárcabarát időszakai közé, idén pedig ez fokozottan igaz. Miközben rengeteg magyar már az élelmiszeren spórol, az évről-évre egyre többet kóstáló ajándékokra sokaknak már nem marad keret. Ilyenkor mindig felmerül eseti megoldásként az is, hogy hitelhez folyamodjunk.

Tavaly egy piackutatásból kiderült, hogy az átlagos magyar polgár több mint 61 ezer forintot költött karácsonyi ajándékokra, ezt pedig a legtöbben, ha más nem a legutóbbi fizetésükből ki tudták gazdálkodni, úgy viszont hogy egy-egy bevásárlás ára közel megduplázódott tavaly óta, már sok családban más a helyzet. Az MNB statisztikái szerint egyébként a december a korábbi években is roppant erős volt. Nem csak az idén nagyon felpörgő áruhitelezésben magasak a számok - amik esetében van ahol már novemberben 96 százalékos volt az éves bázisú növekedés -, hanem az egyéb fedezetlen kölcsönök, mint a személyi hitelek iránti kereslet is jellemzően megnő ilyenkor, ez a hatás pedig idén fokozottan érvényesülhet.

Érdemes meggondolni, mire igénylünk hitelt

A fedezetlen hitelekkel kapcsolatban persze sokaknak megvannak a - gyakran jogos - fenntartásai. És kölcsönből venni utazást, műszaki cikkeket, vagy bármilyen ajándékot valóban kockázatos. Bár egy fogyasztási hitel tökéletesen alkalmas ilyen célra, nem a leginkább tudatos felhasználási módjuk az, hogy olyan "fogyóeszközökre", illetve élményekre költsük, amik "csak viszik a pénzt", ráadásul a fizetésünkből finanszírozható relatív jólétünkbe sem fér bele a finanszírozásuk. Adott esetben persze nem feltétlen kell ilyen módon racionalizálni döntésünket, van viszont néhány szempont, amit mindenképp érdemes figyelembe venni a szerződéskötés előtt:

Hitellel drágább lesz a termék/szolgáltatás

Egy kölcsönnek ugyanis jellemzően komoly költségei vannak. Kamatot és egyéb tételeket is fizetnünk kell a bank felé a termék árán felül, tehát a futamidő végére szépen ráfizethetünk arra, hogy ilyen módon finanszírozunk egy-egy vásárlást.

Akkor is fizetnünk kell, ha nincs rá keret

Mivel a vizsgált hitelcélunk alapja éppen az, hogy nem tudunk kigazdálkodni valamilyen fogyasztási cikket, felmerül a kérdés, hogy a törlesztőket vállalni tudjuk-e majd, adott esetben sok éves távlatban. A futamidő alatt ugyanis jó eséllyel kerülhetünk szorult helyzetbe. Adott esetben, különösen egy válság alatt a munkahelyünket is elveszíthetjük, vagy más miatt is össze kellhet húznunk a nadrágszíjat, a törlesztőkkel viszont ilyenkor sem csúszhatunk. A nemfizetés ugyanis igen komoly következményekkel járhat és könnyen belekerülhetünk egy olyan spirálba, aminek végén újabb hitelhez sem juthatunk, majd később a nem fizető hitelesekre váró ennél jóval drasztikusabb hatásokkal is szembe kell néznük. Jól gondoljuk meg tehát, hogy egy pillanatnyi örömet okozó ajándék miatt megéri-e évekre elköteleződnünk egy pénzintézet felé.

Ha mégis hitelért folyamodnánk

Persze ez nem jelenti azt, hogy Karácsony előtt ne igényelhetnénk hitelt kellően átgondolt és tudatos módon. Ha a felsorolt szempontokat szem előtt tartva és a hitelpiacot alaposan felmérve választunk, nem feltétlen kell hogy tartsunk a hitelektől.

Érdemes persze alaposnak lenni és a szokásosnál is gyanakvóbbnak lenni. A már említett, idén iszonyúan felpörgő karácsonyi slágerkölcsön, az áruhitel például csábító lehet, de a legtöbb esetben nem igazán éri meg. Ilyen kölcsönt egyébként leginkább néhány százezer forintos termékek vásárlására ígérnek a nagyobb áruházak és webshopok, egyfajta részletfizetésként hirdetve (gyakran önerő nélkül is). Az ilyen hitelek THM-e azonban általában igen magas. Bár akciós termékként sok helyen ma is találkozhatunk a 0 százalékos kamattal kínált konstrukciókkal, ezek azonban jellemzően inkább üzleti fogások, ezért érdemes más üzletekben is körülnézni, hiszen jó eséllyel megtalálhatjuk az ilyen termékeket jóval olcsóbban is. A sztenderd ajánlatok teljes hiteldíj mutatója pedig akár 40 százalék körül is lehet. A legtöbb esetben tehát nem járunk jól az ilyen hitelekkel.

Már a személyi kölcsön sem olcsó

A személyi kölcsönök kamatai ennél azért egy fokkal még most is barátibbak, bár a kamatemelések sora után ezeket is egyre kevésbé tudjuk ajánlani ilyen célra. Komoly előnyük persze az is az áruhitelekhez képest, hogy nem csak az adott termékre költhetjük el, hanem bármit finanszírozhatunk belőle, tehát amíg egy része elmegy a karácsonyi ajándékvásárlásra, a másik felét akár be is fektethetjük.

Fontos szempont még az is, hogy a személyi kölcsönöknek sincsen ingatlanfedezete, de a bank elvárhat tőlünk egy minimális havi jövedelmet. A jövedelmünk, a kölcsönösszeg és a futamidő függvényében pedig a hitel kondíciói is változhatnak. Mi most egy 300 ezer forintos kölcsönt néztünk meg havi nettó 300 ezer forintos (az adott banknál vezetett bankszámlára utalt) kereset mellett. Két éves futamidőre a Pénzcentrum kalkulátorban az alábbi ajánlatokat találtuk:

A friss (december 14.-i) vizsgálatunk alapján tehát 300 000 forintot "legolcsóbban" 17,3 százalékos THM-el találtunk az UniCredit Banknál. Az induló törlesztő itt 14 698 forint és összesen 352 741 forintot kell visszafizetnünk a két éves futamidő alatt. A legjobb kondíciók mellett kicsivel több, mint 50 ezer forintba "kerül" tehát egy ekkora kiadást a bankunkon keresztül.

Magasabb hitelösszeg mellett persze jóval kedvezőbb kamatokkal is elérhetőek ugyanezen pénzintézetek ajánlati, sőt körülbelül félmillió forintos kölcsönösszeg felett már az összes nagyobb bank kínál valamilyen konstrukciót. Ennél nagyobb összeget viszont karácsonyi ajándékra kevesen költenek és a jelenlegi gazdasági klímában nem is feltétlenül lenne a legtudatosabb dolog.

Az adott helyzet mérlegelése pedig természetesen a hiteligénylés esetén is fontos. Nem érdemes feleslegesen túl nagy tartozásokba vernünk magunkat. Ha egy alacsonyabb összegű ajándékot akarunk venni és máshogyan nem tudnánk finanszírozni akár az áruhitel is jó megoldás lehet, néhány százezres kiadás esetére pedig a személyi kölcsön lehet a jó megoldás. Ennél magasabb összeget viszont ilyen célra konstrukciótól függetlenül csak nagyon alapos átgondolás után igényeljünk.