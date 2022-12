Itt a Lidl gyerekkonyha nagy ellenfele: újabb gigaroham indulhat csütörtöktől a diszkontokba

December 15-től élesíti legújabb játékakcióját a Lidl, ami könnyen lehet az idei év nagysikerű játékkonyha legnagyobb ellenfele. A szóban forgó termék nem más, mint a fa játékmunkapad, ami nagyon hasonlít a játékkonyhára, mind árazásában, mind felhasználási módjában. A magyar családok 25 999 forintos áron juthatnak majd hozzá a játékhoz. Ez viszont azért némiképp érdekes, mert Németországban a termék ára 55 euró volt, ami kb. 22 600 forintos árnak felel meg, igaz, ott a nagy érdeklődés miatt már nem kapható a termék.

A Lidl nagysikerű játékkonyha árusítása után, itt lehet a magyar családok új karácsonyi kedvence, a fa játékmunkapad. Akciós újságjában a diszkont ugyanis már hirdeti a 74 (!) részből álló terméket, összességében 25 999 forintos áron (4 ezer forinttal olcsóbb lesz, mint a játékkonyha). A játékhoz ráadásul elemet is adnak, amivel a készülék 4 hangeffektet is tud produkálni, úgy mint: fűrészelés, fúrás, csiszolás és kalapálás.

A munkapadnak állíthatók a lábai, rengeteg valósághű szerszám és kiegészítő jár hozzá, ajtajai, fiókjai és polcai is vannak. Összeállítva a játék magassága valamivel több mint egy méter, a hossza kb. 68, míg a mélysége kb. 42 centiméter. A diszkont pedig három év garanciát vállal rá. A játékmunkapad hirdetése pedig így néz ki:

A terméket a magyar vásárlók december 15-től, azaz ezen a héten csütörtöktől vásárolhatják meg. Érdemes persze megemlíteni, ahogy arról korábban a Pénzcentrumon beszámoltunk, alig pár hete a diszkont játékkonyháiért akkora volt a roham már az első napon, hogy a játékok gyakorlatilag sok boltból elfogytak. A német lánc akkor azt mondta, nem kell aggódniuk a vásárlók, van készlet, csak azokat ki kell pakolni a boltokba, szóval aki nem talált magának akkor, amikor vásárolt, minden bizonnyal másnap könnyebben lehetett szerencséje. Kiindulva a nagyon hasonló játékkonyhából, a játékmunkapaddal is könnyen történhetnek ilyen a csütörtöki akcióinduláskor.

Mennyibe kerülnek az ilyen játékok?

Ahogy már a játékkonyha esetében is megfigyelhető volt, a Lidl némileg olcsóbban adta a minőségi játékot, mint ahogy ezt máshol általában be lehetne szerezni. Ezért is lehet, hogy a sok kiegészítős ilyesfajta játékok ennyire népszerűek lesznek a vásárlók körében. Hasonló a helyzet most a fa játékmunkapaddal is.

A Pénzcentrum kutatásai ugyanis azt mutatják, a szóban forgó termék méretében nagyjából arányos paraméterekkel játékboltokban 50-60 ezer forint környékén mozognak alapáron. Ezek ráadásul általában 20-40 kiegészítőt tartalmaznak, míg a diszkont terméke összesen 74 részes. Játékboltokban és egyéb üzletekben nagyjából a diszkont termékének a fele méretű mását lehet alapáron 20-30 ezer forint között megvenni. A játékmunkapad tehát ebben is nagyon hasonlít a nagytestvér, játékkonyhára.

A roham pedig a játékmunkapad esetében is nagy lehet, lapunk ugyanis megtalálta a terméket a németországi Lidl oldalán is. Ott viszont a vásárlókat már a jelzés fogadja, hogy a nagy kereslet miatt a termék már elfogyott. A játék utolsó ismert ára egyébként 55 euró volt, ami a mai árfolyamon számolva 22 617 forintnak megfelelő összeg.

Ez körülbelül 3 400 forinttal olcsóbb, mint amennyiért majd itthon lesz kapható a játék.