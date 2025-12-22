2025. december 22. hétfő Zénó
Izzó napfelkelte és téli köd a Duna és az Árpád híd felett Budapesten, az Angyalföld és Óbuda kerületben, lakó- és irodaházakkal az erdős Harmashatárhegyről.
Nyugdíj

Napok múlva nagy leállás jön a Nyugdíjfolyósítónál: ezeket az ügyeket érintheti, erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. december 22. 08:44

A kormány a kormányzati igazgatási szervekre vonatkozóan igazgatási szünetet rendelt el, melynek időtartama alatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál az ügyintézés szünetel - olvasható az államkincstár honlapján. Személyes és telefonos ügyintézésre az idei évben utoljára 2025. december 23-án, kedden lesz lehetőség.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál december 24-től igazgatási szünet lesz, ügyet intézni leghamarabb a január 5-i héttől lehet. Az igazgatási szünet utáni nyitás időpontja a telefonos ügyfélszolgálaton 2026. január 5-e, hétfő 7:30; a személyes ügyfélszolgálaton 2026. január 6-a, kedd 7:30. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálata (1139 Budapest, Váci út 73.) az igazgatási szünet időtartama alatt zárva tart, csak az ügyfélszolgálati telefonszámokon meghallgatható általános tájékoztatók lesznek elérhetőek.

Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti. Viszont a folyamatban lévő ügyek ügyintézési ideje meghosszabodhat: az ellátások megállapítására irányuló igények elbírálása és minden egyéb folyamatban lévő hatósági ügy ügyintézési ideje meghosszabbodik az igazgatási szünet időtartamával. A folyamatban lévő hatósági ügyekben az ügyfeleknek is hosszabb idő áll rendelkezésre a határidőn belül teljesítendő nyilatkozat, hiánypótlás, adatszolgáltatás megtételére.

Az igazgatási szünet alatt változatlanul lehetőség van elektronikus ügyintézésre a www.magyarorszag.hu oldalon a „Nyugdíj” menüpontban, a megfelelő ügy kiválasztásával. Az elektronikus úton vagy postán feladott beadványok feldolgozására az igazgatási szünet leteltét követő első munkanaptól kezdve kerül sor - közölte a Magyar Államkincstár.

Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban
Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Címlapkép: Getty Images
