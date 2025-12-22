Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat...
Napok múlva nagy leállás jön a Nyugdíjfolyósítónál: ezeket az ügyeket érintheti, erre kell készülni
A kormány a kormányzati igazgatási szervekre vonatkozóan igazgatási szünetet rendelt el, melynek időtartama alatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál az ügyintézés szünetel - olvasható az államkincstár honlapján. Személyes és telefonos ügyintézésre az idei évben utoljára 2025. december 23-án, kedden lesz lehetőség.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál december 24-től igazgatási szünet lesz, ügyet intézni leghamarabb a január 5-i héttől lehet. Az igazgatási szünet utáni nyitás időpontja a telefonos ügyfélszolgálaton 2026. január 5-e, hétfő 7:30; a személyes ügyfélszolgálaton 2026. január 6-a, kedd 7:30. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálata (1139 Budapest, Váci út 73.) az igazgatási szünet időtartama alatt zárva tart, csak az ügyfélszolgálati telefonszámokon meghallgatható általános tájékoztatók lesznek elérhetőek.
Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti. Viszont a folyamatban lévő ügyek ügyintézési ideje meghosszabodhat: az ellátások megállapítására irányuló igények elbírálása és minden egyéb folyamatban lévő hatósági ügy ügyintézési ideje meghosszabbodik az igazgatási szünet időtartamával. A folyamatban lévő hatósági ügyekben az ügyfeleknek is hosszabb idő áll rendelkezésre a határidőn belül teljesítendő nyilatkozat, hiánypótlás, adatszolgáltatás megtételére.
Az igazgatási szünet alatt változatlanul lehetőség van elektronikus ügyintézésre a www.magyarorszag.hu oldalon a „Nyugdíj” menüpontban, a megfelelő ügy kiválasztásával. Az elektronikus úton vagy postán feladott beadványok feldolgozására az igazgatási szünet leteltét követő első munkanaptól kezdve kerül sor - közölte a Magyar Államkincstár.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
2026-tól megkezdik a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését is, ahol az első lépcső "egy heti" nyugdíj. Mutatjuk, pontosan milyen összegre lehet számítani.
Óriási kedvezményeket javasol a nyugdíjasoknak a Parlament: jöhet az ingyen ATM-használat, változhat a nyugdíjemelés mértéke?
Az Országos Nyugdíjas Parlament 420 küldötte átfogó javaslatcsomagot fogadott el, amelyet eljuttatnak a 2026-os választásokon induló pártoknak.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a 2026-os évben kilenc fő lépésből áll a nyugdíj megállapításának folyamata.
A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor a korábbi bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol.
A Fővárosi Közgyűlés módosította a lakásrezsi-támogatási rendszert, amellyel megemelték a jogosultsági küszöböt.
A magyar nyugdíjak reálértéke 2010 és 2024 között jelentősen, 47 százalékkal emelkedett, ami részben kormányzati intézkedéseknek, részben a nyugdíjas-állomány összetételváltozásának köszönhető.
A magyar gazdaság idén 0,5% körüli növekedést érhet el, míg az év utolsó negyedévében már élénkülés várható - jelentette be Nagy Márton. A jövő évi...
