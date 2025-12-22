Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára.
Rekord rekord hátán: ami hétfőn történt az arannyal, arra kevesen számítottak
Rekordmagasra emelkedett hétfőn az arany és az ezüst ára: az arany jegyzése unciánként 4445,8 dollárig, az ezüsté 68,96 dollárig szökött fel, írta meg a CNBC.
Az arany unciánkénti ára legutóbb 4445,8 dolláron történelmi csúcsot ért el, miközben az azonnali jegyzés 4414,99 dollár körül alakult. A nemesfém idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, miközben a kockázatosabb eszközök jelentős részben veszítettek az értékükből. A nemesfémet a befektetők hagyományosan menedékeszközként használják gazdasági és geopolitikai bizonytalanság idején.
Az ezüst jellemzően követi az arany árfolyamának mozgását, és most szintén új csúcsra ért: unciánként 68,96 dolláron tetőzött. Ez az év elejéhez képest mintegy 128 százalékos drágulásnak felel meg.
Noha a Fed december 10-én végrehajtotta a vártnak megfelelő kamatcsökkentést, a jövő évi gazdasági kilátások körüli bizonytalanság ismét óvatosságra készteti a globális befektetőket.
Matthew McLennan, a First Eagle Investments globális értékalapú csapatának vezetője szerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Európa, valamint egyre inkább Japán és Kína túlfeszített költségvetési hiánya miatt "az arany monetáris értéke vitathatatlanul újra előtérbe került". Hozzátette: az egyéb nemesfémek is felzárkóztak az aranyhoz.
A befektetők a Fed következő elnökének kinevezését is kiemelt figyelemmel kísérik, miután Donald Trump amerikai elnök több alkalommal nyomást gyakorolt a jelenlegi jegybankelnökre, Jerome Powellre. Ez újra felszínre hozta a kérdést a jegybanki függetlenség megítélésével kapcsolatban.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat – a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
Hányan küzdenek vízszegénységgel hazánkban? És hogyan lehetne tisztább a víz? Mi van, ha túl sok vagy túl kevés? Mutatjuk!
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
