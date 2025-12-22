Rekord rekord hátán: ami hétfőn történt az arannyal, arra kevesen számítottak

Rekordmagasra emelkedett hétfőn az arany és az ezüst ára: az arany jegyzése unciánként 4445,8 dollárig, az ezüsté 68,96 dollárig szökött fel, írta meg a CNBC.

Az arany unciánkénti ára legutóbb 4445,8 dolláron történelmi csúcsot ért el, miközben az azonnali jegyzés 4414,99 dollár körül alakult. A nemesfém idén eddig közel 70 százalékkal drágult.

Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, miközben a kockázatosabb eszközök jelentős részben veszítettek az értékükből. A nemesfémet a befektetők hagyományosan menedékeszközként használják gazdasági és geopolitikai bizonytalanság idején.

Az ezüst jellemzően követi az arany árfolyamának mozgását, és most szintén új csúcsra ért: unciánként 68,96 dolláron tetőzött. Ez az év elejéhez képest mintegy 128 százalékos drágulásnak felel meg.

Noha a Fed december 10-én végrehajtotta a vártnak megfelelő kamatcsökkentést, a jövő évi gazdasági kilátások körüli bizonytalanság ismét óvatosságra készteti a globális befektetőket.

Matthew McLennan, a First Eagle Investments globális értékalapú csapatának vezetője szerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Európa, valamint egyre inkább Japán és Kína túlfeszített költségvetési hiánya miatt "az arany monetáris értéke vitathatatlanul újra előtérbe került". Hozzátette: az egyéb nemesfémek is felzárkóztak az aranyhoz.

A befektetők a Fed következő elnökének kinevezését is kiemelt figyelemmel kísérik, miután Donald Trump amerikai elnök több alkalommal nyomást gyakorolt a jelenlegi jegybankelnökre, Jerome Powellre. Ez újra felszínre hozta a kérdést a jegybanki függetlenség megítélésével kapcsolatban.