Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek

Ezek voltak a 18. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 45. heti hírösszefoglalója - a teljes írás elolvasásához kattints a képes kiajánlókra!

Hírek határon innen

A belföldi híreket továbbra is a hamarosan kormányt alakító Tisza Párt bejelentései, na meg a leköszönő Fidesz-KDNP kormány utolsó döntései uralták. Utóbbival kapcsolatban kétségtelen az az egyik legnagyobb hír, hogy nem ül be az Országgyűlésbe a Fidesz nagy öregei közül Kövér László, valamint Rogán Antal. De családi okokra hivatkozva nem veszi át parlamenti mandátumát az egykori vízilabdázó, Szécsi Zoltán sem. Később pedig az is kiderült, hogy a drogügyi biztosként elhíresült Horváth László ül be a helyére.

A 2026-os parlamenti választás utózöngéje, hogy kiderült: súlyos, rendszerszintű visszaéléseket és a szavazás titkosságának megsértését tárták fel az erdélyi levélszavazásokkal kapcsolatban. De nagy port kavart a közéletben az is, hogy több egymástól független külföldi sajtóértesülés szerint is a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat. Hamarosan fény derült arra is, hogy elsősorban az Öböl-meni országok, mint például Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Uruguay és az Egyesült Államok lehetnek a fő célpontok, illetve Svájc. A külföldi bankok igyekeznek blokkolni ezeket a tranzakciókat, több-kevesebb sikerrel.

Eközben a Tisza Párt fokozatosan jelentette be az újabb minisztereit. Tarr Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszteri posztot kapta. Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át. Hegedűs Zsolt, akinek a neve pedig már korábbról ismert, mint leendő egészségügyminiszter, szó szerint bombázta a nyilvánosságot az újabb megszólalásaival. Néhányat egy csokorba gyűjtöttünk:

De ugyanez elmondható a Kapitány Istvánról is, aki a gazdaság iráyításáért felel majd. Ő a magyar gazdaság újraindítását, a korrupció visszaszorítását és a vendégmunkások beáramlásának felfüggesztését nevezte meg legfőbb céljaként a Tisza Párt 100 napos programjának elemeiként. Kapitány az egészségüggyel kapcsolatban is megszólalt. Azt mondta: visszaállítanák a szabad orvosválasztást. Igaz, ezzel Hegedűs Zsolt és a Magyar Orvoskamara sem értett egyet.

Gajdos László, leendő környezetvédelmi minisztert pedig Magyar Péter bízta meg egy azonnali feladattal. A fokozódó aszály, valamint a folyók és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel pártja szakpolitikusát.

Hírek a nagyvilágból

Néhány érdekes hír a világból a teljesség igénye nélkül:

A Tisza Párt egészségügyi programja nagy ívű átalakítást ígér: több befektetést, önálló minisztériumot, rövidebb várólistákat, erősebb alapellátást, szuperkórházakat, a vidéki kórházak fejlesztését és komolyabb prevenciót. A szakmai szereplők többsége szerint az irány több ponton helyes, de szinte mindenki ugyanarra figyelmeztet. Az egészségügyi rendszer átalakításának kulcsa a részletekben, a humánerőforrás erősítésében, a finanszírozás megfelelő elosztásában és a valódi szakmai egyeztetésben lesz. A Tisza Párt programjáról Sinkó Eszter egészségügyi közgazdászt, a Magyar Kórházszövetséget, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát, a Magyar Orvosok Szakszervezetét, a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Védőnők Egyesületét és az Országos Mentőszolgálatot kérdeztük.

A tőkepiacon a pénzüket teszik a véleményük mögé, és ott most azt mondják, hogy Magyarországon sokkal jobb dolgok fognak következni, mint eddig - mondta a Pénzcentrumnak Balásy Zsolt, aki szerint a rendszerváltást nem lehet túlértékelni, konkrétan a pokolba vezető útról tértünk le. A Hold Alapkezelő portfóliómenedzsere a 2030-as euróbevezetést relálisnak tartja, szerinte a rendszerváltás óta mind a 9 magyar kormány vacak volt, és sokkal beljebb lennénk, ha már csak 4-5-nek is kevesebb eszköz lett volna a kezében azért, mert euró van. Mint mondta: "minden magyar embernek örülnie kellene, hogy a statisztikailag jó eséllyel szar magyar kormányok kezéből kiveszünk egy eszközt, a forintárfolyamot." A szakember az elmúlt 16 év gazdaságirányítása kapcsán azt a konzekvenciát vonta le, hogy bebizonyosodott: nem szabad szembemenni a piac láthatatlan kezével, ami kirostálja a jó gazdasági döntéseket. A leendő pénzügy és gazdasági miniszternek a káros árbuherálások kivezetésén kívül alázatot, "gondnoki hozzáállást" és teljes transzparenciát javasolna. Ezek mellett beszélgettünk arról is, mennyire bolondult meg Donald Trump, milyen menekülőút látszik a tőzsdei káoszban, és eljöhet-e a kánaán a magyar részvénypiacon.

Miközben Budapest tovább növeli előnyét a hazai bértérképen, a fizikai dolgozók keresetei még élesebben rajzolják ki az ország kettészakadását: egyes nyugati és ipari központokban 400 ezer feletti nettók a jellemzők, máshol alig érik el a 280 ezret. A különbségek azonban nemcsak térségek, hanem ágazatok között is drámaiak - a csúcson akár közel egymilliós fizetések is megjelennek.

„A magyar piac továbbra is nagyon árérzékeny” - mondta el a Pénzcentrumnak Forrás Ákos, az Alza.hu magyarországi country managere. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot olyan szállításért, ami akár másnapra odateszi eléjük a terméket. És ez még nem minden. Dinamikusan nő azok aránya is, akik hitelre vásárolnak elektronikai eszközöket. Olyannyira, hogy a cseh központú cég számára a magyar piac gyakorlatilag tesztterep lett ezen a fronton. Az Alza hazai vezetőjével beszéltünk arról is, meddig bírja még a kereslet az áremelkedést, mi pörgeti valójában a piacot, és miért akadozhatnak most Magyarországon a klasszikus marketplace-modellre építő cégek.

A 2026-os ADAC hibastatisztika arra a következtetésre jutott, hogy az autók megbízhatósága javult, a meghibásodások száma csökkent, és az elektromos modellek kedvezőbb képet mutatnak a hagyományos hajtású autókhoz képest. Ugyanakkor a jelentés egyik legmeglepőbb tanulsága, hogy két korábban rendkívül megbízhatónak tartott márka, a Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt jól beazonosítható műszaki problémák miatt. Ez különösen azért figyelemre méltó, mert ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.

A szuperhősök meghódították a mozikat, a plakátok pedig egyre több nappali falán jelennek meg, mégsem beszélhetünk klasszikus tömegpiacról. Magyarországon a képregények és művészi plakátok világa inkább egy szűk, de egyre tudatosabb gyűjtői rétegre épül, ahol a nosztalgia, az esztétikum és a befektetési szempontok különös egyensúlyban találkoznak. A piac átalakulóban van: a hétköznapi olvasmányból prémium termék, az egyszerű dekorációból pedig komoly értéket képviselő gyűjtői darab válik.

A Tisza-kormány 2030-ra kitűzött euróbevezetési célja a magyar gazdaság teljes pénzügyi újraszervezését vetíti előre, amely nemcsak devizaváltást, hanem hosszabb távú makrogazdasági konvergenciát is jelentene. A folyamat a hitelektől a megtakarításokon át a készpénzhasználatig minden területet érintene, miközben a régiós példák szerint az átállás hatásai már évekkel a hivatalos csatlakozás előtt megjelennének. Balásy Zsolt szerint a 2030-as euróbevezetés „teljesen reális”, és az egyik legfontosabb hozadéka az lenne, hogy kikerülne a gazdaságpolitika eszköztárából a forint árfolyamának aktív befolyásolása. Úgy véli, ez hosszabb távon kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és erősebb strukturális alkalmazkodási kényszert eredményezne.

Egymásnak feszülő trendek rajzolódnak ki a világ jegybankjainál. Több ország gyors ütemben növeli aranytartalékát, miközben mások kénytelenek eladni. A folyamat mögött geopolitikai kockázatok, devizapiaci nyomás és tudatos tartalékpolitikai döntések állnak.