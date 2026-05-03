Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Gazdaság

Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek

Pénzcentrum
2026. május 3. 19:00

Ezek voltak a 18. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 45. heti hírösszefoglalója - a teljes írás elolvasásához kattints a képes kiajánlókra!

Hírek határon innen

A belföldi híreket továbbra is a hamarosan kormányt alakító Tisza Párt bejelentései, na meg a leköszönő Fidesz-KDNP kormány utolsó döntései uralták. Utóbbival kapcsolatban kétségtelen az az egyik legnagyobb hír, hogy nem ül be az Országgyűlésbe a Fidesz nagy öregei közül Kövér László, valamint Rogán Antal. De családi okokra hivatkozva nem veszi át parlamenti mandátumát az egykori vízilabdázó, Szécsi Zoltán sem. Később pedig az is kiderült, hogy a drogügyi biztosként elhíresült Horváth László ül be a helyére

A 2026-os parlamenti választás utózöngéje, hogy kiderült: súlyos, rendszerszintű visszaéléseket és a szavazás titkosságának megsértését tárták fel az erdélyi levélszavazásokkal kapcsolatban. De nagy port kavart a közéletben az is, hogy több egymástól független külföldi sajtóértesülés szerint is a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat. Hamarosan fény derült arra is, hogy elsősorban az Öböl-meni országok, mint például Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Uruguay és az Egyesült Államok lehetnek a fő célpontok, illetve Svájc. A külföldi bankok igyekeznek blokkolni ezeket a tranzakciókat, több-kevesebb sikerrel.

Eközben a Tisza Párt fokozatosan jelentette be az újabb minisztereit. Tarr Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszteri posztot kapta. Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át. Hegedűs Zsolt, akinek a neve pedig már korábbról ismert, mint leendő egészségügyminiszter, szó szerint bombázta a nyilvánosságot az újabb megszólalásaival. Néhányat egy csokorba gyűjtöttünk:

De ugyanez elmondható a Kapitány Istvánról is, aki a gazdaság iráyításáért felel majd. Ő a magyar gazdaság újraindítását, a korrupció visszaszorítását és a vendégmunkások beáramlásának felfüggesztését nevezte meg legfőbb céljaként a Tisza Párt 100 napos programjának elemeiként. Kapitány az egészségüggyel kapcsolatban is megszólalt. Azt mondta: visszaállítanák a szabad orvosválasztást. Igaz, ezzel Hegedűs Zsolt és a Magyar Orvoskamara sem értett egyet.

Gajdos László, leendő környezetvédelmi minisztert pedig Magyar Péter bízta meg egy azonnali feladattal. A fokozódó aszály, valamint a folyók és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel pártja szakpolitikusát.

Hírek a nagyvilágból

Néhány érdekes hír a világból a teljesség igénye nélkül:

Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 18. héten, 2026-ban

Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja

A Tisza Párt egészségügyi programja nagy ívű átalakítást ígér: több befektetést, önálló minisztériumot, rövidebb várólistákat, erősebb alapellátást, szuperkórházakat, a vidéki kórházak fejlesztését és komolyabb prevenciót. A szakmai szereplők többsége szerint az irány több ponton helyes, de szinte mindenki ugyanarra figyelmeztet. Az egészségügyi rendszer átalakításának kulcsa a részletekben, a humánerőforrás erősítésében, a finanszírozás megfelelő elosztásában és a valódi szakmai egyeztetésben lesz. A Tisza Párt programjáról Sinkó Eszter egészségügyi közgazdászt, a Magyar Kórházszövetséget, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát, a Magyar Orvosok Szakszervezetét, a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Védőnők Egyesületét és az Országos Mentőszolgálatot kérdeztük.

Hiába a kecsegtető folyamatok, óriási csapdába sétálhat bele az új kormány, ha nem javít ezen a két területen
A jövőbeli növekedés alapját a magasabb hozzáadott értékű termelésnek, az innovációnak és a digitalizációnak kell adnia.

Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót

A tőkepiacon a pénzüket teszik a véleményük mögé, és ott most azt mondják, hogy Magyarországon sokkal jobb dolgok fognak következni, mint eddig - mondta a Pénzcentrumnak Balásy Zsolt, aki szerint a rendszerváltást nem lehet túlértékelni, konkrétan a pokolba vezető útról tértünk le. A Hold Alapkezelő portfóliómenedzsere a 2030-as euróbevezetést relálisnak tartja, szerinte a rendszerváltás óta mind a 9 magyar kormány vacak volt, és sokkal beljebb lennénk, ha már csak 4-5-nek is kevesebb eszköz lett volna a kezében azért, mert euró van. Mint mondta: "minden magyar embernek örülnie kellene, hogy a statisztikailag jó eséllyel szar magyar kormányok kezéből kiveszünk egy eszközt, a forintárfolyamot." A szakember az elmúlt 16 év gazdaságirányítása kapcsán azt a konzekvenciát vonta le, hogy bebizonyosodott: nem szabad szembemenni a piac láthatatlan kezével, ami kirostálja a jó gazdasági döntéseket. A leendő pénzügy és gazdasági miniszternek a káros árbuherálások kivezetésén kívül alázatot, "gondnoki hozzáállást" és teljes transzparenciát javasolna. Ezek mellett beszélgettünk arról is, mennyire bolondult meg Donald Trump, milyen menekülőút látszik a tőzsdei káoszban, és eljöhet-e a kánaán a magyar részvénypiacon. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását.

Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája

Miközben Budapest tovább növeli előnyét a hazai bértérképen, a fizikai dolgozók keresetei még élesebben rajzolják ki az ország kettészakadását: egyes nyugati és ipari központokban 400 ezer feletti nettók a jellemzők, máshol alig érik el a 280 ezret. A különbségek azonban nemcsak térségek, hanem ágazatok között is drámaiak - a csúcson akár közel egymilliós fizetések is megjelennek.

Eladó a titkos Balaton-közeli szellemváros: egykor atomfegyvereket rejtegettek itt, most bárki megveheti
A Balaton közelében egy olyan ikonikus szellemváros került piacra, amely egyszerre idézi a hidegháborút, az urbex-kultúrát és egy több milliárdos fejlesztés lehetőségét.

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

„A magyar piac továbbra is nagyon árérzékeny” - mondta el a Pénzcentrumnak Forrás Ákos, az Alza.hu magyarországi country managere. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot olyan szállításért, ami akár másnapra odateszi eléjük a terméket. És ez még nem minden. Dinamikusan nő azok aránya is, akik hitelre vásárolnak elektronikai eszközöket. Olyannyira, hogy a cseh központú cég számára a magyar piac gyakorlatilag tesztterep lett ezen a fronton. Az Alza hazai vezetőjével beszéltünk arról is, meddig bírja még a kereslet az áremelkedést, mi pörgeti valójában a piacot, és miért akadozhatnak most Magyarországon a klasszikus marketplace-modellre építő cégek.

Ezek most a legjobb és legproblémásabb használt autók: meglepő márkák kerültek a legrosszabbak közé

A 2026-os ADAC hibastatisztika arra a következtetésre jutott, hogy az autók megbízhatósága javult, a meghibásodások száma csökkent, és az elektromos modellek kedvezőbb képet mutatnak a hagyományos hajtású autókhoz képest. Ugyanakkor a jelentés egyik legmeglepőbb tanulsága, hogy két korábban rendkívül megbízhatónak tartott márka, a Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt jól beazonosítható műszaki problémák miatt. Ez különösen azért figyelemre méltó, mert ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.

Kinyitottak az első balatoni strandbüfék: itt vannak az idei árak, erre készülhetnek a turisták
Megnyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak már most jelzik: idén sem lesz olcsó a nyaralás.

Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek

A szuperhősök meghódították a mozikat, a plakátok pedig egyre több nappali falán jelennek meg, mégsem beszélhetünk klasszikus tömegpiacról. Magyarországon a képregények és művészi plakátok világa inkább egy szűk, de egyre tudatosabb gyűjtői rétegre épül, ahol a nosztalgia, az esztétikum és a befektetési szempontok különös egyensúlyban találkoznak. A piac átalakulóban van: a hétköznapi olvasmányból prémium termék, az egyszerű dekorációból pedig komoly értéket képviselő gyűjtői darab válik.

Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?

A Tisza-kormány 2030-ra kitűzött euróbevezetési célja a magyar gazdaság teljes pénzügyi újraszervezését vetíti előre, amely nemcsak devizaváltást, hanem hosszabb távú makrogazdasági konvergenciát is jelentene. A folyamat a hitelektől a megtakarításokon át a készpénzhasználatig minden területet érintene, miközben a régiós példák szerint az átállás hatásai már évekkel a hivatalos csatlakozás előtt megjelennének. Balásy Zsolt szerint a 2030-as euróbevezetés „teljesen reális”, és az egyik legfontosabb hozadéka az lenne, hogy kikerülne a gazdaságpolitika eszköztárából a forint árfolyamának aktív befolyásolása. Úgy véli, ez hosszabb távon kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és erősebb strukturális alkalmazkodási kényszert eredményezne.

Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
Az előszezon korai indulása miatt az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken.

Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre

Egymásnak feszülő trendek rajzolódnak ki a világ jegybankjainál. Több ország gyors ütemben növeli aranytartalékát, miközben mások kénytelenek eladni. A folyamat mögött geopolitikai kockázatok, devizapiaci nyomás és tudatos tartalékpolitikai döntések állnak.
