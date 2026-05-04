2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fókuszált nézet egy mobiltelefont használó egyén kezéről beltérben, technológiai és kommunikációs fogalmakat közvetítve.
Gazdaság

Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

Pénzcentrum
2026. május 4. 09:47

A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására, valamint csúcsidős felárak bevezetésére figyelmeztetnek. A vállalatok elégedetlenségét tovább fokozza, hogy a kormány kihagyta az energiaintenzív ágazatot a növekvő költségeket enyhítő állami támogatási programból - tudósított az Infostart.

A három legnagyobb brit szolgáltató – a VodafoneThree, a Virgin Media O2 és az EE – jelezte, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró energiaköltségek miatt kénytelenek lehetnek drasztikus energiatakarékossági intézkedéseket bevezetni. Ez a gyakorlatban a hálózati hozzáférés korlátozását, valamint a mobiladat-forgalom és a vezetékes internet sebességének lassítását jelentheti. Emellett bevezethetik az úgynevezett dinamikus árazást is, amelynek alapján csúcsidőben drágulna a hálózat használata.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár Nagy-Britanniában a mobil-előfizetések nemzetközi viszonylatban olcsónak számítanak, a hálózat minősége jelenleg is sok kívánnivalót hagy maga után. A papíron 97 százalékos lefedettséget biztosító 5G-hálózat a valóságban egy órából mindössze hat percig érhető el átlagosan. Ez az arány csupán töredéke az indiai vagy a dél-koreai értékeknek, ráadásul a vidéki területeken a térerő is gyakran akadozik. A megugró kiadások miatt a szolgáltatók most épp a hálózatfejlesztési beruházások és az 5G-bővítések elhalasztására kényszerülhetnek. Mindezek mellett munkahelyek is megszűnhetnek, vagy a tevékenységek egy részét külföldre szervezhetik ki.

Kapcsolódó cikkeink:

A távközlési cégek és a munkáspárti kormány között komoly feszültséget okoz egy tervezett támogatási program. A kabinet ugyanis kihagyta az ágazatot abból a kezdeményezésből, amely 2027-től tízezer gyártóvállalat villamosenergia-költségeinek a negyedét vállalná át. Az ágazati vezetők érthetetlennek tartják a döntést, mivel a szolgáltatók létfontosságú nemzeti infrastruktúrát működtetnek. A brit mobilhálózatok fenntartása rendkívül energiaigényes: évente megközelítőleg 1 terawattóra villamos energiát emésztenek fel, ami 370 ezer háztartás éves fogyasztásával egyenértékű.

Az elszálló villamosenergia-árak hátterében az azzal szorosan összefüggő gázpiaci drágulás áll. A gáz ára ugyanis mintegy harmadával emelkedett az iráni háború kezdete óta. A brit kormány a fenyegetésekre reagálva egyelőre csupán emlékeztette a távközlési vállalatokat, hogy törvényi kötelezettségük biztosítani az ügyfelek folyamatos hálózati hozzáférését.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #internet #kormány #energia #gazdaság #mobil #nagy-britannia #szolgáltatók #háború #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:47
09:30
09:26
09:22
09:13
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Portfolio Checklist
2026. május 1. 09:45
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában  
MEDIA1  |  2026. május 3. 17:12
Elmegyógyintézetbe kerül a 24.hu főszerkesztőjét brutálisan bántalmazó férfi
Közleményt adott ki a Fővárosi Főügyészség a Pető Pétert ért brutális megállói bántalmazás ügyében.
Összkép  |  2026. május 2. 17:26
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
iO Charts  |  2026. május 1. 11:58
Dino Polska részvény elemzés: 2026, az ukrán fogadás?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Dino Polska részvény árfolyama a 2024-es szintek alá ese...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
2
7 napja
Ez várhat az MBH-ra a kormányváltás után: megszólalt a bank vezérigazgatója
3
15 órája
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
4
1 hete
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
5
7 napja
Hatalmas fordulat történt estére a devizapiacon: olyat lépett a magyar forint, amire kevesen számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 09:22
Magyar érettségi 2026: szivárognak a feladatok, ezt kellett megoldaniuk az első részben a diákoknak
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 08:40
100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége
Agrárszektor  |  2026. május 4. 09:04
Te is fával fűtesz otthon? Akkor jó, ha ezzel tisztában vagy
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!