Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette.
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?
A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására, valamint csúcsidős felárak bevezetésére figyelmeztetnek. A vállalatok elégedetlenségét tovább fokozza, hogy a kormány kihagyta az energiaintenzív ágazatot a növekvő költségeket enyhítő állami támogatási programból - tudósított az Infostart.
A három legnagyobb brit szolgáltató – a VodafoneThree, a Virgin Media O2 és az EE – jelezte, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró energiaköltségek miatt kénytelenek lehetnek drasztikus energiatakarékossági intézkedéseket bevezetni. Ez a gyakorlatban a hálózati hozzáférés korlátozását, valamint a mobiladat-forgalom és a vezetékes internet sebességének lassítását jelentheti. Emellett bevezethetik az úgynevezett dinamikus árazást is, amelynek alapján csúcsidőben drágulna a hálózat használata.
Bár Nagy-Britanniában a mobil-előfizetések nemzetközi viszonylatban olcsónak számítanak, a hálózat minősége jelenleg is sok kívánnivalót hagy maga után. A papíron 97 százalékos lefedettséget biztosító 5G-hálózat a valóságban egy órából mindössze hat percig érhető el átlagosan. Ez az arány csupán töredéke az indiai vagy a dél-koreai értékeknek, ráadásul a vidéki területeken a térerő is gyakran akadozik. A megugró kiadások miatt a szolgáltatók most épp a hálózatfejlesztési beruházások és az 5G-bővítések elhalasztására kényszerülhetnek. Mindezek mellett munkahelyek is megszűnhetnek, vagy a tevékenységek egy részét külföldre szervezhetik ki.
A távközlési cégek és a munkáspárti kormány között komoly feszültséget okoz egy tervezett támogatási program. A kabinet ugyanis kihagyta az ágazatot abból a kezdeményezésből, amely 2027-től tízezer gyártóvállalat villamosenergia-költségeinek a negyedét vállalná át. Az ágazati vezetők érthetetlennek tartják a döntést, mivel a szolgáltatók létfontosságú nemzeti infrastruktúrát működtetnek. A brit mobilhálózatok fenntartása rendkívül energiaigényes: évente megközelítőleg 1 terawattóra villamos energiát emésztenek fel, ami 370 ezer háztartás éves fogyasztásával egyenértékű.
Az elszálló villamosenergia-árak hátterében az azzal szorosan összefüggő gázpiaci drágulás áll. A gáz ára ugyanis mintegy harmadával emelkedett az iráni háború kezdete óta. A brit kormány a fenyegetésekre reagálva egyelőre csupán emlékeztette a távközlési vállalatokat, hogy törvényi kötelezettségük biztosítani az ügyfelek folyamatos hálózati hozzáférését.
A forint mindhárom főbb devizával szemben gyengült, de nem áll jobban az euró sem.
Ezek voltak a 18. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Amit az öröklésről és a hagyatéki terhekről 2026-ban tudni kell: kinek jár kötelesrész, hogyan alakul a törvényes sorrend, és mikor kell 9 vagy 18 százalékos...
A nézeteltérés hátterében az áll, hogy május 9-én délelőtt alakul meg az új Országgyűlés, délután pedig Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt.
A tervek között első helyen szerepel az indokolatlan, túlárazott állami beruházások és közbeszerzések azonnali leállítása, valamint átfogó felülvizsgálata.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
A Tisza-kormány 2030-ra kitűzött euróbevezetési célja a magyar gazdaság teljes pénzügyi újraszervezését vetíti előre
Külföldi vagyonmentés: elzártak egy fontos útvonalat, de így is patakokban folyhat ki a pénz Magyarországról
Több bank is aktívan blokkolja a gyanús utalásokat.
Európai oldalon az egyezmény legnagyobb nyertesei az autóipar, a gépgyártás és a vegyipar lehetnek.
Hiába a kecsegtető folyamatok, óriási csapdába sétálhat bele az új kormány, ha nem javít ezen a két területen
A jövőbeli növekedés alapját a magasabb hozzáadott értékű termelésnek, az innovációnak és a digitalizációnak kell adnia.
Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban gyártott járművek továbbra is vámmentesek maradnak.
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását.
Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért
Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság? A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.
Fény derült egy láthatatlan hatásra, ami hozzájárult Orbán Viktor vereségéhez: ezt az okot kevesen veszik számításba
Az Európai Központi Bank és a Kieli Világgazdasági Intézet kutatásai egybehangzóan bizonyítják, hogy a dezinfláció nem ad automatikus politikai felmentést.
Hatalmas bejelentést tett a Tisza Párt miniszterjelöltje: vadiúj hatóságot hoznak létre – így fog működni a szervezet
A jövőben a civil szervezetek és az állampolgárok véleménye is érdemi szerepet kap az engedélyezési és ellenőrzési folyamatok során.
A forint vegyesen teljesített a csütörtöki kereskedés során, és heti szinten is enyhe gyengülést mutatott a főbb devizákkal szemben.
Ha eszkalálódik a közel-keleti helyzet, a kormány akár rendeleti úton csökkentheti a benzin árát.
A cél a fogyasztás növelése, valamint a hazai beszállítók helyzetének erősítése.
Hatalmas razziát indítottak az ellenőrök, ez a tavaszi kedvenc van a célkeresztben, gyorsan repülhetnek a milliós bírságok
Tavaly minden 10. szamócatétel kifogásolt volt, most új országos razzia indul az árusoknál.