Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására, valamint csúcsidős felárak bevezetésére figyelmeztetnek. A vállalatok elégedetlenségét tovább fokozza, hogy a kormány kihagyta az energiaintenzív ágazatot a növekvő költségeket enyhítő állami támogatási programból - tudósított az Infostart.

A három legnagyobb brit szolgáltató – a VodafoneThree, a Virgin Media O2 és az EE – jelezte, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró energiaköltségek miatt kénytelenek lehetnek drasztikus energiatakarékossági intézkedéseket bevezetni. Ez a gyakorlatban a hálózati hozzáférés korlátozását, valamint a mobiladat-forgalom és a vezetékes internet sebességének lassítását jelentheti. Emellett bevezethetik az úgynevezett dinamikus árazást is, amelynek alapján csúcsidőben drágulna a hálózat használata.

Bár Nagy-Britanniában a mobil-előfizetések nemzetközi viszonylatban olcsónak számítanak, a hálózat minősége jelenleg is sok kívánnivalót hagy maga után. A papíron 97 százalékos lefedettséget biztosító 5G-hálózat a valóságban egy órából mindössze hat percig érhető el átlagosan. Ez az arány csupán töredéke az indiai vagy a dél-koreai értékeknek, ráadásul a vidéki területeken a térerő is gyakran akadozik. A megugró kiadások miatt a szolgáltatók most épp a hálózatfejlesztési beruházások és az 5G-bővítések elhalasztására kényszerülhetnek. Mindezek mellett munkahelyek is megszűnhetnek, vagy a tevékenységek egy részét külföldre szervezhetik ki.

A távközlési cégek és a munkáspárti kormány között komoly feszültséget okoz egy tervezett támogatási program. A kabinet ugyanis kihagyta az ágazatot abból a kezdeményezésből, amely 2027-től tízezer gyártóvállalat villamosenergia-költségeinek a negyedét vállalná át. Az ágazati vezetők érthetetlennek tartják a döntést, mivel a szolgáltatók létfontosságú nemzeti infrastruktúrát működtetnek. A brit mobilhálózatok fenntartása rendkívül energiaigényes: évente megközelítőleg 1 terawattóra villamos energiát emésztenek fel, ami 370 ezer háztartás éves fogyasztásával egyenértékű.

Az elszálló villamosenergia-árak hátterében az azzal szorosan összefüggő gázpiaci drágulás áll. A gáz ára ugyanis mintegy harmadával emelkedett az iráni háború kezdete óta. A brit kormány a fenyegetésekre reagálva egyelőre csupán emlékeztette a távközlési vállalatokat, hogy törvényi kötelezettségük biztosítani az ügyfelek folyamatos hálózati hozzáférését.