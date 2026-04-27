Hivatalos, nem ül be az Országgyűlésbe Kövér László, Rogán Antal: itt a végleges lista a Fidesz-KDNP képviselőiről

Megalakult a Fidesz és a KDNP ellenzéki parlamenti frakciója, miután a pártszövetség jelentős személyi átalakuláson esett át az áprilisi választási vereséget követően. Orbán Viktor, Kövér László és több régi, meghatározó politikus visszaadta mandátumát. Az 52 fős ellenzéki tömbben a Fidesz 44 fős képviselőcsoportját Gulyás Gergely, míg a KDNP 8 fős frakcióját Rétvári Bence irányítja a jövőben.

Harminchat év után távozik az Országgyűlésből Orbán Viktor és Kövér László. A leköszönő miniszterelnök azzal indokolta döntését, hogy a jövőben a parlamenti munka helyett a nemzeti oldal újjászervezésére fókuszál. Kósa Lajos a választási kudarc miatti politikai felelősséget vállalva mondott le mandátumáról. Egyúttal jelezte, hogy nem indul a Fidesz következő tisztújításán sem. Ugyancsak befejezi a parlamenti munkát többek között Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Bánki Erik és Menczer Tamás. A rendszerváltás utáni első parlamentből így egyedül Németh Zsolt folytatja a képviselői tevékenységét - tudósított a Telex.

Bár a korábbi vezérkarból sokan távoznak, Szijjártó Péter és Lázár János beülnek az ellenzéki padsorokba. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a Fidesz országos listájáról mandátumot szerzett politikusok közül huszonöten nem veszik át a megbízólevelüket. Helyettük a pártvezetés döntése alapján új képviselők érkeznek. Orbán Viktor ugyanis már korábban egyértelművé tette: ellenzékben másfajta képességekre és politikusokra van szükség, mint a kormányzás során. A tíz egyéni választókerületben győztes fideszes képviselő megtartja a helyét, elkerülve ezzel az időközi választásokat. Szintén fontos változás, hogy Orbán Balázs júliustól az Európai Parlamentben folytatja munkáját, a hazai Országgyűlésben pedig Szekeres Pál veszi át a helyét.

A KDNP nyolcfős frakciójában is történtek változások. A Rétvári Bence vezette, Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc frakcióvezető-helyettesekkel felálló képviselőcsoportnak többek között már nem tagja Hollik István és Süli János sem.

Az új Fidesz-frakcióvezető, Gulyás Gergely szerint a megújult képviselőcsoport feladata az lesz, hogy konstruktív ellenzékként működjön. Kiemelte, hogy a szakmailag megalapozott javaslatokat támogatni fogják. Ugyanakkor határozottan fellépnek a több mint kétharmados parlamenti többséggel rendelkező új kormánypártok önkényes döntéseivel szemben. Az elmúlt tizenhat év folyamatos kormányzása után a megmaradt és az újonnan érkező fideszes képviselőknek most egy teljesen új szerepkörhöz kell alkalmazkodniuk az Országgyűlésben. A Fidesz-frakció teljes névsora: