Budapest, Magyarország, Európa. A Parlament épülete és a Duna alkonyatkor
Gazdaság

Hivatalos, nem ül be az Országgyűlésbe Kövér László, Rogán Antal: itt a végleges lista a Fidesz-KDNP képviselőiről

Pénzcentrum
2026. április 27. 16:06

Megalakult a Fidesz és a KDNP ellenzéki parlamenti frakciója, miután a pártszövetség jelentős személyi átalakuláson esett át az áprilisi választási vereséget követően. Orbán Viktor, Kövér László és több régi, meghatározó politikus visszaadta mandátumát. Az 52 fős ellenzéki tömbben a Fidesz 44 fős képviselőcsoportját Gulyás Gergely, míg a KDNP 8 fős frakcióját Rétvári Bence irányítja a jövőben.

Harminchat év után távozik az Országgyűlésből Orbán Viktor és Kövér László. A leköszönő miniszterelnök azzal indokolta döntését, hogy a jövőben a parlamenti munka helyett a nemzeti oldal újjászervezésére fókuszál. Kósa Lajos a választási kudarc miatti politikai felelősséget vállalva mondott le mandátumáról. Egyúttal jelezte, hogy nem indul a Fidesz következő tisztújításán sem. Ugyancsak befejezi a parlamenti munkát többek között Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Bánki Erik és Menczer Tamás. A rendszerváltás utáni első parlamentből így egyedül Németh Zsolt folytatja a képviselői tevékenységét - tudósított a Telex.

Bár a korábbi vezérkarból sokan távoznak, Szijjártó Péter és Lázár János beülnek az ellenzéki padsorokba. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a Fidesz országos listájáról mandátumot szerzett politikusok közül huszonöten nem veszik át a megbízólevelüket. Helyettük a pártvezetés döntése alapján új képviselők érkeznek. Orbán Viktor ugyanis már korábban egyértelművé tette: ellenzékben másfajta képességekre és politikusokra van szükség, mint a kormányzás során. A tíz egyéni választókerületben győztes fideszes képviselő megtartja a helyét, elkerülve ezzel az időközi választásokat. Szintén fontos változás, hogy Orbán Balázs júliustól az Európai Parlamentben folytatja munkáját, a hazai Országgyűlésben pedig Szekeres Pál veszi át a helyét.

A KDNP nyolcfős frakciójában is történtek változások. A Rétvári Bence vezette, Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc frakcióvezető-helyettesekkel felálló képviselőcsoportnak többek között már nem tagja Hollik István és Süli János sem.

Az új Fidesz-frakcióvezető, Gulyás Gergely szerint a megújult képviselőcsoport feladata az lesz, hogy konstruktív ellenzékként működjön. Kiemelte, hogy a szakmailag megalapozott javaslatokat támogatni fogják. Ugyanakkor határozottan fellépnek a több mint kétharmados parlamenti többséggel rendelkező új kormánypártok önkényes döntéseivel szemben. Az elmúlt tizenhat év folyamatos kormányzása után a megmaradt és az újonnan érkező fideszes képviselőknek most egy teljesen új szerepkörhöz kell alkalmazkodniuk az Országgyűlésben. A Fidesz-frakció teljes névsora:

  • Ágh Péter,
  • Balla György,
  • Balla Mihály,
  • Bencsik János,
  • Bóka János,
  • Czirbus Gábor,
  • Budai Gyula,
  • Csibi Krisztina,
  • Csuzda Gábor,
  • Hankó Balázs,
  • Hegedűs Barbara,
  • Koncz Zsófia,
  • Takács Árpád,
  • Tilki Attila,
  • Vitályos Eszter,
  • Vitányi István,
  • F. Kovács Sándor,
  • Gulyás Gergely,
  • Gyopáros Alpár,
  • Héjj Dávid,
  • Hidvéghi Balázs,
  • Kocsis Máté,
  • Kovács Sándor,
  • Lázár János,
  • Molnárné Lezsák Anna,
  • Nagy Bálint,
  • Németh Balázs,
  • Németh Zsolt,
  • Orbán Balázs,
  • Panyi Miklós,
  • Papp Zsolt,
  • Pócs János,
  • Radics Béla,
  • Szécsi Zoltán,
  • Szentkirályi Alexandra,
  • Szijjártó Péter,
  • Szűcs Gábor,
  • Takács Péter,
  • Tuzson Bence,
  • V. Németh Zsolt,
  • Varga Gábor,
  • Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária,
  • Witzmann Mihály,
  • Zsigó Róbert.
#kormány #magyarország #választások #országgyűlési választások #gazdaság #parlament #orbán viktor #lázár jános #politika #szíjjártó péter #gulyás gergely

Elhunyt Sebő Ferenc

Semjén Zsolt lemondott

