Tényleg nagyüzemben menekítik pénzüket az oligarchák Magyarországról? Ezekben az országokban landolhatnak a milliárdok

Magyar Péter bejelentése szerint a politikai fordulat hatására a korábbi rendszer gazdasági elitje rohamléptékben kezdte meg vagyonának külföldre menekítését. Sokan az ország elhagyására készülnek, a legfőbb célpontok között pedig az Egyesült Arab Emírségek, Uruguay és az Egyesült Államok szerepel. Pénzügyi szakértők szerint a tőkekivonás nagy része már a választások előtt lezajlhatott. A leendő miniszterelnök szigorú hatósági fellépést sürgető szavai így elsősorban a további vagyonmentés megakadályozását és a felelősségre vonás előkészítését szolgálják a szakértők szerint.

Szakértők szerint a leendő miniszterelnök által megnevezett célországok pontosan tükrözik a jelenlegi nemzetközi vagyontervezési trendeket - írja a Telex. Bár a sajtóban megjelent, hogy Bécsből tömegesen indulnak magánrepülőgépek magyar utasokkal, az ottani szigorú, pénzmosás elleni szabályok és a kiemelt közszereplők (PEP) alapos átvilágítása miatt az osztrák bankrendszer biztosan nincs benne a láncban, de a hozzáértők szerint a magánrepülőgépeknek ettől még lehet az indulópontja Bécs.

A tényleges célpontok sokkal inkább a Közel-Kelet, a tengerentúl és Ázsia bizonyos államai. Az Öböl menti monarchiák közül az Egyesült Arab Emírségek a legreálisabb választás. Szaúd-Arábia a szakértők szerint túlságosan autoriter és kiszámíthatatlan. A közelmúltban is előfordult például, hogy a szaúdi trónörökös dollármilliárdosokat záratott luxusszállodába, amíg le nem mondtak vagyonuk egy részéről.

Uruguay a könnyített letelepedési feltételek és a nemzetközi információcserétől való vonakodása miatt vonzó, bár némileg kevésbé stabil, mint például Szingapúr. A legnépszerűbb célponttá azonban az Egyesült Államok vált. A svájci banktitok megszűnésével ugyanis az USA a világ egyik legnagyobb adóparadicsomává lépett elő. Az olyan államokban, mint Nevada vagy Delaware, a cégek tényleges tulajdonosai teljesen rejtve maradhatnak. Ráadásul az amerikai adóügyi szabályozás (FATCA) egyoldalúan működik. Az Egyesült Államok globálisan gyűjt adatokat, de a saját bankjaiban tartott külföldi vagyonokról szinte semmilyen információt nem ad ki más országoknak.

A vagyonkimenekítés és az emigráció hátterében az a vélekedés állhat, hogy ezekből az országokból nehézkes a kiadatás. A gyakorlat azonban sokszor rácáfol erre a feltételezésre. Egy egzotikus államból is hazahozhatják a gyanúsítottakat (Bróker Marcsi is hazakerült Belize-ből, vagy Lakatos András (Kisbandi) Brazíliából), míg egy kölcsönös kiadatási egyezménnyel rendelkező európai országban a jól megfizetett sztárügyvédek akár évekig is képesek blokkolni a hatóságok munkáját.

Bár rendszeresen szárnyra kapnak olyan pletykák, miszerint ismert oligarchák családostul távoztak például Dubajba, a valóságban sok, távozással hírbe hozott üzletember belföldön tartózkodik. Közéjük tartozik Mészáros Lőrinc is, aki állítólag azt is kijelentette, nem tervez elutazni. A gazdasági elit egy része állítólag azzal nyugtatja partnereit, hogy informális megállapodásaik révén a jövőben is védelmet élveznek, úgy tudni, nem a Tiszával állapodtak meg, hanem más gazdasági szereplők kínálnak nekik kiutat.

Magyar Péter időközben felszólította a rendőrséget, az ügyészséget és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a bűncselekményekből származó vagyonok zárolására, valamint az érintettek őrizetbe vételére. Jogilag azonban ez egy rendkívül bonyolult folyamat. Konkrét bizonyítékok és megalapozott gyanú nélkül ugyanis a hatóságok nem korlátozhatják sem a személyek utazását, sem a pénzmozgásokat.

A lap szerint a hirtelen kialakult vagyonmentési pánik fő oka, hogy a fideszes elitet sokkolta a Tisza Párt kétharmados győzelme, hiszen a legtöbben az utolsó pillanatig bíztak a kormánypárt hatalmon maradásában. Az előrelátóbb szereplők már a közvélemény-kutatási trendek fordulatakor elkezdték a jogi és adminisztratív előkészületeket. A menekülési hullámot tovább erősítheti a Tisza Párt által belengetett vagyonadó és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása. Szintén komoly aggodalomra ad okot a leendő kormányzati kulcspozíciók várományosainak határozott, megalkuvást nem tűrő fellépése az elszámoltatás terén.

