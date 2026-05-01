A szabad orvosválasztást a jelenlegi kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg.
Bejelentette a leendő egészségügyminiszter, Hegedűs Zsolt: hatalmas változás jön az egészségügyben
Hamarosan megalakul a magyar kórházakban a Semmelweis Rend, amelynek célja a kórházi fertőzések visszaszorítása és a betegbiztonság növelése. Az új kezdeményezés keretében kijelölt egészségügyi dolgozók felügyelik majd az intézmények higiéniáját. Büntetés helyett iránymutatással segítik az alapvető higiénés szabályok betartását.
A szerveződés elindítását Hegedűs Zsolt főorvos, az egészségügyi tárca leendő vezetője jelentette be. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Semmelweis hazájaként Magyarországnak kötelessége a világ élvonalába kerülni a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Szintén mai hír, hogy Kapitány István a mai napon arról posztolt, hogy a Tisza Párt családbarát munkahelyeket és emberségesebb szülészeti ellátást ígér. Emellett visszaállítanák a szabad orvosválasztást is.
A cél egy olyan egészségügyi környezet megteremtése, amely következetesen, emberségesen és hatékonyan védi a betegeket. Emellett fontos, hogy az itt kialakított gyakorlatot más országok szakemberei is példaként tekinthessék.
A Semmelweis Rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak, akik saját munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Kiemelt feladatuk a kórházi higiénia és a kézhigiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése.
Továbbá felügyelik a kórtermek és a vizesblokkok tisztaságát is. Külön ügyelnek arra, hogy a mindennapi védekezéshez szükséges alapvető felszerelések mindig elérhetőek legyenek a betegek és a személyzet számára. Ide tartozik például a szappan, a papírtörlő, a toalettpapír és a kézfertőtlenítő.
A rend tagjai alapvetően támogató szándékkal tevékenykednek majd. Feladataik ellátásához megfelelő képzést, szakmai felhatalmazást és intézményi védelmet kapnak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy tiszteletteljesen, de határozottan figyelmeztessenek minden olyan esetben, amikor hiányosságokat tapasztalnak a kórházi higiénia terén.
-
