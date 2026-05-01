2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kórházi folyosó orvosokkal, ápolókkal és szakorvosokkal a kórházban. Női és férfi orvosok, sebészek, egészségügyi tisztviselők együtt sétálnak a folyosón, háttal a kamerának.
Egészség

Bejelentette a leendő egészségügyminiszter, Hegedűs Zsolt: hatalmas változás jön az egészségügyben

Pénzcentrum
2026. május 1. 18:10

Hamarosan megalakul a magyar kórházakban a Semmelweis Rend, amelynek célja a kórházi fertőzések visszaszorítása és a betegbiztonság növelése. Az új kezdeményezés keretében kijelölt egészségügyi dolgozók felügyelik majd az intézmények higiéniáját. Büntetés helyett iránymutatással segítik az alapvető higiénés szabályok betartását.

A szerveződés elindítását Hegedűs Zsolt főorvos, az egészségügyi tárca leendő vezetője jelentette be. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Semmelweis hazájaként Magyarországnak kötelessége a világ élvonalába kerülni a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Szintén mai hír, hogy Kapitány István a mai napon arról posztolt, hogy a Tisza Párt családbarát munkahelyeket és emberségesebb szülészeti ellátást ígér. Emellett visszaállítanák a szabad orvosválasztást is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cél egy olyan egészségügyi környezet megteremtése, amely következetesen, emberségesen és hatékonyan védi a betegeket. Emellett fontos, hogy az itt kialakított gyakorlatot más országok szakemberei is példaként tekinthessék.

A Semmelweis Rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak, akik saját munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Kiemelt feladatuk a kórházi higiénia és a kézhigiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése.

Továbbá felügyelik a kórtermek és a vizesblokkok tisztaságát is. Külön ügyelnek arra, hogy a mindennapi védekezéshez szükséges alapvető felszerelések mindig elérhetőek legyenek a betegek és a személyzet számára. Ide tartozik például a szappan, a papírtörlő, a toalettpapír és a kézfertőtlenítő.

A rend tagjai alapvetően támogató szándékkal tevékenykednek majd. Feladataik ellátásához megfelelő képzést, szakmai felhatalmazást és intézményi védelmet kapnak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy tiszteletteljesen, de határozottan figyelmeztessenek minden olyan esetben, amikor hiányosságokat tapasztalnak a kórházi higiénia terén.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #fertőzés #egészségügy #magyarország #megelőzés #higiénia #minisztérium #betegek #betegellátás #egészségügyi dolgozók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
19:00
18:32
18:10
17:58
17:05
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
