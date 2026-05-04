2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
energiafüggőség, imf, bezárt gyárak
Gazdaság

Végleges döntés született: a helyiek nyomására teljesen eltakarítják az akkumulátorokat ebből a hazai raktárból

Pénzcentrum
2026. május 4. 17:32

Véglegesen távozik az érdi CTPark logisztikai központból az akkumulátorok raktározásával és tesztelésével foglalkozó NXT Logis Kft., valamint az összes hozzá kapcsolódó partnercég. A vállalat a helyi közösség kérésére, az ingatlantulajdonossal egyeztetve döntött a költözés mellett. A területen a jövőben semmilyen akkumulátorhoz köthető tevékenység nem maradhat - jelentette a Portfolio.

Az NXT Logis Kft. ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy működésük mindvégig megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak. Ennek ellenére a helyi lakosok véleményét tiszteletben tartva megkezdték a telephely elhagyásának előkészületeit. A költözés pontos időpontja és az új központ helyszíne egyelőre nem ismert. Az ingatlantulajdonos CTP ígérete szerint azonban a részletek tisztázása után azonnal tájékoztatják a nyilvánosságot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A főbérlő távozása automatikusan maga után vonja az alvállalkozók költözését is, mivel értük az NXT tartozik felelősséggel. A döntés így érinti az akkumulátorok anyagmozgatását, raktározását és címkézését végző albérlőt, az FSK L&S Hungary Kft.-t, valamint a szoftveres minőségellenőrzést végző MTSC Hungary Kft.-t is. Utóbbi vállalat korábban még saját fióktelep bejegyzését tervezte a helyszínen. A CTP azonban egyértelművé tette, hogy ehhez nem adják meg a tulajdonosi hozzájárulást, az alvállalkozó tájékoztatása pedig kizárólag az NXT feladata.

Az ingatlanfejlesztő határozottan leszögezte, hogy a megállapodás értelmében a létesítményben semmilyen részleges, átnevezett vagy átmeneti akkumulátoros tevékenység nem maradhat. Ez magában foglalja többek között a csomagolást és a komissiózást is. A vállalat garantálja, hogy a CTPark Budapest-Érd logisztikai parkban a jövőben egyáltalán nem folyik majd akkumulátorokkal kapcsolatos munkavégzés.
Címlapkép: Getty Images
#cég #ingatlan #akkumulátor #belföld #gazdaság #környezetvédelem #vállalat #tiltakozás #pest megye #bezárás #ingatlanfejlesztés #érd #akkugyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:42
17:32
17:14
16:57
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 4. 17:03
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 4. 15:23
Nem állunk kapcsolatban Nyasinellával - Álhírt terjeszt a HírTV és az Origo a Szivárvány TV-ről
A Fidesz-közeli HírTV és az Origo azt állította, hogy egy, a TISZA Párthoz közelálló homoszexuális a...
Holdblog  |  2026. május 4. 11:18
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de font...
Összkép  |  2026. május 2. 17:26
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
23 órája
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
2
1 hete
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
3
1 hete
Ez várhat az MBH-ra a kormányváltás után: megszólalt a bank vezérigazgatója
4
1 hete
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
5
3 napja
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 16:57
Tényleg hiába várják tömegek a fizetésüket? Váratlan hiba bénította meg a hazai bankokat: kiderült, mi áll a háttérben
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 16:04
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
Agrárszektor  |  2026. május 4. 17:34
Ez az ország árasztja el almával a világot: meglepő, honnan érkezik az áru
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!