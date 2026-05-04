Végleges döntés született: a helyiek nyomására teljesen eltakarítják az akkumulátorokat ebből a hazai raktárból

Véglegesen távozik az érdi CTPark logisztikai központból az akkumulátorok raktározásával és tesztelésével foglalkozó NXT Logis Kft., valamint az összes hozzá kapcsolódó partnercég. A vállalat a helyi közösség kérésére, az ingatlantulajdonossal egyeztetve döntött a költözés mellett. A területen a jövőben semmilyen akkumulátorhoz köthető tevékenység nem maradhat - jelentette a Portfolio.

Az NXT Logis Kft. ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy működésük mindvégig megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak. Ennek ellenére a helyi lakosok véleményét tiszteletben tartva megkezdték a telephely elhagyásának előkészületeit. A költözés pontos időpontja és az új központ helyszíne egyelőre nem ismert. Az ingatlantulajdonos CTP ígérete szerint azonban a részletek tisztázása után azonnal tájékoztatják a nyilvánosságot.

A főbérlő távozása automatikusan maga után vonja az alvállalkozók költözését is, mivel értük az NXT tartozik felelősséggel. A döntés így érinti az akkumulátorok anyagmozgatását, raktározását és címkézését végző albérlőt, az FSK L&S Hungary Kft.-t, valamint a szoftveres minőségellenőrzést végző MTSC Hungary Kft.-t is. Utóbbi vállalat korábban még saját fióktelep bejegyzését tervezte a helyszínen. A CTP azonban egyértelművé tette, hogy ehhez nem adják meg a tulajdonosi hozzájárulást, az alvállalkozó tájékoztatása pedig kizárólag az NXT feladata.

Az ingatlanfejlesztő határozottan leszögezte, hogy a megállapodás értelmében a létesítményben semmilyen részleges, átnevezett vagy átmeneti akkumulátoros tevékenység nem maradhat. Ez magában foglalja többek között a csomagolást és a komissiózást is. A vállalat garantálja, hogy a CTPark Budapest-Érd logisztikai parkban a jövőben egyáltalán nem folyik majd akkumulátorokkal kapcsolatos munkavégzés.