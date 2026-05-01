Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását.
Itt van Trump legújabb vámrendelete: ez rengeteg országot hidegzuhanyként érhet
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövő héttől 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és tehergépjárművekre kivetett vámokat. A döntést azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be a korábbi kereskedelmi megállapodást.
A The Guardian beszámolója szerint az elnök a Truth Social platformon tette közzé a határozatot. Bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a szigorítást az Unió szerződésszegése provokálta ki. Trump egyúttal az amerikai ipar fellendülését is hangsúlyozta.
Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban gyártott járművek továbbra is vámmentesek maradnak. Hozzátette, hogy a hazai autógyártásban jelenleg rekordösszegű, több mint 100 milliárd dolláros beruházási hullám zajlik. Ez hamarosan új gyárak megnyitását és rengeteg amerikai munkahely létrejöttét eredményezi.
A mostani 25 százalékos emelés közvetlen előzménye, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság a közelmúltban érvénytelenítette a Trump által korábban elrendelt vámokat. Az Egyesült Államok és az EU tavaly júliusban még olyan egyezséget kötött, amely 15 százalékos vámmal sújtotta az uniós termékeket.
Ezzel egy időben számos fontos európai exportágazatnak mentességet biztosítottak. Ezt a megállapodást az amerikai elnök idén februárban írta felül. Akkor előbb egy 10 százalékos, általános importvámot vezetett be, majd azt már másnap 15 százalékra emelte.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.