Itt van Trump legújabb vámrendelete: ez rengeteg országot hidegzuhanyként érhet

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövő héttől 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és tehergépjárművekre kivetett vámokat. A döntést azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be a korábbi kereskedelmi megállapodást.

A The Guardian beszámolója szerint az elnök a Truth Social platformon tette közzé a határozatot. Bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a szigorítást az Unió szerződésszegése provokálta ki. Trump egyúttal az amerikai ipar fellendülését is hangsúlyozta.

Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban gyártott járművek továbbra is vámmentesek maradnak. Hozzátette, hogy a hazai autógyártásban jelenleg rekordösszegű, több mint 100 milliárd dolláros beruházási hullám zajlik. Ez hamarosan új gyárak megnyitását és rengeteg amerikai munkahely létrejöttét eredményezi.

A mostani 25 százalékos emelés közvetlen előzménye, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság a közelmúltban érvénytelenítette a Trump által korábban elrendelt vámokat. Az Egyesült Államok és az EU tavaly júliusban még olyan egyezséget kötött, amely 15 százalékos vámmal sújtotta az uniós termékeket.

Ezzel egy időben számos fontos európai exportágazatnak mentességet biztosítottak. Ezt a megállapodást az amerikai elnök idén februárban írta felül. Akkor előbb egy 10 százalékos, általános importvámot vezetett be, majd azt már másnap 15 százalékra emelte.

