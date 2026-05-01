2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Gazdaság

Itt van Trump legújabb vámrendelete: ez rengeteg országot hidegzuhanyként érhet

Pénzcentrum
2026. május 1. 19:44

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövő héttől 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és tehergépjárművekre kivetett vámokat. A döntést azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be a korábbi kereskedelmi megállapodást.

A The Guardian beszámolója szerint az elnök a Truth Social platformon tette közzé a határozatot. Bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a szigorítást az Unió szerződésszegése provokálta ki. Trump egyúttal az amerikai ipar fellendülését is hangsúlyozta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban gyártott járművek továbbra is vámmentesek maradnak. Hozzátette, hogy a hazai autógyártásban jelenleg rekordösszegű, több mint 100 milliárd dolláros beruházási hullám zajlik. Ez hamarosan új gyárak megnyitását és rengeteg amerikai munkahely létrejöttét eredményezi.

A mostani 25 százalékos emelés közvetlen előzménye, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság a közelmúltban érvénytelenítette a Trump által korábban elrendelt vámokat. Az Egyesült Államok és az EU tavaly júliusban még olyan egyezséget kötött, amely 15 százalékos vámmal sújtotta az uniós termékeket.

Ezzel egy időben számos fontos európai exportágazatnak mentességet biztosítottak. Ezt a megállapodást az amerikai elnök idén februárban írta felül. Akkor előbb egy 10 százalékos, általános importvámot vezetett be, majd azt már másnap 15 százalékra emelte.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#európai unió #gazdaság #import #export #vám #autóipar #usa #donald trump #külkereskedelem #kereskedelmi háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:26
20:15
20:03
19:44
19:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 1. 09:45
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. május 1. 19:37
Egy feljelentés szerint leköpte a HírTV-s Palányi Nóra a Szivárvány TV tulajdonosát - a műsorvezető ezt tagadja
A BRFK mellett a Media1-hez is eljuttatta Pataki Tamás médiavállalkozó - a jelenleg engedélyeztetés...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
iO Charts  |  2026. május 1. 11:58
Dino Polska részvény elemzés: 2026, az ukrán fogadás?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Dino Polska részvény árfolyama a 2024-es szintek alá ese...
Holdblog  |  2026. május 1. 11:16
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra átalakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt:...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
2026. május 1.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
5 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
3
1 hete
Nagy dobásra készül Magyar Péter: olyasmit húzna meg, ami Orbánnak sem jött össze
4
1 hete
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
5
1 hete
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 19:27
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 19:00
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Agrárszektor  |  2026. május 1. 20:28
Egyre több ilyen bort isznak a magyarok: tudhatnak valamit?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm