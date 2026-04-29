Eladó a titkos Balaton-közeli szellemváros: egykor atomfegyvereket rejtegettek itt, most bárki megveheti

Szentkirályszabadja, amelyet sokan csak „Kis-Moszkvaként” vagy a „magyar Pripjatyként” emlegetnek, egykor a veszprémi repülőtér mellett működő titkos katonai központ volt. A mára urbex-látványossággá vált terület egy részét most eladásra kínálják.

Nem mindennapi ingatlanhirdetésre bukkantunk a Balaton közelében: eladóvá vált a „magyar Csernobilként” is emlegetett, egykori titkos szovjet katonai bázis. A szentkirályszabadjai szellemváros egy része, mintegy 9 hektár most befektetőre vár. A területen több elhagyatott épület áll, amelyek többsége statikailag még megfelelő állapotú, ugyanakkor teljes felújításra szorul. A legnagyobb egy ötszintes, eredetileg 42 lakásos lakótömb. A szomszédos területeken közben folyamatosan jelennek meg üzemek és új csarnokok, így a környék a hirdetés szerint vállalkozási célokra is kedvező adottságokkal bír – olvasható az ingatlan.com hirdetésében.

A mintegy 30 hektáros terület a magyarországi szovjet katonai jelenlét egyik utolsó hazai lenyomata: egykor lakótelepként és katonai bázisként működött, ma viszont elhagyott épületek, benőtt utcák és leromlott infrastruktúra jelzi a múltat. A fejlesztési potenciál ugyanakkor jelentős. A terület beépíthetősége eléri a 30 százalékot, ami egy ekkora kiterjedésű, részben már közművesített ingatlannál komoly beruházási lehetőséget jelent. A déli részen mintegy 10 hektárnyi összefüggő, sík terület is található, amely akár azonnali hasznosításra is alkalmas lehet. A Balaton mindössze 10 kilométerre fekszik, a Bakony kirándulóhelyei pedig szintén könnyen elérhetők. A teljes ingatlanért jelenleg 400 millió forintot kér a tulajdonos – a hírek szerint az év elején még magasabb áron (425 millióért) szerepelt a piacon.

Így lett a titkos katonai központból urbex-paradicsom

1996 óta áll őrizetlenül a mára szinte teljesen kifosztott szentkirályszabadjai szovjet laktanya, amely egykor több ezer orosz és ukrán katonának biztosított – a kor viszonyaihoz képest – viszonylag kényelmes életkörülményeket. A környéken a Tótvázsony melletti, „Kis-Moszkvaként” is emlegetett egykori szovjet bázis számított a legizgalmasabbnak: ez volt az egyik titkos helyszín, ahol atomtölteteket tároltak.

A katonai komplexum története több évtizedre nyúlik vissza. A repülőtér építése már 1938-ban megkezdődött, de a betonozott pályák kialakítása csak azután történt meg, hogy a szovjet hadsereg 1951-ben átvette itt az irányítást. Ekkor telepítették ide a korszak csúcstechnikájának számító MiG–15-ös és Jak–19-es vadászgépeket. Bár ezek az egységek az 1960-as évekre elkerültek innen, a szovjet jelenlét megmaradt, és a területen egy zárt, több ezer katonát és családjaikat kiszolgáló katonaváros épült ki.

A komplexum a hidegháború idején gyakorlatilag önálló világként működött: lakóházak, iskola, óvoda, kórház, mozi, üzletek és saját infrastruktúra szolgálta az itt élőket, miközben a terület hivatalosan el volt zárva a magyar lakosság elől. A kivonulás 1988-ban kezdődött, majd 1990-re a szovjet csapatok teljesen elhagyták a bázist. A laktanya azóta fokozatosan pusztul, 1996 óta gyakorlatilag őrizetlenül áll, és az évtizedek alatt nagyrészt kifosztották. Ami megmaradt, azt ma már benőtte a növényzet – így vált a hely az ország egyik legismertebb „szellemvárosává”.

A szentkirályszabadjai laktanya az elmúlt években sajátos második életet kezdett élni

Rendszeresen tartanak itt airsoft- és extrémsport-eseményeket, quados túrákat, valamint szervezett urbex-bejárásokat is. Ezek a programok már most is bevételt termelnek, vagyis a helyszín részben működő attrakcióként van jelen a piacon. A Good Night Kft. mintegy három éve üzemelteti a területet, azóta a szentkirályszabadjai szellemváros csak belépőjeggyel látogatható – írja a Veol.hu. A helyszínt folyamatos őrzés alatt tartják, kamerarendszerrel is felszerelték, a látogatók pedig meghatározott időszakban, jellemzően 10 és 20 óra között léphetnek be.

A balesetveszélyesnek minősített épületeket lezárták, ezekbe tilos a belépés, ugyanakkor a terület nagy része szabadon bejárható. Vasárnaponként egyes részeket ideiglenesen lezárnak, mivel ott airsoft-játékokat szerveznek. Az üzemeltető az urbex-turizmus mellett tudatosan épített ki egy szélesebb programkínálatot is, így quados túrákkal és tematikus rendezvényekkel további látogatókat vonzott a helyszínre.

Ez a sajátos működési modell teszi különösen érdekessé a most meghirdetett értékesítést: a leendő tulajdonos nem egy üres, elhagyott területet vesz át, hanem egy részben működő, bevételt is termelő komplexumot. A hirdetés szerint az őrzés és az alapüzemeltetés az átadás után is egy ideig biztosított lehet, ami érdemben csökkentheti az indulási kockázatokat.

Fesztiválhelyszín vagy lakópark? Bármi lehet a szovjet szellemvárosból

A terület több irányban is hasznosítható: szóba jöhet turisztikai attrakció, fesztivál- vagy rendezvényhelyszín, filmforgatási bázis, de akár lakó- vagy ipari fejlesztés is. A „posztapokaliptikus” hangulat különösen vonzóvá teheti a filmes és eseményszervezői projektek számára.

A környék az elmúlt években ingatlanpiaci szempontból is felértékelődött, részben a Balaton közelsége, részben pedig Veszprém erősödő kulturális és turisztikai szerepe miatt. A kérdés most az, hogy akad-e olyan befektető, aki a több milliárdos nagyságrendű projektben nem romokat, hanem egy újraértelmezhető városrész lehetőségét látja – és hajlandó új fejezetet nyitni egy egykori katonai lakótelep történetében.