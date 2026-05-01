euró bankjegyek a bal kezemben, hogy fizessek.
Gazdaság

Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést

Pénzcentrum
2026. május 1. 19:27

A bolgárok többsége szerint zökkenőmentesen halad az euróra való átállás az országban – derül ki az Európai Bizottság által csütörtökön közzétett Eurobarométer-felmérésből.

Bulgáriában a megkérdezettek 62 százaléka úgy véli, hogy a leváról az euróra történő átállás problémamentesen zajlik. A válaszadók 49 százaléka szerint a közös európai valuta bevezetése előnyös Bulgária számára, míg 43 százalékuk ezzel ellentétes véleményen van. A bolgárok 67 százaléka gondolja úgy, hogy az euró összességében is hasznos az Európai Unió számára.

Ugyanakkor több területen is borulátó a bolgár lakosság:

  • Az infláció kérdésében a többség (66 százalék) úgy véli, hogy az euró bevezetése tovább gyorsítja az áremelkedést Bulgáriában.
  • Csupán 21 százalékuk gondolja úgy, hogy a közös valuta segíthet az árstabilitás fenntartásában.
  • A válaszadók 47 százaléka összességében pozitív hatást vár az eurótól, míg 44 százalékuk aggodalmát fejezte ki.
  • Saját pénzügyeiket tekintve a megkérdezettek 46 százaléka számít kedvező hatásokra, 42 százalékuk viszont negatív következményektől tart.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
EZ IS ÉRDEKELHET
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
Szerinte a Tisza-kormán viselkedjen egy alázatos a gondnokként, aki csendben begyűjti a közös költséget, majd intézi a lépcsőházi takarítást, és megoldja, ha baj van a lifttel.

Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását. Ennek célja a korrekt árfeltüntetés biztosítása és az indokolatlan áremelések visszaszorítása, valamint a fogyasztóvédelmi és versenyjogi szabályok érvényesítése. A jelentés kiemeli: a jövőbeli euróövezeti bővítések során az árellenőrzésnek egy kellően hosszú időszakra kell kiterjednie.

A Bizottság emellett javasolja önkéntes üzleti magatartási kódexek bevezetésének megfontolását, illetve a kettős árfeltüntetés időszakának egy évre történő meghosszabbítását. Az euró bevezetésére készülő tagállamok Bulgária példáját is követhetik, amely az előrecsomagolt érmekészletek helyett különböző címletű érmetekercseket biztosít a vállalkozások számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A testület végkövetkeztetése szerint a bolgár tapasztalatok is megerősítik, hogy a széles körű tájékoztató és kommunikációs kampányok kulcsfontosságúak a zökkenőmentes átállásban.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 1. 09:45
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. május 1. 19:37
Egy feljelentés szerint leköpte a HírTV-s Palányi Nóra a Szivárvány TV tulajdonosát - a műsorvezető ezt tagadja
A BRFK mellett a Media1-hez is eljuttatta Pataki Tamás médiavállalkozó - a jelenleg engedélyeztetés...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
iO Charts  |  2026. május 1. 11:58
Dino Polska részvény elemzés: 2026, az ukrán fogadás?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Dino Polska részvény árfolyama a 2024-es szintek alá ese...
Holdblog  |  2026. május 1. 11:16
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra átalakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt:...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
2026. május 1.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
5 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
3
1 hete
Nagy dobásra készül Magyar Péter: olyasmit húzna meg, ami Orbánnak sem jött össze
4
1 hete
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
5
1 hete
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik
