Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést

A bolgárok többsége szerint zökkenőmentesen halad az euróra való átállás az országban – derül ki az Európai Bizottság által csütörtökön közzétett Eurobarométer-felmérésből.

Bulgáriában a megkérdezettek 62 százaléka úgy véli, hogy a leváról az euróra történő átállás problémamentesen zajlik. A válaszadók 49 százaléka szerint a közös európai valuta bevezetése előnyös Bulgária számára, míg 43 százalékuk ezzel ellentétes véleményen van. A bolgárok 67 százaléka gondolja úgy, hogy az euró összességében is hasznos az Európai Unió számára.

Ugyanakkor több területen is borulátó a bolgár lakosság:

Az infláció kérdésében a többség (66 százalék) úgy véli, hogy az euró bevezetése tovább gyorsítja az áremelkedést Bulgáriában.

Csupán 21 százalékuk gondolja úgy, hogy a közös valuta segíthet az árstabilitás fenntartásában.

A válaszadók 47 százaléka összességében pozitív hatást vár az eurótól, míg 44 százalékuk aggodalmát fejezte ki.

Saját pénzügyeiket tekintve a megkérdezettek 46 százaléka számít kedvező hatásokra, 42 százalékuk viszont negatív következményektől tart.

Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását. Ennek célja a korrekt árfeltüntetés biztosítása és az indokolatlan áremelések visszaszorítása, valamint a fogyasztóvédelmi és versenyjogi szabályok érvényesítése. A jelentés kiemeli: a jövőbeli euróövezeti bővítések során az árellenőrzésnek egy kellően hosszú időszakra kell kiterjednie.

A Bizottság emellett javasolja önkéntes üzleti magatartási kódexek bevezetésének megfontolását, illetve a kettős árfeltüntetés időszakának egy évre történő meghosszabbítását. Az euró bevezetésére készülő tagállamok Bulgária példáját is követhetik, amely az előrecsomagolt érmekészletek helyett különböző címletű érmetekercseket biztosít a vállalkozások számára.

A testület végkövetkeztetése szerint a bolgár tapasztalatok is megerősítik, hogy a széles körű tájékoztató és kommunikációs kampányok kulcsfontosságúak a zökkenőmentes átállásban.