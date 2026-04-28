A vendégmunkások hirtelen korlátozása azonnali kapacitásvesztést és működési zavarokat okozna a feldolgozóiparban, a logisztikában, az építőiparban és az élelmiszeriparban egyaránt.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
Miközben Budapest tovább növeli előnyét a hazai bértérképen, a fizikai dolgozók keresetei még élesebben rajzolják ki az ország kettészakadását: egyes nyugati és ipari központokban 400 ezer feletti nettók a jellemzők, máshol alig érik el a 280 ezret. A különbségek azonban nemcsak térségek, hanem ágazatok között is drámaiak - a csúcson akár közel egymilliós fizetések is megjelennek.
Arról már korábban beszámoltunk, hogy továbbra is markáns a területi bérszakadék Magyarországon, és egyértelműen kirajzolódik a budapesti vízfej hatása. A fővárosban 2025-ben a havi nettó átlagkereset 585 159 forint volt, ami közel 100 ezer forinttal haladja meg az országos átlagot (486 801 forint). Az országos átlagot Budapest mellett mindössze egyetlen megye, Győr-Moson-Sopron tudta meghaladni 508 119 forintos értékkel.
A lista másik végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll, ahol a nettó átlagkereset mindössze 365 305 forint volt. Ezt követi Békés (372 886 forint) és Nógrád megye (378 918 forint), vagyis az északkeleti és délkeleti perifériák továbbra is jelentős lemaradásban vannak. Ezek az értékek nemcsak Budapesthez képest alacsonyak, hanem az országos átlagtól is jelentősen elmaradnak.
Ennyit keresnek a fizikai melósok
Ez a nagy egész, megnéztük, mi a helyzet a munkaerőpiac kevesebbet kereső hányadával, a fizikai dolgozókkal. A 2025-ös adatok alapján jelentős különbségek látszanak a fizikai dolgozók nettó átlagkeresetében az egyes térségek között. A legmagasabb értéket Győr-Moson-Sopron vármegye adja 427 051 forinttal, míg a legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mérhető 279 338 forinttal. A kettő közötti különbség 147 713 forint, ami több mint másfélszeres szorzót jelent, tehát a legjobban fizető térségben dolgozók nettója több mint 50 százalékkal haladja meg a sereghajtóét.
A rangsor élén döntően a nyugat-dunántúli és iparilag erős térségek állnak: Győr-Moson-Sopron mellett Komárom-Esztergom (390 872 Ft), Budapest (391 237 Ft), Fejér (379 926 Ft) és Vas (372 100 Ft) is az országos átlag (368 735 Ft) felett helyezkedik el. Ezekben a térségekben a fizikai munkakörök bérei is magasabb szintre kerülnek, ami jól látszik abból, hogy több vármegye is stabilan 370–430 ezer forintos sávban mozog.
A középmezőny nagyjából 320–350 ezer forint közötti tartományt fed le. Ide tartozik például Heves (352 785 Ft), Veszprém (345 934 Ft), Tolna (345 380 Ft), Pest (341 819 Ft) és Bács-Kiskun (340 249 Ft). Ezek az értékek már jellemzően az országos átlag alatt vannak, de nem maradnak el drasztikusan attól.
A lista alsó harmadában főként az északkeleti és dél-dunántúli térségek találhatók: Borsod-Abaúj-Zemplén (301 593 Ft), Békés (300 510 Ft), Nógrád (281 397 Ft) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (279 338 Ft). Ezekben a vármegyékben a nettó átlagkereset már 80–90 ezer forinttal is elmarad az országos szinttől, ami jól mutatja a területi bérkülönbségek tartósságát.
Ők a legjobban kereső kétkezi melósok
A legjobban fizető nemzetgazdasági ágak listáját egyértelműen az energiaszektor vezeti: Tolna vármegyében a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás területén dolgozó fizikai munkások nettó átlagkeresete 952 809 forint. Ez kiugró érték, több mint 300 ezer forinttal haladja meg a második helyezett Csongrád-Csanád vármegyei bányászat (653 017 Ft) szintjét, és közel duplája a lista alsó részén szereplő ágazatok bérének.
A toplistán két ágazat dominál: az energiaszektor és a bányászat, kőfejtés. Előbbi több megyében is megjelenik (Heves, Csongrád-Csanád, Budapest, Hajdú-Bihar, Pest, Komárom-Esztergom, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala), jellemzően 530–590 ezer forintos sávban. A bányászat szintén erős, különösen Csongrád-Csanádban (653 ezer Ft), Jász-Nagykun-Szolnokban (593 ezer Ft) és Zalában (554 ezer Ft), de még a „gyengébb” értékek is 500 ezer forint felett alakulnak.
Érdekes, hogy a feldolgozóipar – bár országosan meghatározó – csak alacsonyabb pozíciókban jelenik meg: Győr-Moson-Sopron vármegyében 519 934 forintos nettóval kerül fel a listára. Hasonló szinten vannak az ipari aggregált kategóriák és a víz- és hulladékgazdálkodás is, amelyek jellemzően 515–520 ezer forint körül alakulnak. Ezek már érdemben elmaradnak az energiaszektor és a bányászat csúcsértékeitől.
A lista alsó részén - bár még mindig a top 20-ban - 500 ezer forint körüli nettó keresetek szerepelnek. Ide tartozik például a Hajdú-Bihar megyei bányászat (501 947 Ft) vagy a budapesti közigazgatás és védelem (497 978 Ft). A teljes rangsort nézve a legmagasabb és legalacsonyabb érték között 454 831 forint a különbség, ami rendkívül nagy szórást jelez még a legjobban fizető szegmenseken belül is.
Összességében az látszik, hogy a fizikai dolgozók esetében a legmagasabb bérek erősen koncentrálódnak az energia- és nyersanyag-kitermelő ágazatokban, míg a klasszikus ipari és közszolgáltatási területek már egy alacsonyabb, bár még mindig kiemelkedő bérszinten helyezkednek el.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
