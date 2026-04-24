Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel

Kapitány István Facebook-bejelentése alapján komoly adócsökkentés körvonalazódik a Tisza-kormány részéről, amely elsősorban a mediánbér alatt keresőket érintheti. Ez a jelenlegi munkaerőpiaci adatok szerint mintegy 2,3 millió embert jelenthet, vagyis a foglalkoztatottak közel felének nőhet a nettó jövedelme - írja elemzésében a Bankmonitor.

A Bankmonitor számításai szerint a változás az szja mérséklésén keresztül valósulna meg, differenciált módon. Az alacsonyabb keresetűek nagyobb arányú kedvezményt kapnának, míg a mediánhoz közeledve fokozatosan csökkenne az adócsökkentés mértéke. A minimálbéren dolgozók esetében például a jelenlegi 15 százalékos szja 9 százalékra csökkenhetne, ami havi szinten nagyjából 20 ezer forintos nettó többletet jelentene. Ez közel 9 százalékos jövedelemnövekedésnek felel meg.

Egy 420 ezer forintos bruttó bérnél a nettó fizetés mintegy 15 ezer forinttal nőhet, ami több mint 5 százalékos emelkedés. Ebben az esetben az szja kulcs körülbelül 11,5 százalékra mérséklődhetne.

Az 500 ezer forintos bruttó jövedelemnél a Bankmonitor becslése szerint havi 10 ezer forintos plusz maradhat a dolgozóknál, ami nagyjából 3 százalékos növekedést jelent.

A mediánbér szintjén, amelyet a bejelentés 625 ezer forint körülire tesz, a havi nyereség már kisebb, körülbelül 5 ezer forint lehet.

Az elemzés kiemeli, hogy az intézkedés nem mindenkit érintene. Azok, akik már jelenleg sem fizetnek személyi jövedelemadót, például a családi kedvezményt teljes mértékben kihasználók vagy az adómentes édesanyák, nem részesülnének további előnyben. Emellett az sem egyértelmű még, hogy a mediánbér mely időpontban érvényes értéke lesz a határ, ami befolyásolhatja az érintettek körét.

A Bankmonitor szakértői szerint a többletjövedelem elsődleges hatása a fogyasztás növekedése lehet. Az alacsonyabb keresetű háztartások jellemzően nem tudnak jelentős megtakarítást képezni, így a plusz 5–20 ezer forint nagy része várhatóan a mindennapi kiadásokban jelenik meg, ami élénkítheti a gazdaságot.

A hitelfelvételi képesség is javulhat, de csak korlátozott mértékben. A szakértők szerint a többletjövedelem legfeljebb néhány százezer forinttal, szélsőséges esetben 1–2 millió forinttal növelheti az elérhető hitelösszeget. Ez egyes esetekben segíthet elérni a szükséges hitelkeretet, de önmagában nem jelent áttörést.

A megtakarítási lehetőség inkább azoknál jelenhet meg, ahol a háztartásban több kereső is van, vagy a jövedelmi helyzet stabilabb. Az átlag alatti keresetűeknél a plusz pénz jellemzően nem elegendő érdemi tartalékképzéshez.

A Bankmonitor szerint kulcskérdés marad az intézkedés bevezetésének ütemezése. A jelenlegi költségvetési helyzet miatt nem egyértelmű, hogy az adócsökkentést mikor és milyen lépésekben vezetnék be, ami az érintettek számára is meghatározó lesz.