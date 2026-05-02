Több bank is aktívan blokkolja a gyanús utalásokat.
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
A fokozódó aszály, valamint a folyók és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel pártja szakpolitikusát. A rendkívüli csapadékhiány azonnali beavatkozást követel. Hosszú távon a Tisza Párt a vízügyi intézményrendszer teljes politikamentesítését és átfogó vízmegtartó beruházások megvalósítását ígéri.
A HungaroMet adatai szerint idén áprilisban a megszokott csapadékmennyiség mindössze tizede, mintegy 4 milliméter esett. Ezzel 1901 óta ez lett az egyik legszárazabb tavaszi hónap. A vízhiány a nagy folyókon is látványos. A Dunán például újra megjelent a rendkívül alacsony vízállásnál látható Ínség-szikla. A helyzet a talaj felső rétegeiben is drámai. Különösen Szeged térségében súlyos a probléma, ahol négyzetméterenként több mint 120 liter víz hiányzik a földből.
Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések. Ezek elengedhetetlenek lennének a Kárpát-medencét sújtó klímaváltozás és az extrém időjárás elleni védekezéshez.
A párt programjában szereplő hosszú távú beruházások idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat. Ezért az ellenzéki politikus egy azonnali, rövid és középtávú intézkedési csomag összeállításával bízta meg Gajdos Lászlót, a párt környezetvédelemért felelős leendő miniszterét - áll a megválasztott miniszterelnök Facebook bejegyzésében:
Mint írja, a fő cél az idei évre várható súlyos aszálykárok minimalizálása a mezőgazdaság és a természetvédelem területén.
A párt átfogó vízügyi vállalásai között szerepel az ágazat teljes politikamentesítése. A tervek szerint a politikai kinevezettek helyét kizárólag szakmai vezetők vennék át. Visszaállítanák a nagy önállósággal és gyors cselekvési jogkörrel rendelkező, független vízügyi szakigazgatást, valamint megerősítenék az ellenőrző hatóságokat.
Kiemelt feladatként kezelik az országos megfigyelő- és laboratóriumi hálózat helyreállítását. Továbbá olyan komplex, térségi vízmegtartó beruházásokat indítanának el, amelyek többek között a kiszáradó Homokhátság vízellátásán is javítanának.
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Az elmúlt években a generatív mesterséges intelligencia (MI) berobbanása volt az a téma, ami a legtöbb vitát szította a tudományos közegben.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
A mesterséges intelligencia gyors terjedése nemcsak az energiarendszereket, hanem egyre inkább a vízkészleteket is terheli.
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
Az incidens következményei rendkívül súlyosak voltak.
Történelmi trónfosztás készül a techvilágban: elképesztő vagyonnal taszíthatják le az élről a ChatGPT alkotóit
Az OpenAI-ból 2021-ben kivált szakemberek által alapított cég a ChatGPT megjelenése óta folyamatosan versenyez egykori cégével.
Kínos helyzetbe került Elon Musk a tárgyaláson: maga a bíró tette helyre a milliárdost egy durva megjegyzés miatt
Elon Musk szerdán folytatja tanúvallomását abban a nagy tétű perben, amelyet ő maga indított az OpenAI ellen.
Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez
A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.
Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.
Dragomán György a könyvpiac egyik legnagyobb veszélyéről: megállíthatatlanul terjednek az AI-regények, súlyos kárt okoznak
Dragomán György író szerint a mesterséges intelligencia és a gépi fordítóprogramok használata észrevétlenül, de súlyosan roncsolja a nyelvet.
Hatalmas áttörés az amerikai kutatóktól: a mesterséges intelligencia évekkel hamarabb kiszúrja ezt a gyakori gyermekkori zavart
A mesterséges intelligencia segítségével akár évekkel a hivatalos diagnózis előtt azonosítható a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar(ADHD).
Megkongatták a vészharangot: zárt felületeken terjeszkednek a bűnözők, elképesztő veszélyben a magyar gyerekek
Drasztikusan nőtt az interneten terjedő, gyermekek elleni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak mennyisége – derül ki az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentéséből.
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett
Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve
Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét.
Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés.
Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
A La Niña lezárultával a világ egy átmeneti nyugalmi állapotba lépett, ám a kutatók szerint ez csupán a vihar előtti csend: 2026-ban egy rendkívül erős...
Váratlan veszélyre figyelmeztetnek a kutatók: trágár fenyegetésekre vált a mesterséges intelligencia, ha elszakad a cérna
A mesterségesintelligencia-rendszerek képesek sértő, sőt fenyegető nyelvezetbe váltani, ha heves vitákban kell válaszolniuk.
Elképesztő újdonságot jelentett be a Duolingo: ez innentől már nem csak játék - irány a nyelvvizsga!
A tartalombővítés mögött a felhasználói bázis további növelésének szándéka állhat. A vállalat legfrissebb adatai szerint a napi aktív felhasználók száma elérte az 52,7 milliót.
