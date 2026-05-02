Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt

A fokozódó aszály, valamint a folyók és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel pártja szakpolitikusát. A rendkívüli csapadékhiány azonnali beavatkozást követel. Hosszú távon a Tisza Párt a vízügyi intézményrendszer teljes politikamentesítését és átfogó vízmegtartó beruházások megvalósítását ígéri.

A HungaroMet adatai szerint idén áprilisban a megszokott csapadékmennyiség mindössze tizede, mintegy 4 milliméter esett. Ezzel 1901 óta ez lett az egyik legszárazabb tavaszi hónap. A vízhiány a nagy folyókon is látványos. A Dunán például újra megjelent a rendkívül alacsony vízállásnál látható Ínség-szikla. A helyzet a talaj felső rétegeiben is drámai. Különösen Szeged térségében súlyos a probléma, ahol négyzetméterenként több mint 120 liter víz hiányzik a földből.

Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések. Ezek elengedhetetlenek lennének a Kárpát-medencét sújtó klímaváltozás és az extrém időjárás elleni védekezéshez.

A párt programjában szereplő hosszú távú beruházások idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat. Ezért az ellenzéki politikus egy azonnali, rövid és középtávú intézkedési csomag összeállításával bízta meg Gajdos Lászlót, a párt környezetvédelemért felelős leendő miniszterét - áll a megválasztott miniszterelnök Facebook bejegyzésében:

Mint írja, a fő cél az idei évre várható súlyos aszálykárok minimalizálása a mezőgazdaság és a természetvédelem területén.

A párt átfogó vízügyi vállalásai között szerepel az ágazat teljes politikamentesítése. A tervek szerint a politikai kinevezettek helyét kizárólag szakmai vezetők vennék át. Visszaállítanák a nagy önállósággal és gyors cselekvési jogkörrel rendelkező, független vízügyi szakigazgatást, valamint megerősítenék az ellenőrző hatóságokat.

Kiemelt feladatként kezelik az országos megfigyelő- és laboratóriumi hálózat helyreállítását. Továbbá olyan komplex, térségi vízmegtartó beruházásokat indítanának el, amelyek többek között a kiszáradó Homokhátság vízellátásán is javítanának.