Ezek voltak a 18. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Felújíthatják Budapest egyik leghíresebb épületét: már csak Magyar Péter áldására vár az üzemeltető cég
Az új kormány jóváhagyására vár a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH), hogy hitelt vehessen fel a Gellért fürdő mintegy húszmilliárd forintos felújítására. Emellett egy új kormányrendelet miatt bizonytalanná vált a történelmi fürdők, köztük a Széchenyi fürdő korszerűsítése is. A hatóságok ugyanis egyelőre nem adtak felmentést a régi típusú medencék kötelező és költséges átalakítása alól.
A Gellért fürdő teljes megújulásának kiviteli tervei már elkészültek. Jelenleg a dokumentáció műszaki ellenőrzése zajlik. A beruházást a BGYH hitelből finanszírozná, és a banki tárgyalások már sikeresen le is zárultak. A hitelfelvételhez azonban kormányzati engedély szükséges.
Ezt a kérelmet tavaly decemberben indoklás nélkül elutasították. A vállalat tavasszal újra benyújtotta az igényt, most az új kormány felállására, valamint a főváros költségvetési helyzetének tisztázódására várnak - mondta el az InfoRádióban Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója.
Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója elmondta, hogy amint megoldódik a finanszírozás kérdése, azonnal kiírhatják a kivitelezési közbeszerzést. A nagyszabású munkálatoktól függetlenül már elindult az épület alapmegerősítése, valamint a fürdő működéséhez elengedhetetlen, de életveszélyes állapotba került gépészeti központ felújítása is. Az eredeti ütemterv szerint a komplex felújítás 2027 elején kezdődne meg. A belső terek 2028-ban, a kültéri részek pedig 2029 nyarára nyílhatnának meg a látogatók előtt.
Eközben a Széchenyi fürdő átfogó felújítása megakadt egy 2024-es kormányrendelet miatt. A jogszabály előírja a hagyományos, naponta cserélt vizű (töltő-ürítő rendszerű) medencék átalakítását modern, vízforgatós technológiára. A történelmi fürdők elvileg felmentést kaphatnának az előírás alól, hiszen építésükkor még nem ilyen rendszerekre tervezték őket. A hatóság azonban a Rudas fürdő esetében nemrég váratlanul elutasított egy ilyen kérelmet.
Ez a precedens komoly bizonytalanságot teremtett. A BGYH emiatt egyelőre leállította a Széchenyi fürdő termálrészlegének több mint kétmilliárd forintos korszerűsítését. Ha a hatóság a többi esetben sem ad felmentést, a fővárosi fürdőkben összesen több mint ötven medencét kell majd kötelezően átépíteni 2029 tavaszáig. A vállalat már készíttetett egy megvalósíthatósági tanulmányt az átalakítás műszaki lehetőségeiről. Ennek eredményei alapján a Fővárosi Közgyűlés hamarosan dönthet a munkálatok folytatásáról.
A bizonytalanság ellenére a Széchenyi fürdőben haladnak a kisebb, gépészetet nem érintő munkálatok. Tavaly megújult az úszómedence, jelenleg pedig a főbejárati lépcső és a napozóterasz felújítása zajlik. Ezek a munkák várhatóan még a nyáron befejeződnek.
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz
A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.
Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben Magyarországon.
Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az osztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival.
A Temu európai üzemeltetője legalább 882 millió forint kompenzációt fizet a magyar vásárlóknak.
Hatalmas razzia indult a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyeken: erre vadásznak most a titkos ellenőrök
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot a gyors szállításért.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
Nagy bátorság kell, hogy egy ilyen vállalkozásba bele tudjon vágni az ember.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.
Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Nem mindennapi dolgot fogott a NAV: kész szerencse, kiszúrták ezt a dolgot - ki tudja mi lett volna a vége?
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Megéri kiszervezni a tavaszi nagytakarítást? Az árak mellett az is számít, mit kapunk a pénzünkért.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
