A budapesti Gellért fürdő látványos dizájnja és építészete. Üres gyógyászati termálmedence gyönyörű kék és türkizkék csempékkel.
Felújíthatják Budapest egyik leghíresebb épületét: már csak Magyar Péter áldására vár az üzemeltető cég

2026. május 3. 19:35

Az új kormány jóváhagyására vár a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH), hogy hitelt vehessen fel a Gellért fürdő mintegy húszmilliárd forintos felújítására. Emellett egy új kormányrendelet miatt bizonytalanná vált a történelmi fürdők, köztük a Széchenyi fürdő korszerűsítése is. A hatóságok ugyanis egyelőre nem adtak felmentést a régi típusú medencék kötelező és költséges átalakítása alól.

A Gellért fürdő teljes megújulásának kiviteli tervei már elkészültek. Jelenleg a dokumentáció műszaki ellenőrzése zajlik. A beruházást a BGYH hitelből finanszírozná, és a banki tárgyalások már sikeresen le is zárultak. A hitelfelvételhez azonban kormányzati engedély szükséges.

Ezt a kérelmet tavaly decemberben indoklás nélkül elutasították. A vállalat tavasszal újra benyújtotta az igényt, most az új kormány felállására, valamint a főváros költségvetési helyzetének tisztázódására várnak - mondta el az InfoRádióban Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója.

Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója elmondta, hogy amint megoldódik a finanszírozás kérdése, azonnal kiírhatják a kivitelezési közbeszerzést. A nagyszabású munkálatoktól függetlenül már elindult az épület alapmegerősítése, valamint a fürdő működéséhez elengedhetetlen, de életveszélyes állapotba került gépészeti központ felújítása is. Az eredeti ütemterv szerint a komplex felújítás 2027 elején kezdődne meg. A belső terek 2028-ban, a kültéri részek pedig 2029 nyarára nyílhatnának meg a látogatók előtt.

Eközben a Széchenyi fürdő átfogó felújítása megakadt egy 2024-es kormányrendelet miatt. A jogszabály előírja a hagyományos, naponta cserélt vizű (töltő-ürítő rendszerű) medencék átalakítását modern, vízforgatós technológiára. A történelmi fürdők elvileg felmentést kaphatnának az előírás alól, hiszen építésükkor még nem ilyen rendszerekre tervezték őket. A hatóság azonban a Rudas fürdő esetében nemrég váratlanul elutasított egy ilyen kérelmet.

Ez a precedens komoly bizonytalanságot teremtett. A BGYH emiatt egyelőre leállította a Széchenyi fürdő termálrészlegének több mint kétmilliárd forintos korszerűsítését. Ha a hatóság a többi esetben sem ad felmentést, a fővárosi fürdőkben összesen több mint ötven medencét kell majd kötelezően átépíteni 2029 tavaszáig. A vállalat már készíttetett egy megvalósíthatósági tanulmányt az átalakítás műszaki lehetőségeiről. Ennek eredményei alapján a Fővárosi Közgyűlés hamarosan dönthet a munkálatok folytatásáról.

A bizonytalanság ellenére a Széchenyi fürdőben haladnak a kisebb, gépészetet nem érintő munkálatok. Tavaly megújult az úszómedence, jelenleg pedig a főbejárati lépcső és a napozóterasz felújítása zajlik. Ezek a munkák várhatóan még a nyáron befejeződnek.
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

