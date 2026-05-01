Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a párt országjárása keretében tartott székesfehérvári fórumon 2026. március 11-én.
Egészség

Kapitány István rendkívüli bejelentése: ezeket az egészségügyi reformokat haladéktalanul bevezeti a Tisza-kormány

Pénzcentrum
2026. május 1. 14:15

A történelmi mélypontra zuhant születésszámra reagálva a Tisza Párt családbarát munkahelyeket és emberségesebb szülészeti ellátást ígér. Emellett visszaállítanák a szabad orvosválasztást is. Bár a hálapénz kivezetésével az állami szülészeteken megszűnt a korrupció ezen formája, a rendszer továbbra is kiszámíthatatlan. Emiatt még mindig rengeteg édesanya szenved el traumákat a kórházakban.

Kapitány István, a Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet a demográfiai válságra. Kiemelte, hogy a 2025-ös születésszám 1949 óta a legrosszabb adat. Véleménye szerint a 72 ezer újszülött nem pusztán egy statisztikai mutató.

Ez egyértelmű jelzése annak, hogy az emberek érthető okokból nem mernek vagy nem tudnak gyereket vállalni. A politikus hangsúlyozta: olyan országot szeretnének építeni, ahol a család és a karrier nem megy egymás rovására. Céljuk, hogy a gyermekvállalás megbecsült döntés legyen, a nők pedig egyenlő bért és elismerést kapjanak a munkájukért.

A helyzet javítása érdekében a párt támogatja a családbarát munkahelyek kialakítását. Emellett hatékonyabb meddőségi kezeléseket vezetnének be, valamint visszaállítanák a szabad szülészorvos-választás lehetőségét az állami ellátásban.

A szabad orvosválasztást a jelenlegi kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg. Ennek következtében a nők azóta az éppen ügyeletes orvosnál és szülésznőnél hozzák világra gyermeküket. Bár a hálapénzrendszer felszámolása a szülészeteken alapvetően helyes lépés volt, az intézkedés nem hozta el a remélt minőségi javulást. A változás sem az anyák, sem az egészségügyi dolgozók számára nem jelentett érdemi előrelépést.

Iványi Anna, a nők jogaiért küzdő EMMA Egyesület munkatársa szerint a rendszer nem lett kiszámíthatóbb, és továbbra is rengetegen sérülnek az ellátás során. Az egyesülethez beérkező jelzések alapján sok édesanya kér segítséget szülési traumák feldolgozásához.

Gyakori probléma a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) és a súlyos szülés utáni depresszió is. A hazai egészségügyi gyakorlat még mindig túlzottan hierarchikus és elavult rutinokra épül. A családbarát szülészeti irányelvek eközben csupán ajánlásként jelennek meg a kórházakban.

A nemzetközi szakirodalom és gyakorlat ezzel szemben azt mutatja, hogy az alacsony kockázatú, problémamentes szüléseknél a szülésznői modellre kellene támaszkodni. Ideális esetben az ellátást úgy kellene megszervezni, hogy egy vajúdó nőre végig egyetlen szülésznő jusson.

