Németországban egyelőre csak óvatos politikai felvetés, a régióban viszont már kézzelfogható változások jelzik: a munkaszüneti napok szerepe átalakulóban van.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ezeket az egészségügyi reformokat haladéktalanul bevezeti a Tisza-kormány
A történelmi mélypontra zuhant születésszámra reagálva a Tisza Párt családbarát munkahelyeket és emberségesebb szülészeti ellátást ígér. Emellett visszaállítanák a szabad orvosválasztást is. Bár a hálapénz kivezetésével az állami szülészeteken megszűnt a korrupció ezen formája, a rendszer továbbra is kiszámíthatatlan. Emiatt még mindig rengeteg édesanya szenved el traumákat a kórházakban.
Kapitány István, a Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet a demográfiai válságra. Kiemelte, hogy a 2025-ös születésszám 1949 óta a legrosszabb adat. Véleménye szerint a 72 ezer újszülött nem pusztán egy statisztikai mutató.
Ez egyértelmű jelzése annak, hogy az emberek érthető okokból nem mernek vagy nem tudnak gyereket vállalni. A politikus hangsúlyozta: olyan országot szeretnének építeni, ahol a család és a karrier nem megy egymás rovására. Céljuk, hogy a gyermekvállalás megbecsült döntés legyen, a nők pedig egyenlő bért és elismerést kapjanak a munkájukért.
A helyzet javítása érdekében a párt támogatja a családbarát munkahelyek kialakítását. Emellett hatékonyabb meddőségi kezeléseket vezetnének be, valamint visszaállítanák a szabad szülészorvos-választás lehetőségét az állami ellátásban.
A szabad orvosválasztást a jelenlegi kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg. Ennek következtében a nők azóta az éppen ügyeletes orvosnál és szülésznőnél hozzák világra gyermeküket. Bár a hálapénzrendszer felszámolása a szülészeteken alapvetően helyes lépés volt, az intézkedés nem hozta el a remélt minőségi javulást. A változás sem az anyák, sem az egészségügyi dolgozók számára nem jelentett érdemi előrelépést.
Iványi Anna, a nők jogaiért küzdő EMMA Egyesület munkatársa szerint a rendszer nem lett kiszámíthatóbb, és továbbra is rengetegen sérülnek az ellátás során. Az egyesülethez beérkező jelzések alapján sok édesanya kér segítséget szülési traumák feldolgozásához.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Gyakori probléma a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) és a súlyos szülés utáni depresszió is. A hazai egészségügyi gyakorlat még mindig túlzottan hierarchikus és elavult rutinokra épül. A családbarát szülészeti irányelvek eközben csupán ajánlásként jelennek meg a kórházakban.
A nemzetközi szakirodalom és gyakorlat ezzel szemben azt mutatja, hogy az alacsony kockázatú, problémamentes szüléseknél a szülésznői modellre kellene támaszkodni. Ideális esetben az ellátást úgy kellene megszervezni, hogy egy vajúdó nőre végig egyetlen szülésznő jusson.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.