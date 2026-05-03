Budapest, 2026. április 15.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó párt
Gazdaság

Keményen beleszállt Magyar Péter a főpolgármesterbe: ezt nem teszi zsebre Karácsony Gergely

Pénzcentrum
2026. május 3. 10:40

„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?” - üzente a megválasztott miniszterelnök a főpolgármesternek a Facebookon.

Magyar Péter több Facebook-kommentben is bírálta Karácsony Gergelyt. A kritikát az váltotta ki, hogy a főpolgármester a Tisza Párt ünnepi rendezvénye előtti napra szervezett koncertet a pesti rakpartra. A leendő miniszterelnök udvariatlan és káros lépésnek tartja a fővárosi eseményt, egyúttal a rendezvény finanszírozási hátterét is firtatta:

A konfliktus előzménye, hogy a főpolgármester egy "rendszerzáró örömkoncertet" hirdetett meg május 8-a estére a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely azzal indokolta a rendezvényt, hogy az új Országgyűlés megalakulásával kezdődő új korszakhoz előbb le kell zárni az előzőt.

A bejelentés azonban nem aratott osztatlan sikert a Tisza Párt elnökénél. Magyar Péter először a sajtóban megjelent hírek alatt, kommentben fejezte ki az elégedetlenségét. Kifejezetten károsnak és udvariatlannak nevezte, hogy egy nappal az ő országos, rendszerváltó ünnepük előtt, szinte ugyanazon a helyszínen tartanak egy másik rendezvényt. Később Karácsony Gergely saját bejegyzésénél is megjelent egy hozzászólással. Itt azt kérte számon a városvezetőn, hogy az általa csődben lévőnek nevezett főváros vagy maga a főpolgármester állja-e a koncert költségeit:

Karácsony Gergely/FacebookKarácsony Gergely/Facebook

A nézeteltérés hátterében az áll, hogy május 9-én délelőtt alakul meg az új Országgyűlés, délután pedig Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt. Ebből az alkalomból a Tisza Párt a Kossuth térre szervezett saját ünnepi eseményt, ahol az ünnepélyes zászlófelvonást követően a leendő kormányfő is beszédet mond.

Fotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#Budapest #magyarország #gazdaság #ünnep #főváros #országgyűlés #miniszterelnök #politika #főpolgármester #karácsony gergely #magyar péter

