Keményen beleszállt Magyar Péter a főpolgármesterbe: ezt nem teszi zsebre Karácsony Gergely
„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?” - üzente a megválasztott miniszterelnök a főpolgármesternek a Facebookon.
Magyar Péter több Facebook-kommentben is bírálta Karácsony Gergelyt. A kritikát az váltotta ki, hogy a főpolgármester a Tisza Párt ünnepi rendezvénye előtti napra szervezett koncertet a pesti rakpartra. A leendő miniszterelnök udvariatlan és káros lépésnek tartja a fővárosi eseményt, egyúttal a rendezvény finanszírozási hátterét is firtatta:
A konfliktus előzménye, hogy a főpolgármester egy "rendszerzáró örömkoncertet" hirdetett meg május 8-a estére a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely azzal indokolta a rendezvényt, hogy az új Országgyűlés megalakulásával kezdődő új korszakhoz előbb le kell zárni az előzőt.
A bejelentés azonban nem aratott osztatlan sikert a Tisza Párt elnökénél. Magyar Péter először a sajtóban megjelent hírek alatt, kommentben fejezte ki az elégedetlenségét. Kifejezetten károsnak és udvariatlannak nevezte, hogy egy nappal az ő országos, rendszerváltó ünnepük előtt, szinte ugyanazon a helyszínen tartanak egy másik rendezvényt. Később Karácsony Gergely saját bejegyzésénél is megjelent egy hozzászólással. Itt azt kérte számon a városvezetőn, hogy az általa csődben lévőnek nevezett főváros vagy maga a főpolgármester állja-e a koncert költségeit:
A nézeteltérés hátterében az áll, hogy május 9-én délelőtt alakul meg az új Országgyűlés, délután pedig Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt. Ebből az alkalomból a Tisza Párt a Kossuth térre szervezett saját ünnepi eseményt, ahol az ünnepélyes zászlófelvonást követően a leendő kormányfő is beszédet mond.
Fotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
