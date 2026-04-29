A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
Fontos dolgot közölt az egyedi gyógyszerkérelmekről Hegedűs Zsolt: erre készül az új egészségügyi miniszter
Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megegyezett a ritka és drága gyógyszerek támogatásáról döntő Batthyány-Strattmann László Alapítvánnyal. Az év végéig a jelenlegi rendszerben bírálják el az egyedi méltányossági kérelmeket a folyamatos betegellátás érdekében. Ezzel párhuzamosan az újonnan felálló tárca megkezdi a szervezet és az eljárásrend teljes átalakítását - számolt be saját közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) székházában tartott egyeztetésen a leendő miniszter és az alapítvány képviselői egyértelművé tették, hogy a legfőbb prioritás az ellátás biztonsága és kiszámíthatósága. Hegedűs Zsolt arra kérte a kuratóriumot, hogy december 31-ig a megszokott keretek között folytassák a munkát. Ezzel garantálható a betegek nyugalma az átmeneti időszakban.
Az új egészségügyi tárca felállásával ugyanakkor azonnal megkezdődik a rendszer felülvizsgálata. A tervek szerint átalakítják és továbbfejlesztik az alapítvány működési struktúráját, a szervezeti kereteket és a betegtájékoztatást. Emellett megújítják a kérelmek elbírálásának teljes folyamatát is.
A gyors beavatkozásra azért volt szükség, mert az utóbbi időben betegszervezetek és orvosok is panaszt tettek. Jelzéseik szerint a kormányváltás körüli időszakban a döntéshozatal szinte leállt, a beadványokra pedig alig érkezett válasz. Bár az alapítvány szerint nincsenek komoly csúszások, azt elismerték, hogy a kérelmek jelentősen felhalmozódtak.
A tavaly februárban létrehozott Batthyány-Strattmann László Alapítvány feladata, hogy elbírálja a különösen drága és ritka gyógyszerek egyedi méltányossági támogatására benyújtott kérelmeket. A gyakorlatot továbbra is számos kritika éri, legfőképpen amiatt, hogy egy ilyen kulcsfontosságú egészségügyi döntéshozatali mechanizmust miért kellett alapítványi formába kiszervezni.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hivatalos indoklás szerint a lépést az tette indokolttá, hogy a szervezet így adományokat és a személyi jövedelemadó egy százalékát is befogadhatja. A működés hatékonysága azonban az indulás óta folyamatosan akadozik.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!