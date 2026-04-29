Fontos dolgot közölt az egyedi gyógyszerkérelmekről Hegedűs Zsolt: erre készül az új egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megegyezett a ritka és drága gyógyszerek támogatásáról döntő Batthyány-Strattmann László Alapítvánnyal. Az év végéig a jelenlegi rendszerben bírálják el az egyedi méltányossági kérelmeket a folyamatos betegellátás érdekében. Ezzel párhuzamosan az újonnan felálló tárca megkezdi a szervezet és az eljárásrend teljes átalakítását - számolt be saját közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) székházában tartott egyeztetésen a leendő miniszter és az alapítvány képviselői egyértelművé tették, hogy a legfőbb prioritás az ellátás biztonsága és kiszámíthatósága. Hegedűs Zsolt arra kérte a kuratóriumot, hogy december 31-ig a megszokott keretek között folytassák a munkát. Ezzel garantálható a betegek nyugalma az átmeneti időszakban.

Az új egészségügyi tárca felállásával ugyanakkor azonnal megkezdődik a rendszer felülvizsgálata. A tervek szerint átalakítják és továbbfejlesztik az alapítvány működési struktúráját, a szervezeti kereteket és a betegtájékoztatást. Emellett megújítják a kérelmek elbírálásának teljes folyamatát is.

EZ IS ÉRDEKELHET Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja A Tisza Párt egészségügyi programja több pénzt, önálló minisztériumot, rövidebb várólistákat, erősebb alapellátást, szuperkórházakat és komolyabb prevenciót ígér.

A gyors beavatkozásra azért volt szükség, mert az utóbbi időben betegszervezetek és orvosok is panaszt tettek. Jelzéseik szerint a kormányváltás körüli időszakban a döntéshozatal szinte leállt, a beadványokra pedig alig érkezett válasz. Bár az alapítvány szerint nincsenek komoly csúszások, azt elismerték, hogy a kérelmek jelentősen felhalmozódtak.

A tavaly februárban létrehozott Batthyány-Strattmann László Alapítvány feladata, hogy elbírálja a különösen drága és ritka gyógyszerek egyedi méltányossági támogatására benyújtott kérelmeket. A gyakorlatot továbbra is számos kritika éri, legfőképpen amiatt, hogy egy ilyen kulcsfontosságú egészségügyi döntéshozatali mechanizmust miért kellett alapítványi formába kiszervezni.

A hivatalos indoklás szerint a lépést az tette indokolttá, hogy a szervezet így adományokat és a személyi jövedelemadó egy százalékát is befogadhatja. A működés hatékonysága azonban az indulás óta folyamatosan akadozik.