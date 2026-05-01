Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak
Világ

Súlyos dolgot találtak Erdélyben: ez zajlott az áprilisi választások idején a színfalak mögött

Pénzcentrum
2026. május 1. 11:19

Súlyos, rendszerszintű visszaéléseket és a szavazás titkosságának megsértését tárta fel az erdélyi levélszavazásokkal kapcsolatban az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom legújabb jelentése. A dokumentum szerint a folyamat tisztaságát alapjaiban ássa alá, hogy az RMDSZ egyszerre vesz részt a voksolás lebonyolításában, miközben nyíltan kampányol a Fidesz mellett.

A civil szervezet mintegy ötven önkéntes választási megfigyelő munkájára és lakossági bejelentésekre alapozta az összegzését. Megállapításaik szerint nem csupán elszigetelt esetekről van szó. Maga a jelenlegi, eleve hibás levélszavazási rendszer ad ugyanis széles teret a manipulációnak.

A jelentés, amelyet a 24.hu szúrt ki, számos konkrét visszásságra hívja fel a figyelmet. A határon túli választók tíz évre szóló regisztrációja miatt például teljesen ellenőrizhetetlen, hogy mi történik az elhunyt vagy elköltözött személyeknek postázott szavazólapokkal. A jogszabályi kiskapukat kihasználva az RMDSZ informális gyűjtőpontokon, sokszor meghatalmazás nélkül is átvette a kitöltött iratokat.

A voksolás sok esetben menzákon, közösségi terekben vagy polgármesteri hivatalokban zajlott. Ezeken a helyszíneken a titkosság feltételei egyáltalán nem voltak biztosítva. Gyakran előfordult az is, hogy egy ember az egész családja helyett szavazott. Az összegyűjtött voksokat nyitott, rögtönzött dobozokban tárolták, így azok őrzése és szállítása is ellenőrizhetetlen maradt.

A helyzetet tovább súlyosbította a nyílt politikai befolyásolás. Az informális szavazóhelyeken rendszeresen megjelentek a Fideszhez és Orbán Viktorhoz köthető kampányanyagok. Az RMDSZ vezető politikusai – élükön Kelemen Hunorral – a voksolás megszervezése mellett aktívan kampányoltak a magyar kormánypártnak. Ezt részben a hozzájuk köthető Transzilván YouTube-csatornán keresztül tették.

A visszaélések felszámolása érdekében a mozgalom a rendszer teljes átalakítását sürgeti. Követelik a hivatalos erdélyi szavazókörök létrehozását és a pártok általi szavazatgyűjtés betiltását. Emellett szorgalmazzák a regisztráció átláthatóbbá tételét, valamint a lebonyolítás és a pártpolitika szigorú szétválasztását.

A jelenlegi rendszer kimenetelét jól mutatják a statisztikák is. A több mint 335 ezer érvényes levélszavazat 84,04 százalékát a Fidesz–KDNP szerezte meg, míg a Tisza Párt csupán 13,85 százalékot ért el.
Pénzforgalmi betétkönyv
Olyan nem kamatozó betétkönyv, amely az ügyfél készpénzforgalmának lebonyolítására szolgál. Az ügyfelek készpénzt vehetnek fel/fizethetnek be a betétkönyv terhére/javára a postahivatalokban. A betétkönyvet a bank nyitja meg és továbbítja a postahivatalnak. A készpénzáramlást a posta regisztrálja.

