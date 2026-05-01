Moszkva következetesen igyekszik elbagatellizálni a támadások jelentőségét. Azt a tényt azonban egyre nehezebb eltitkolni, hogy az ukrán drónok rendszeresen képesek mélyen behatolni az orosz légtérbe.
Súlyos dolgot találtak Erdélyben: ez zajlott az áprilisi választások idején a színfalak mögött
Súlyos, rendszerszintű visszaéléseket és a szavazás titkosságának megsértését tárta fel az erdélyi levélszavazásokkal kapcsolatban az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom legújabb jelentése. A dokumentum szerint a folyamat tisztaságát alapjaiban ássa alá, hogy az RMDSZ egyszerre vesz részt a voksolás lebonyolításában, miközben nyíltan kampányol a Fidesz mellett.
A civil szervezet mintegy ötven önkéntes választási megfigyelő munkájára és lakossági bejelentésekre alapozta az összegzését. Megállapításaik szerint nem csupán elszigetelt esetekről van szó. Maga a jelenlegi, eleve hibás levélszavazási rendszer ad ugyanis széles teret a manipulációnak.
A jelentés, amelyet a 24.hu szúrt ki, számos konkrét visszásságra hívja fel a figyelmet. A határon túli választók tíz évre szóló regisztrációja miatt például teljesen ellenőrizhetetlen, hogy mi történik az elhunyt vagy elköltözött személyeknek postázott szavazólapokkal. A jogszabályi kiskapukat kihasználva az RMDSZ informális gyűjtőpontokon, sokszor meghatalmazás nélkül is átvette a kitöltött iratokat.
A voksolás sok esetben menzákon, közösségi terekben vagy polgármesteri hivatalokban zajlott. Ezeken a helyszíneken a titkosság feltételei egyáltalán nem voltak biztosítva. Gyakran előfordult az is, hogy egy ember az egész családja helyett szavazott. Az összegyűjtött voksokat nyitott, rögtönzött dobozokban tárolták, így azok őrzése és szállítása is ellenőrizhetetlen maradt.
A helyzetet tovább súlyosbította a nyílt politikai befolyásolás. Az informális szavazóhelyeken rendszeresen megjelentek a Fideszhez és Orbán Viktorhoz köthető kampányanyagok. Az RMDSZ vezető politikusai – élükön Kelemen Hunorral – a voksolás megszervezése mellett aktívan kampányoltak a magyar kormánypártnak. Ezt részben a hozzájuk köthető Transzilván YouTube-csatornán keresztül tették.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
A visszaélések felszámolása érdekében a mozgalom a rendszer teljes átalakítását sürgeti. Követelik a hivatalos erdélyi szavazókörök létrehozását és a pártok általi szavazatgyűjtés betiltását. Emellett szorgalmazzák a regisztráció átláthatóbbá tételét, valamint a lebonyolítás és a pártpolitika szigorú szétválasztását.
A jelenlegi rendszer kimenetelét jól mutatják a statisztikák is. A több mint 335 ezer érvényes levélszavazat 84,04 százalékát a Fidesz–KDNP szerezte meg, míg a Tisza Párt csupán 13,85 százalékot ért el.
Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak
Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.
Az amerikai elnök egy friss telefonbeszélgetésről számolt be Vlagyimir Putyinnal, amely során a tűzszünet kérdése is felmerült.
Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.
Május elsejei boltzár: rengeteg üzletlánc kapott kivételt, egytől egyig nyitva lehetnek a munka ünnepén
Fordulat a szlovák kereskedelemben: május 1. továbbra is ünnep, de a boltzár kikerült a szabályok közül.
Felfoghatatlan összeget égetett el az Egyesült Államok alig két hónap alatt: itt vannak a háború hivatalos számai
Ez az összeg már most felér a NASA teljes éves költségvetésével, és még csak két hónap telt el.
Nem azonnal érkezik meg a segítsé, és az is számít, pontosan mire költi el Kijev a több százmillió dollárt.
Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül
Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében.
Váratlan fordulat a hazai gigaprojektnél: a tervezettnél jóval hamarabb nyitja meg kapuit a lenyűgöző trópusi oázis
Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka.
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet
Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.
Napvilágot látott egy bizalmas irat: minden idők legnagyobb tőzsdei dobására készül Elon Musk, de van egy hatalmas bökkenő
A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon.
A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
Felfoghatatlan milliárdokat égetnek el feleslegesen: lerántották a leplet a döntéshozók hibás energiastratégiájáról
Európa kormányai egyelőre tudatosan kerülik a fogyasztást korlátozó lépéseket.
Kőkemény bosszú az amerikai csapás után: szinte teljesen kiürült a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson február vége óta, közölte kedden az ENSZ.
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA vita rendezése érdekében.
Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta a katonai parádé a politikai napirend kiemelt részévé vált.
Borulhat minden? Kilépett az OPEC-ből az egyik legnagyobb termelő, a szakértő megkongatta a vészharangot
Komoly változást hozhat a globális energiapiacon az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből.
Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet
Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.
Az Európai Unió elkötelezett az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása mellett.
-
