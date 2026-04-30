Május elsejei boltzár: rengeteg üzletlánc kapott kivételt, egytől egyig nyitva lehetnek a munka ünnepén

Szlovákiában 2026-tól fontos változás lépett életbe a kereskedelmi szabályozásban: május 1-je továbbra is munkaszüneti nap marad, azonban kikerült a kötelező boltzár alá eső napok listájáról.

Ez azt jelenti, hogy az üzletek ezen a napon is nyitva tarthatnak.

A posztban, amely beszámolt a hírről, szó van a lengyel alapítású Biedronka szlovákiai terjeszkedéséről is, amely már megkezdődött a régióban. A hírek szerint a jövőben akár a magyar piacra való belépés sem kizárt, amennyiben a szabályozási környezet ezt lehetővé teszi.