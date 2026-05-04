Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja

Az euró bevezetése a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia) esetében régóta napirenden lévő, de politikailag és gazdaságilag is erősen megosztó kérdés. Miközben Magyarországon időről időre felmerül a csatlakozás sürgetése, a régió egésze inkább kiváró stratégiát követ – Szlovákia kivételével, amely már 2009 óta az eurózóna tagja.

Az alábbiakban áttekintjük, hol tartanak a többiek: különösen Lengyelország és Csehország, amelyek tudatosan halogatják a közös valuta bevezetését.

Magyarország: visszatérő politikai téma, tartós gazdasági akadályok

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta az euró bevezetését, de azóta sem született konkrét céldátum. A hazai közbeszédben időről időre előkerül a csatlakozás szükségessége, különösen akkor, amikor a magyar forint árfolyama jelentősebb ingadozást mutat. A 2022–2023-as inflációs hullám idején több közgazdász is felvetette, hogy a közös valuta mérsékelhette volna az árfolyamgyengülésből fakadó inflációt.

Ugyanakkor a gazdasági realitások továbbra is távol tartják az országot az eurózónától. A maastrichti kritériumok közül különösen az infláció és a költségvetési hiány jelent problémát. A magyar gazdaságpolitika ráadásul tudatosan épít a monetáris önállóságra: a Magyar Nemzeti Bank aktív kamatpolitikával és árfolyam-kezeléssel próbál reagálni a gazdasági ciklusokra. Ez a mozgástér az euró bevezetésével megszűnne.

Ugyanakkor a Tisza Párt választási győzelme alaposan átírta Magyarország stratégiáját az ezrót illetően.

Kármán András, a párt pénzügyekért felelős szakpolitikusa szerint a volatilis hazai devizával szemben az euró stabilitást és tervezhetőséget hoz a vállalatoknak és a lakosságnak egyaránt. A pontos csatlakozási céldátumot csak az ország pénzügyi helyzetének teljes felmérése és a szakmai egyeztetések után határozzák meg, ugyanakkor

A tervek szerint 2030-ra, de kedvező esetben akár korábban is megteremthetők a bevezetés feltételei.

Magyar Péter egy nemzetközi sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a lépés nemzeti érdek. Kiemelte azt is, hogy a megvalósítás érdekében az új kormány békés együttműködésre törekszik a Magyar Nemzeti Bankkal.

A piac már el is kezdte beárazni a lehetséges váltást. Zsiday Viktor közgazdász szerint a forint közelmúltbeli erősödése mögött az a befektetői várakozás áll, hogy Magyarország belátható időn belül belép az euróövezetbe.

A szakember úgy véli, hogy az elmúlt évek folyamatos forintleértékelődése után a lakosság is egyre kevésbé bízik a hazai fizetőeszközben. Ennek köszönhetően az euró támogatottsága kiemelkedően magas. Zsiday szerint a belépési feltételek nem teljesíthetetlenek. Ha elkerüljük a súlyosabb makrogazdasági sokkokat, például egy elhúzódó olajválságot, a csatlakozás megvalósítható. Hasonlóan látja a helyzetet a Bloomberg is. Elemzésük szerint Magyarország kis nyitott gazdaságként új lendületre szorul, így nem engedheti meg magának, hogy kimaradjon a mélyebb integrációból.

Lengyelország: stabil növekedés, alacsony csatlakozási kényszer

Lengyelország esetében az euró bevezetésének kérdése jóval kevésbé sürgető. Az ország gazdasági teljesítménye az elmúlt években kiemelkedő volt a régióban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025-ös összehasonlító adatai szerint a lengyel gazdaság növekedése meghaladta az uniós átlagot, ami erősíti azt a narratívát, hogy a jelenlegi gazdasági modell jól működik euró nélkül is.

A lengyel kormányzat hivatalos álláspontja következetes: nincs napirenden az euró bevezetése. A döntéshozók szerint a lengyel zloty fenntartása fontos gazdaságpolitikai eszköz. Az árfolyam rugalmassága lehetővé teszi, hogy az ország gyorsabban alkalmazkodjon a külső sokkokhoz, különösen exportorientált ipara miatt.

A lakosság hozzáállása sem sürgeti a változást. Egy 2024-es Eurobarometer felmérés szerint a lengyelek többsége nem támogatja az euró bevezetését rövid távon, részben a nemzeti valuta iránti bizalom, részben a szuverenitási szempontok miatt. A politikai diskurzusban is gyakran megjelenik az az érv, hogy az euró bevezetése túl korai lenne egy még felzárkózó gazdaság számára.

Gazdasági szempontból Lengyelország több maastrichti kritériumot sem teljesít tartósan, különösen a költségvetési hiány és az infláció tekintetében. Ez azonban nem feltétlenül kényszer, inkább kényelmes indok a kivárásra.

Csehország: közel a feltételekhez, távol a döntéstől

Csehország különleges helyzetben van a régióban. Gazdasági mutatói alapján akár közelebb is állhatna az euró bevezetéséhez, mint Lengyelország vagy Magyarország. Egy 2025-ös elemzés rámutatott, hogy a cseh infláció az egyik legalacsonyabb volt a visegrádi országok között, ami a stabil makrogazdasági környezet jele.

Ennek ellenére a politikai akarat hiányzik. A Cseh Nemzeti Bank és a kormány több tagja is hangsúlyozza a cseh korona előnyeit. A saját valuta lehetővé teszi a finomhangolt monetáris politikát, amely különösen fontos egy nyitott, exportvezérelt gazdaság számára.

A lakosság körében az euró támogatottsága kifejezetten alacsony. Szintén az Eurobarometer adatai szerint a csehek többsége ellenzi a közös valuta bevezetését, ami erősen befolyásolja a politikai döntéshozatalt. A kérdés így nemcsak gazdasági, hanem demokratikus legitimitási problémává is válik.

Csehország esetében gyakran elhangzik az az érv, hogy az ország „technikai értelemben készen állna”, de nem látja elég erősnek az euró bevezetéséből származó előnyöket ahhoz, hogy feladja monetáris önállóságát.

Miért halogatnak? A nemzeti valuta rejtett előnyei

A visegrádi országok euróval szembeni óvatossága mögött több strukturális tényező húzódik meg. Az egyik legfontosabb a monetáris politika feletti kontroll megőrzése. A saját jegybank lehetőséget ad arra, hogy az adott ország gazdasági ciklusaihoz igazítsa a kamatszintet, ami különösen fontos akkor, ha az eurózóna „átlagos” gazdasági állapota eltér a helyi viszonyoktól.

Egy másik lényeges szempont az árfolyam szerepe. A lebegő deviza – legyen szó a forintról, a zlotyról vagy a koronáról – automatikus stabilizátorként működhet. Válság idején a gyengébb árfolyam segítheti az exportot, ami gyorsabb kilábalást eredményezhet. Ez az eszköz az eurózónában nem áll rendelkezésre.

Emellett a felzárkózó gazdaságok számára az is kockázatot jelent, hogy az euró bevezetése „befagyaszthatja” a gazdasági különbségeket. Ha egy ország alacsonyabb termelékenységi szinten csatlakozik, nehezebben tud versenyezni a fejlettebb tagállamokkal.

Az euró előnyei: stabilitás és integráció

Mindezek ellenére az euró bevezetése mellett is komoly érvek szólnak. Az árfolyamkockázat megszűnése különösen a nemzetközi kereskedelemben és a befektetésekben jelent előnyt. Az eurózóna tagjai jellemzően alacsonyabb kamatok mellett jutnak forráshoz, ami hosszabb távon ösztönözheti a gazdasági növekedést.

Az Európai Bizottság 2025-ös gazdasági előrejelzése szerint az eurózóna inflációja 2% körül stabilizálódhat, ami kiszámíthatóbb gazdasági környezetet teremt. Ez különösen fontos lehet azokban az országokban, ahol az infláció historikusan magasabb és volatilisabb.

Mikor jöhet el a váltás?

A jelenlegi trendek alapján sem Lengyelország, sem Csehország nem tervezi az euró bevezetését a közeljövőben. A döntés inkább politikai, mint gazdasági kérdéssé vált. Amíg a gazdasági teljesítmény megfelelő, és a lakosság sem sürgeti a váltást, addig a status quo fenntartása tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek.

Magyarország esetében a helyzet annyiban különbözik, hogy a gazdasági sérülékenység – különösen az árfolyam és az infláció terén – időről időre erősíti az euró melletti érveket. Ugyanakkor a kritériumok teljesítése és a politikai döntés hiánya miatt a bevezetés itt sem látszik közelinek.

Összegzés

A visegrádi országok euróhoz való viszonya jól tükrözi a régió gazdasági stratégiáját. Míg az euró stabilitást és mélyebb integrációt kínál, addig a saját valuta rugalmasságot és nagyobb gazdaságpolitikai mozgásteret biztosít. Lengyelország és Csehország egyelőre az utóbbit választja – nem kényszerből, hanem tudatos döntésként.