Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót

Miközben az Európai Unió intézményi merevsége és döntéshozatali lassúsága egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértői műhelyekben már nemcsak a reformokról, hanem a szervezet lehetséges alternatíváiról folyik a diskurzus. A föderatív védelmi magtól a digitális államszövetségen át a változó geometriájú „konföderatív Európáig” számos olyan új társulási forma körvonalazódik, amely a bürokratikus központosítás helyett a rugalmasságra és a funkcionális hatékonyságra épít. Cikkünkben áttekintjük a legfrissebb szakpolitikai javaslatokat, amelyek alapjaiban írhatják felül a kontinens integrációs jövőjét.

A jelenlegi európai politikai és akadémiai diskurzusban az Európai Unió (EU) mint szervezet nem csupán finomhangolás tárgya, hanem egyre gyakrabban merül fel az igény olyan radikálisan új struktúrákra, amelyek hatékonyabban kezelnék a 2020-as évek közepére állandósult biztonságpolitikai, gazdasági és szociális válságokat. Bár a teljes „lecserélés” politikailag rendkívül komplex folyamat lenne, a szakértői párbeszédben megjelentek olyan alternatív társulási modellek, amelyek az EU-n kívül vagy annak alapvető funkcionális átalakításával kívánják megvalósítani az európai integrációt.

Az egyik legfontosabb ilyen kezdeményezés az Emmanuel Macron francia elnök által 2022-ben útjára indított, majd 2026-ra jelentősen megerősödött Európai Politikai Közössége (EPC), amely mostanra egyfajta „geopolitikai érettséget” ért el.

Ez a fórum egy lazább, kormányközi együttműködésre épülő struktúra, amely az EU bürokratikus korlátai nélkül képes koordinálni a biztonságpolitikai és energiaügyi kérdéseket. Az EPC jelentősége abban rejlik, hogy képes integrálni az uniós tagsággal nem rendelkező, de kulcsfontosságú szereplőket, sőt, a 2026-os örményországi csúcsra szóló kanadai meghívás jelzi, hogy a szervezet már egyfajta „Demokráciák Szövetsége” irányába mutat, amely túllép a kontinens földrajzi határain.

A közös védelem területén a hagyományos uniós struktúrák, mint a PESCO, gyakran lassúnak és nehézkesnek bizonyulnak a gyorsan változó fenyegetésekkel szemben. Ennek alternatívájaként merült fel egy önálló „Európai Védelmi Rendszer” létrehozása, amely a differenciált integráció elvén alapulna.

Az Európai Föderalisták Uniója (Union of European Federalists) 2025. októberi jelentésében rávilágított, hogy a Lisszaboni Szerződés rugalmassági klauzulái mentén a „tettrekész tagállamok” egy csoportja az EMU-hoz (Gazdasági és Monetáris Unió) hasonlóan egy szorosabb, föderatív katonai szövetséget hozhatna létre.

Ez a modell nem az összes tagállam konszenzusára várna, hanem egy „kemény mag” (core Europe) köré épülne, saját parancsnoki struktúrával és közös védelmi költségvetéssel.

Ezzel párhuzamosan a RUSI (Royal United Services Institute) 2026-os elemzése szerint a szakértők egyre inkább egy olyan új „Euro-atlanti biztonsági architektúrát” sürgetnek, amely a nukleáris elrettentés és a precíziós csapásmérő képességek terén az EU-n túlmutató, direkt brit-francia-német-lengyel katonai tengelyre támaszkodna. Ez a „kvázi-szövetség” funkcionálisan átvehetné az EU védelmi ambícióit, miközben a NATO európai pilléreként definiálná magát, függetlenedve a brüsszeli döntéshozatali mechanizmusoktól és a vétójogok okozta bénultságtól.

Gazdaság és szociálpolitika

A gazdasági és szociálpolitikai integráció terén is radikális irányváltás körvonalazódik, amely a központosított szabályozás helyett a hálózatosodó, „változó geometriájú” Európa képét vetíti előre. Az ESIR (Expert group on the economic and societal impact of research and innovation) nevű szakértői csoport által 2025 augusztusában publikált koncepció a „politikai akupunktúra” vagy „nyomáspont-politika” megközelítését javasolja.

Ez a modell az uniós szintű, mindenre kiterjedő irányelvek helyett célzott, transznacionális beavatkozásokat sürget a társadalmi kihívások – például az elöregedés vagy a technológiai munkanélküliség – kezelésére. Az elképzelés lényege, hogy a tagállamok nem egy egységes „szociális unióba” tagozódnának be, hanem konkrét problémák mentén szerveződő, ad-hoc szövetségeket alkotnának, amelyekhez régiók és városok is közvetlenül csatlakozhatnának. Ez a megközelítés a szubszidiaritás elvét vinné el a végsőkig, gyakorlatilag egy „Európai Régiók Szövetségévé” alakítva át a jelenlegi kormányközi konstrukciót.

Az Európai Bizottság 2026 áprilisában megjelent „Simplicity by design” című stratégiai közleménye közvetve elismeri, hogy a jelenlegi integrációs modell fenntarthatatlanul bonyolulttá vált. A szakértői diskurzusban erre válaszul megjelent a „Konfderatív Európa” javaslata, amely a közös piac és a vámunió előnyeit megtartaná, de a politikai integrációt visszabontaná egy szuverén államok közötti technokrata együttműködés szintjére. Ebben a modellben az Európai Parlament és a Bizottság szerepe jelentősen csökkenne, a helyüket pedig tematikus ügynökségek és a nemzeti parlamentek delegáltjaiból álló koordinációs testületek vennék át. Ez a vízió különösen a közép-európai államok és az északi „takarékos” országok körében népszerű, akik a brüsszeli központosítás helyett a gazdasági pragmatizmust helyeznék előtérbe.

Digitális Európa

Végezetül meg kell említeni a „Digitális Európai Szövetség” koncepcióját, amely a fizikai határok és intézmények helyett a közös digitális infrastruktúrára és jogi sztenderdekre alapozná az összetartozást. Ez a megközelítés, amelyet többek között észt technológiai tanácsadók és a Bruegel intézet kutatói is vizsgálnak, azt sugallja, hogy a jövő integrációja nem egy fizikai központban, hanem közös adatplatformokon, blokklánc-alapú közigazgatási rendszereken és egy egységes digitális valuta (digitális euró) köré szerveződő ökoszisztémában valósulhat meg.

Ezen elképzelések összességében azt mutatják, hogy a diskurzus már messze túllépett a „több vagy kevesebb Európa” bináris vitáján; a szakértők ma már egy olyan „többsebességes és többdimenziós” architektúrában gondolkodnak, ahol az uniós intézményrendszert nem egyetlen új monolit váltja fel, hanem szakpolitikai alapon szerveződő, dinamikusan változó funkcionális társulások és hibrid szövetségek rugalmas hálózata. Ez az átalakulás lehetővé tenné, hogy Európa úgy őrizze meg globális súlyát, hogy közben alkalmazkodik a tagállamok eltérő politikai és társadalmi realitásaihoz.