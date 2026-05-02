Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
Idén jóval korábban, már május 1-jén elindult a MÁV-nál a balatoni előszezon, ami a menetrendváltozásokon túl azt is jelenti, hogy visszatérnek az étkezőkocsis járatok a magyar tenger partjára. Így májustól Budapest és Keszthely között valamennyi Balaton InterCity-vonatban étkezőkocsi-szolgáltatást lehet igénybe venni. A Pénzcentrum, ahogy az eddigi években, idén is végignézte az étkezőkocsik árlapját, és megvizsgáltuk mennyit drágultak az ételek, italok az elmúlt évek árszabásához képest. Mutatjuk a 2026-os kínálatot.
Az előszezon a balatoni vasútvonalakon idén már május 1-jén megkezdődött, ami azt is jelenti, hogy Balaton InterCity (Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Fonyód – Keszthely vonalon) étkezőkocsival közlekedik egészen szeptember 20-ig. A MÁV honlapján nemrég frissített Balaton IC étkező kocsi étlap szerint a kínálatot idén a nyári időszakhoz igazítva, a vízparti utazások hangulatát idéző, szezonális ételekkel állították össze. Az étlapon helyet kaptak a hazai és nemzetközi konyha kedvelt fogásai mellett a könnyedebb, friss alapanyagokból készült nyári ételek is.
A MÁV még januárban közölte, hogy 2025-ben is kiemelkedő évet zárt az Utasellátó, mely idén is frissülő menüajánlatokkal és a nyári szezonra szabott különleges fogásokkal készül. A gasztronómiai kínálat abszolút győztese 2025-ben a megújult hot dog volt, amelyből több mint 64 ezer darabot adtak el. Dobogós helyen végeztek a reggeli menük (40 ezer adag) és a háromszög szendvicsek (41 ezer adag), de a klasszikus hamburgerből is elfogyott közel 16 ezer. A hagyományos ízek kedvelői is találhatnak kedvükre valót az étlapon: a tradicionális gulyáslevesből több mint 12 ezer adagot szolgáltak fel.
Az italok közül a kóla termékek domináltak közel 110 ezer eladott palackkal. A sörök versenyét egy cseh sör nyerte (30 ezer üveg), amit szorosan követ az egyik legnépszerűbb hazai és egy német sör (28 ezer korsó). Tavaly az első 11 hónapban összesen több mint 1300 járaton (Kék Hullám és Napfény IC-k) volt elérhető a Fresh Corner szolgáltatás két speciális bisztrókocsiban. Az együttműködés idén tovább folytatódik.
Már nyilvános a 2026-os étkezőkocsik étlapja
A Balaton IC étkezőkocsijainak frissítették az étlapját, így már ismertek a 2026-ra vonatkozó árak. A reggelik közül egy tükörtojásokból / rántottából álló fogás kenyérrel a 2026-os szezonban 1300 forintba kerül, akárcsak 2025-ben. (2024 nyarán még 1250 forintba, 2023-ban pedig 1100 forintba került). A tavalyi egy pár grill kolbász és két mini bagett helyett idén grillkolbász tálat vehetünk (tetszőleges szószokkal, kenyérrel és csalamádéval), mely 1650 forint. (Tavaly a hasonló fogás még 1500 forint volt, 2024-ben egy pár virsli két szelet kenyérrel 950 forintba került, 2023 nyarán még 690 forint volt).
A reggeli hidegtál 2000 forint, a müzli vagy zabkása natúr joghurttal, tejjel vagy mandulaitallal 1200 forint. A csomagolt szendvicsek (négysajtos és pikáns csirkemelles) 1200 forintba kerülnek. Az italcsomag a reggeli mellé (választható melegital és 2 dl Rauch gyümölcslé) 1400 forint, akárcsak tavaly.
A harapnivaló kategóriában a hot dog (választható grillkolbásszal és szószoka) 900 forint, 50 forinttal még olcsóbb is, mint tavaly volt. (2024-ben egy hot dog 850 forintba került a Balaton felé az étkezőkocsiban, és 2023-ban még 690 forintba, de nem grillkolbásszal készült.) Az amerikai káposztasaláta lekerült az étlapról, de a hot dog menü (hot dog + 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz) maradt, káposztasaláta nélkül 1250 forint, a grillkolbász tál + üdítő vagy sör pedig 1900 forint.
A különböző lepények és az ajváros pirítós szintén lekerült a menüről, de maradt a tócsni fokhagymás tejföllel, mely megtartotta tavalyi 1000 forintos árát. A saláták drágultak: egy Cézár saláta 2026-ban 2400 forint, míg 2025-ben és 2024-ben 1900 forintba került, 2023-ban még 1790 forint volt. Grillezett csirkemell csíkokkal ugyanez 360 forint, míg tavaly 2700 forint volt, 2025-ben 2650 forint, 2023-ban 2090 forint. A tonhal saláta ára maradt 2700 forint, 2024-ben és 2023-ban pedig a csirkemell csíkos Cézárral volt egy árban.
A levesek ára nem változott. Idén hideg gyümölcsleves szerepel a kínálatban 1950 forintért, pont mint tavaly az eperkrémleves és tavalyelőtt az őszibarack krémleves volt (2023-ban a meggyleves még 1090 forint volt). A gulyásleves idén is 3000 forint, 2024-ben is már 2990 forint volt, míg 2023-ban még 1790 forint. Az instant levesek (sajtkrémleves, paradicsomleves, csirkekrémleves, gombakrémleves) idén is 500 forintba kerülnek, 2024-ben 450 forintért voltak megvásárolhatók, de 2023 nyarán még 380 forintba kerültek. A magyaros menü (gulyásleves + palacsinta) 3500 forint, miközben 2025-ben még 4350 forintba került, de akkor járt mellé 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz is.
Nézzük a Balaton IC-k egyik slágertermékét, a hamburgereket! Három burger maradt a kínálatban, a START Burger, Classic Burger és a tavalyi újdonság, az Ajváros Burger (vega zöldségpogácsával is kérhetők). A burgerek ára nem változott, 2600 forint akárcsak 2025-ben. (2024-ben 2490 forint volt, míg 2023-ban még csak 1690 forintba került, 2022-ben pedig csak 1490 forint volt egy burger a vonaton.) Menüben a tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör (0,5 l) vagy szénsavas üdítő (0,5 l) vagy ásványvíz (0,5 l) - idén is 3700 forint. (2024-ben 3690 forintba került, tavalyelőtt 2470 forint, 2022-ben 2500 forint volt.)
A főétel kategóriában egy sertéspörkölt 4200 forintba kerül, (összevetésként a paprikás csirke galuskával 2025-ben 3950 forint, 3890 forint volt 2024-ben, 2023-ban 3390 forint volt, 2022-ben pedig még 2190 forint. A marhapörkölt galuskával 2025-ben 5200 forint volt, 2024-ben pedig 4990 forintba került. Ezek eltűntek a menüből.) A grillezett csirkemell 3800 forint, a chilisbab tortilla chipsszel 2750 forint. A savanyúságok továbbra is 600 forintba kerülnek.
A MÁV étkezőkocsikban kapható gyros tál ugyanúgy 3600 forint, mint tavaly, 2024-ben még 2790 forintos bevezető áron adták. A tavalyi újdonság, a falafel tál (hasábburgonyával és tzatzikivel) szintén maradt 3600 forint. Idén már POLCZ készételek is kaphatók - mexikói zöldségragu, spanyol paella csirkehússal és káposztás pulyka - 2400 forintért. Üdítővel vagy sörrel menüben 2750 forintba kerülnek.
A gyerek menüben idén a tavalyi rántott csirkemell helyett gyros hús van + kis adag hasábburgonya + tetszőleges szószok (ketchup, mustár, majonéz, BBQ) + csemegeuborka + Dörmi piskótaszelet + Happy Day multivitamin (0,2 l) - már 2800 forint, tavaly még csak 1900 forint volt, 2024-ben pedig 1890 forint.
A baracklekváros vagy mogyorókrémes palacsinta (2 db) tavalyi áron 800 forint, 2024-ben 790 forint volt. A somlói galuska idén 1600 forint, olcsóbb mint 2025-ben, amikor 1800 forint volt, és 2024-ben és 2023-ban is már 1790 forint volt. Az adag mérete persze változhatott. Az étlapon a korábbi években szereplő marlenka, illetve málnás kesukrémtorta/maracujás-mangós torta már nem kapható.
Nézzük az itallapot! Egy presszókávé vagy egy hosszú kávé 650 forint most, akárcsak tavaly volt, egy cappuccino pedig 900 forint. A meleg teák ára is változatlanul 650 forint. A meleg italok laktózmentes tejjel, mandulaitallal, valamint barna cukorral és édesítőszerrel is kérhetők.
A félliteres ásványvíz ára idén is 400 forint, mint tavaly és a félliteres kóla is maradt 700 forint. Egy korsó csapolt Soproni 2025-ben 800 forint volt, most Gössert csapolnak ugyanennyiért. Az italok tehát nagyjából változatlanok, de a röviditalok esetében még árcsökkenés is történt: 4 cent Unicum vagy Jägermeister 1150 forintba kerül, miközben tavaly 2100 forint volt, és 2024-ben is még 1890 forint volt, 2023-ban pedig 1600 forint.
Az étkezőkocsiban elfogadnak bankkártyát és SZÉP-kártyát. Egyéb kártyát, illetve utalványt nem fogadnak el. Készpénzes fizetés csak forintban lehetséges a Balaton felé az étkezőkocsis IC-n.
Összességében elmondható, hogy a MÁV étkezőkocsik a Balaton IC-ken nem sokat drágultak tavaly óta, sok étel ára nem is változott, egyes esetekben pedig még olcsóbb is lett a kínálat. Egyedül a salátáknál láttunk nagyobb árugrást. Úgy tűnik, hogy a kínálat szűkült a korábbi évekhez képest és a kieső tételek helyére kevesebb újdonság került, de a legnépszerűbb ételek megmaradtak. Az átlagos éttermi átlagárakat az étkezőkocsik díjszabása továbbra sem lépi át.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
