Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé

Idén jóval korábban, már május 1-jén elindult a MÁV-nál a balatoni előszezon, ami a menetrendváltozásokon túl azt is jelenti, hogy visszatérnek az étkezőkocsis járatok a magyar tenger partjára. Így májustól Budapest és Keszthely között valamennyi Balaton InterCity-vonatban étkezőkocsi-szolgáltatást lehet igénybe venni. A Pénzcentrum, ahogy az eddigi években, idén is végignézte az étkezőkocsik árlapját, és megvizsgáltuk mennyit drágultak az ételek, italok az elmúlt évek árszabásához képest. Mutatjuk a 2026-os kínálatot.

Az előszezon a balatoni vasútvonalakon idén már május 1-jén megkezdődött, ami azt is jelenti, hogy Balaton InterCity (Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Fonyód – Keszthely vonalon) étkezőkocsival közlekedik egészen szeptember 20-ig. A MÁV honlapján nemrég frissített Balaton IC étkező kocsi étlap szerint a kínálatot idén a nyári időszakhoz igazítva, a vízparti utazások hangulatát idéző, szezonális ételekkel állították össze. Az étlapon helyet kaptak a hazai és nemzetközi konyha kedvelt fogásai mellett a könnyedebb, friss alapanyagokból készült nyári ételek is.

A MÁV még januárban közölte, hogy 2025-ben is kiemelkedő évet zárt az Utasellátó, mely idén is frissülő menüajánlatokkal és a nyári szezonra szabott különleges fogásokkal készül. A gasztronómiai kínálat abszolút győztese 2025-ben a megújult hot dog volt, amelyből több mint 64 ezer darabot adtak el. Dobogós helyen végeztek a reggeli menük (40 ezer adag) és a háromszög szendvicsek (41 ezer adag), de a klasszikus hamburgerből is elfogyott közel 16 ezer. A hagyományos ízek kedvelői is találhatnak kedvükre valót az étlapon: a tradicionális gulyáslevesből több mint 12 ezer adagot szolgáltak fel.​

Az italok közül a kóla termékek domináltak közel 110 ezer eladott palackkal. A sörök versenyét egy cseh sör nyerte (30 ezer üveg), amit szorosan követ az egyik legnépszerűbb hazai és egy német sör (28 ezer korsó).​ Tavaly az első 11 hónapban összesen több mint 1300 járaton (Kék Hullám és Napfény IC-k) volt elérhető a Fresh Corner szolgáltatás két speciális bisztrókocsiban. Az együttműködés idén tovább folytatódik.​

Már nyilvános a 2026-os étkezőkocsik étlapja

A Balaton IC étkezőkocsijainak frissítették az étlapját, így már ismertek a 2026-ra vonatkozó árak. A reggelik közül egy tükörtojásokból / rántottából álló fogás kenyérrel a 2026-os szezonban 1300 forintba kerül, akárcsak 2025-ben. (2024 nyarán még 1250 forintba, 2023-ban pedig 1100 forintba került). A tavalyi egy pár grill kolbász és két mini bagett helyett idén grillkolbász tálat vehetünk (tetszőleges szószokkal, kenyérrel és csalamádéval), mely 1650 forint. (Tavaly a hasonló fogás még 1500 forint volt, 2024-ben egy pár virsli két szelet kenyérrel 950 forintba került, 2023 nyarán még 690 forint volt).

A reggeli hidegtál 2000 forint, a müzli vagy zabkása natúr joghurttal, tejjel vagy mandulaitallal 1200 forint. A csomagolt szendvicsek (négysajtos és pikáns csirkemelles) 1200 forintba kerülnek. Az italcsomag a reggeli mellé (választható melegital és 2 dl Rauch gyümölcslé) 1400 forint, akárcsak tavaly.

A harapnivaló kategóriában a hot dog (választható grillkolbásszal és szószoka) 900 forint, 50 forinttal még olcsóbb is, mint tavaly volt. (2024-ben egy hot dog 850 forintba került a Balaton felé az étkezőkocsiban, és 2023-ban még 690 forintba, de nem grillkolbásszal készült.) Az amerikai káposztasaláta lekerült az étlapról, de a hot dog menü (hot dog + 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz) maradt, káposztasaláta nélkül 1250 forint, a grillkolbász tál + üdítő vagy sör pedig 1900 forint.

A különböző lepények és az ajváros pirítós szintén lekerült a menüről, de maradt a tócsni fokhagymás tejföllel, mely megtartotta tavalyi 1000 forintos árát. A saláták drágultak: egy Cézár saláta 2026-ban 2400 forint, míg 2025-ben és 2024-ben 1900 forintba került, 2023-ban még 1790 forint volt. Grillezett csirkemell csíkokkal ugyanez 360 forint, míg tavaly 2700 forint volt, 2025-ben 2650 forint, 2023-ban 2090 forint. A tonhal saláta ára maradt 2700 forint, 2024-ben és 2023-ban pedig a csirkemell csíkos Cézárral volt egy árban.

A levesek ára nem változott. Idén hideg gyümölcsleves szerepel a kínálatban 1950 forintért, pont mint tavaly az eperkrémleves és tavalyelőtt az őszibarack krémleves volt (2023-ban a meggyleves még 1090 forint volt). A gulyásleves idén is 3000 forint, 2024-ben is már 2990 forint volt, míg 2023-ban még 1790 forint. Az instant levesek (sajtkrémleves, paradicsomleves, csirkekrémleves, gombakrémleves) idén is 500 forintba kerülnek, 2024-ben 450 forintért voltak megvásárolhatók, de 2023 nyarán még 380 forintba kerültek. A magyaros menü (gulyásleves + palacsinta) 3500 forint, miközben 2025-ben még 4350 forintba került, de akkor járt mellé 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz is.

Nézzük a Balaton IC-k egyik slágertermékét, a hamburgereket! Három burger maradt a kínálatban, a START Burger, Classic Burger és a tavalyi újdonság, az Ajváros Burger (vega zöldségpogácsával is kérhetők). A burgerek ára nem változott, 2600 forint akárcsak 2025-ben. (2024-ben 2490 forint volt, míg 2023-ban még csak 1690 forintba került, 2022-ben pedig csak 1490 forint volt egy burger a vonaton.) Menüben a tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör (0,5 l) vagy szénsavas üdítő (0,5 l) vagy ásványvíz (0,5 l) - idén is 3700 forint. (2024-ben 3690 forintba került, tavalyelőtt 2470 forint, 2022-ben 2500 forint volt.)

A főétel kategóriában egy sertéspörkölt 4200 forintba kerül, (összevetésként a paprikás csirke galuskával 2025-ben 3950 forint, 3890 forint volt 2024-ben, 2023-ban 3390 forint volt, 2022-ben pedig még 2190 forint. A marhapörkölt galuskával 2025-ben 5200 forint volt, 2024-ben pedig 4990 forintba került. Ezek eltűntek a menüből.) A grillezett csirkemell 3800 forint, a chilisbab tortilla chipsszel 2750 forint. A savanyúságok továbbra is 600 forintba kerülnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A MÁV étkezőkocsikban kapható gyros tál ugyanúgy 3600 forint, mint tavaly, 2024-ben még 2790 forintos bevezető áron adták. A tavalyi újdonság, a falafel tál (hasábburgonyával és tzatzikivel) szintén maradt 3600 forint. Idén már POLCZ készételek is kaphatók - mexikói zöldségragu, spanyol paella csirkehússal és káposztás pulyka - 2400 forintért. Üdítővel vagy sörrel menüben 2750 forintba kerülnek.

A gyerek menüben idén a tavalyi rántott csirkemell helyett gyros hús van + kis adag hasábburgonya + tetszőleges szószok (ketchup, mustár, majonéz, BBQ) + csemegeuborka + Dörmi piskótaszelet + Happy Day multivitamin (0,2 l) - már 2800 forint, tavaly még csak 1900 forint volt, 2024-ben pedig 1890 forint.

A baracklekváros vagy mogyorókrémes palacsinta (2 db) tavalyi áron 800 forint, 2024-ben 790 forint volt. A somlói galuska idén 1600 forint, olcsóbb mint 2025-ben, amikor 1800 forint volt, és 2024-ben és 2023-ban is már 1790 forint volt. Az adag mérete persze változhatott. Az étlapon a korábbi években szereplő marlenka, illetve málnás kesukrémtorta/maracujás-mangós torta már nem kapható.

Nézzük az itallapot! Egy presszókávé vagy egy hosszú kávé 650 forint most, akárcsak tavaly volt, egy cappuccino pedig 900 forint. A meleg teák ára is változatlanul 650 forint. A meleg italok laktózmentes tejjel, mandulaitallal, valamint barna cukorral és édesítőszerrel is kérhetők.

A félliteres ásványvíz ára idén is 400 forint, mint tavaly és a félliteres kóla is maradt 700 forint. Egy korsó csapolt Soproni 2025-ben 800 forint volt, most Gössert csapolnak ugyanennyiért. Az italok tehát nagyjából változatlanok, de a röviditalok esetében még árcsökkenés is történt: 4 cent Unicum vagy Jägermeister 1150 forintba kerül, miközben tavaly 2100 forint volt, és 2024-ben is még 1890 forint volt, 2023-ban pedig 1600 forint.

Az étkezőkocsiban elfogadnak bankkártyát és SZÉP-kártyát. Egyéb kártyát, illetve utalványt nem fogadnak el. Készpénzes fizetés csak forintban lehetséges a Balaton felé az étkezőkocsis IC-n.

Összességében elmondható, hogy a MÁV étkezőkocsik a Balaton IC-ken nem sokat drágultak tavaly óta, sok étel ára nem is változott, egyes esetekben pedig még olcsóbb is lett a kínálat. Egyedül a salátáknál láttunk nagyobb árugrást. Úgy tűnik, hogy a kínálat szűkült a korábbi évekhez képest és a kieső tételek helyére kevesebb újdonság került, de a legnépszerűbb ételek megmaradtak. Az átlagos éttermi átlagárakat az étkezőkocsik díjszabása továbbra sem lépi át.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA