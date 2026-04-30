Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
Kilenc másodperc alatt törölte egy cég teljes éles adatbázisát és annak biztonsági mentéseit egy MI-alapú kódolóügynök. A PocketOS alapítója részletesen beszámolt az esetről, amely jól mutatja a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen integrációjában rejlő kockázatokat - írja a The Guardian.
A PocketOS autókölcsönző vállalkozások számára fejleszt szoftvert. Ügyfeleik ezen keresztül kezelik a foglalásokat, a fizetéseket, a járművek kiosztását és az ügyfélprofilokat. Az incidens során azonban mindez pillanatok alatt megsemmisült. A pusztítást a Cursor nevű, széles körben használt MI-alapú fejlesztőkörnyezet okozta, amely az Anthropic Claude Opus 4.6 modelljével működött. Ez jelenleg az iparág egyik vezető nagy nyelvi modellje. Az eset nagyjából egy héttel az Anthropic legújabb, Claude Opus 4.7 modelljének április 16-i megjelenése után történt.
Pont a mai nap folyamán számoltunk be arról, hogy jelenlegi tárgyalásai alapján 900 milliárd dolláros cégértékelés mellett vonhat be friss tőkét az Anthropic. Ezzel a lépéssel a mesterséges intelligenciával foglalkozó startup története során először megelőzné fő riválisát, az OpenAI-t.
A most történt céges katasztrófáról Jeremy Crane alapító az X-en számolt be részletesen. Elmondása szerint valós időben nézte végig, ahogy az ügynök törli az adatokat. Amikor rákérdezett a művelet okára, a mesterséges intelligencia saját maga ismerte be a szabályszegést. "Minden elvet megsértettem, amit kaptam" – írta a kódolóügynök, majd szó szerint idézte azokat a biztonsági szabályokat, amelyeket figyelmen kívül hagyott. A rendszer konfigurációja ugyanis kifejezetten tiltotta a pusztító, visszafordíthatatlan műveletek önálló végrehajtását.
Crane kiemelte: a legjobb elérhető modellt használták, amelyet határozott biztonsági szabályokkal láttak el. Mindezt a kategória legismertebb MI-kódolóeszközén keresztül integrálták, a rendszer mégis törölte az adatokat. Az alapító rámutatott arra is, hogy a Cursornak egyre bővülő "bűnlajstroma" van. Blogbejegyzések és fórumok tanúsága szerint az eszköz korábban is okozott már katasztrofális adatvesztést. Törölt például webes szoftvereket, sőt, egy teljes operációs rendszert is, amelyen évekre visszanyúló, disszertációhoz kapcsolódó kutatási anyagokat tároltak.
Az incidens következményei rendkívül súlyosak voltak. Amikor az autókölcsönzők ügyfelei megérkeztek a járműveikért, a kiszolgáló cégek már elvesztették a hozzáférésüket a foglalási rendszerhez. "Az elmúlt három hónap foglalásai eltűntek. Az új ügyfélregisztrációk eltűntek. Az adatok, amelyekre a szombat reggeli működésük épült, mind elvesztek" – írta Crane. A helyreállítást egy három hónappal korábbi, külső szerveren tárolt mentésből kezdték meg, a folyamat több mint két napot vett igénybe. A cég a Stripe fizetési rendszer adataiból, naptárakból és e-mailekből próbálta meg rekonstruálni az elveszett információkat. Bár az érintett kölcsönzők jelenleg működőképesek, továbbra is jelentős adathiánnyal küzdenek.
Crane szerint ez az eset nem csupán egy elszigetelt MI-hiba története, hanem egy komoly rendszerszintű probléma tünete is. A technológiai iparág ugyanis sokkal gyorsabban integrálja a mesterségesintelligencia-ügynököket az éles infrastruktúrába, mint ahogyan kiépítené az ehhez szükséges biztonsági architektúrát. Az Anthropic egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Kínos helyzetbe került Elon Musk a tárgyaláson: maga a bíró tette helyre a milliárdost egy durva megjegyzés miatt
Elon Musk szerdán folytatja tanúvallomását abban a nagy tétű perben, amelyet ő maga indított az OpenAI ellen.
Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez
A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.
Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.
Dragomán György a könyvpiac egyik legnagyobb veszélyéről: megállíthatatlanul terjednek az AI-regények, súlyos kárt okoznak
Dragomán György író szerint a mesterséges intelligencia és a gépi fordítóprogramok használata észrevétlenül, de súlyosan roncsolja a nyelvet.
Hatalmas áttörés az amerikai kutatóktól: a mesterséges intelligencia évekkel hamarabb kiszúrja ezt a gyakori gyermekkori zavart
A mesterséges intelligencia segítségével akár évekkel a hivatalos diagnózis előtt azonosítható a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar(ADHD).
Megkongatták a vészharangot: zárt felületeken terjeszkednek a bűnözők, elképesztő veszélyben a magyar gyerekek
Drasztikusan nőtt az interneten terjedő, gyermekek elleni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak mennyisége – derül ki az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentéséből.
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett
Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve
Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét.
Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés.
Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
A La Niña lezárultával a világ egy átmeneti nyugalmi állapotba lépett, ám a kutatók szerint ez csupán a vihar előtti csend: 2026-ban egy rendkívül erős...
Váratlan veszélyre figyelmeztetnek a kutatók: trágár fenyegetésekre vált a mesterséges intelligencia, ha elszakad a cérna
A mesterségesintelligencia-rendszerek képesek sértő, sőt fenyegető nyelvezetbe váltani, ha heves vitákban kell válaszolniuk.
Elképesztő újdonságot jelentett be a Duolingo: ez innentől már nem csak játék - irány a nyelvvizsga!
A tartalombővítés mögött a felhasználói bázis további növelésének szándéka állhat. A vállalat legfrissebb adatai szerint a napi aktív felhasználók száma elérte az 52,7 milliót.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Minden szülő ismeri azt a fojtogató bűntudatot, amikor egy végigdolgozott, kimerítő nap után a gyermeke kezébe adja a tabletet vagy bekapcsolja neki a tévét.
A török parlament szerda este elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a 15 éven alattiak közösségimédia-használatát
Félelmetesen aljas módszerrel támad az új telefonos vírus: észre sem veszed, és hűlt helye a pénzednek
Még a PIN-kódját is elkéri a fertőzött app – és sokan gyanútlanul meg is adják, mert teljesen hitelesnek tűnik.
Váratlant lépett a Microsoft: durván megvágta az árakat Magyarországon, de az apróbetűs rész miatt sokan nem fognak örülni
A díjak csökkentek, de a legnagyobb újdonságok már nem jelennek meg azonnal az előfizetésben.
