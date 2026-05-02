Külföldi vagyonmentés: elzártak egy fontos útvonalat, de így is patakokban folyhat ki a pénz Magyarországról
Gazdaság

2026. május 2. 12:14

A választásokat követően a kormányközeli kulcsszereplők elkezdték külföldre menekíteni a vagyonukat. Ezt a külföldi tulajdonú hazai bankok részben megpróbálják megakadályozni. Bár a pénzintézetek már több tízmilliárd forintnyi gyanús utalást blokkoltak, az eddig visszatartott összeg csupán elenyésző töredéke a ténylegesen kimenekíteni kívánt vagyonnak - írja a VSquare.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt korábban, több magyarországi milliárdos is nagy sietséggel igyekezhet kimenteni vagyonukat az országból. Attól tartanak ugyanis, hogy egy esetleges kormányváltás után zárolhatják vagy államosíthatják ezeket az eszközöket. Értékeiket és készpénzüket magánrepülőgépekkel szállítják a Közel-Keletre. A rendszer egyik ismert alakja például már százmilliárd forintos nagyságrendű vagyont helyezett el Szaúd-Arábiában.

Panyi Szabolcs legújabb értesülései szerint azonban a hazai bankok elkezdték akadályozni ezeket a tranzakciókat. Miután Magyar Péter a gyanús pénzmozgások leállítására szólította fel a hatóságokat és a bankszektort, a külföldi tulajdonú magyarországi pénzintézetek együttműködőnek mutatkoznak.

Több bank is aktívan blokkolja a gyanús utalásokat. Ezeket a tranzakciókat azonnal jelentik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának.

Több mint ezermilliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkeznek a kormányközeli üzleti körökhöz köthető legnagyobb hazai vállalatok.

Az egyik külföldi hátterű bank például mintegy 11 milliárd forintot zárolt egy olyan cég számláján, amely a kormányzati médiaműveletek finanszírozásában vesz részt. Egy másik pénzintézet pedig egy bizonyos értékhatár felett minden gyanús utalást leállított. Ezek az esetenként 10-20 millió dolláros tranzakciók többek között Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Svájcba, vagy éppen egy bécsi privátbankba irányultak volna.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A helyzet ugyanakkor korántsem megoldott. Bár a banki szigorítások lezárnak néhány kiskaput, a feltartóztatott pénzek csupán töredékét teszik ki a teljes külföldre szánt vagyonnak. Ez egyértelműen arra utal, hogy az igazán jelentős vagyonkimentési csatornák máshol működnek.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #külföld #pénzügyek #gazdaság #vagyon #tranzakció #bankok #milliárdosok #nemzeti adó és vámhivatal #szaúd-arábia #magyar péter

